Teste secrete într-o bază americană ultrasecurizată cu o aeronavă misterioasă

O filmare recentă, realizată în apropierea unei baze experimentale a companiei Lockheed Martin, a stârnit din nou valuri de speculații privind proiectele ultrasecrete ale industriei aerospațiale americane.

Imaginile, publicate de investigatorul independent Anders Otteson, arată un obiect neidentificat, de formă aerodinamică, montat pe un pilon înalt, în interiorul facilității de testare radar Helendale, din deșertul Californiei, crie The Sun.

Baza aparține diviziei Skunk Works – numele de cod pentru Advanced Development Programs (ADP), structura Lockheed Martin responsabilă pentru dezvoltarea celor mai avansate aeronave și tehnologii militare ale Statelor Unite.

De la U-2 la F-117: locul unde s-au născut cele mai secrete avioane

Helendale este cunoscută încă din perioada Războiului Rece ca fiind locul unde au fost testate aeronavele invizibile pe radar și alte programe militare confidențiale. Aici au fost dezvoltate modele legendare precum U-2, SR-71 Blackbird sau F-117 Nighthawk, avioane care au schimbat fundamental modul în care America concepe războiul aerian.

Secretele care înconjoară Skunk Works au alimentat, de-a lungul deceniilor, numeroase teorii ale conspirației – unele sugerând că în aceste facilități ar fi studiate tehnologii de origine extraterestră.

În noul clip, obiectul surprins pare a fi un fuselaj negru, cu aripi scurte și contur discret, montat deasupra unui stâlp alb folosit pentru testele radar. Într-unul dintre cadre se observă și o zonă albastră distinctă pe partea superioară a structurii.

„Poate fi un model experimental”

„Ar putea fi o tehnologie aeriană aflată într-un stadiu incipient de dezvoltare – un nou avion pilotat sau un tip de dronă”, a declarat Anders Otteson pentru The Sun. „La fel de bine, poate fi doar o machetă utilizată pentru testarea unui material sau a unei componente, cum ar fi o nouă vopsea cu proprietăți de camuflare radar.”

Otteson, care documentează pe canalul său de YouTube baze secrete americane – inclusiv celebrul poligon Area 51 –, afirmă că Helendale dispune și de o structură subterană adâncă de peste 60 de metri. „Este locul ideal pentru a depozita tehnologie avansată, ferită de spionajul extern. În timpul Războiului Rece, exact acesta a fost scopul pentru care a fost construită”, spune el.

Posibilul „Darkstar” – avionul invizibil al viitorului?

Unii specialiști cred că obiectul surprins în imagini ar putea fi legat de proiectul SR-72 Darkstar, o aeronavă de recunoaștere hipersonică aflată în dezvoltare la Lockheed Martin.

Considerat succesorul lui Blackbird, SR-72 ar putea atinge viteze de până la Mach 6 (aproximativ 4.000 mph), dublând performanțele predecesorului său și introducând capabilități complet noi pentru misiuni de supraveghere și atac de mare altitudine.

Potrivit platformei Airforce Technology, viitorul avion ar putea fi capabil să lovească ținte de pe orice continent în mai puțin de o oră, dacă va fi echipat cu rachete hipersonice.

În 2018, Lockheed Martin a confirmat public că lucrează la programul SR-72, însă Forțele Aeriene ale SUA și Pentagonul nu au oferit nicio confirmare oficială privind existența unui prototip.

Numele Darkstar a devenit cunoscut și după apariția unui avion conceptual similar în filmul Top Gun: Maverick (2022), alimentând și mai mult curiozitatea publicului.

Între cercetare avansată și mitologia OZN

În ultimii ani, mai mulți oficiali americani – inclusiv senatorul Marco Rubio – au cerut mai multă transparență în privința obiectelor neidentificate observate în spațiul aerian al SUA. Audierile din Congres și rapoartele clasificate au sugerat că există tehnologii „exotice”, de origine incertă, care ar putea fi în posesia guvernului.

În acest context, Skunk Works rămâne, pentru mulți, un simbol al graniței dintre știință și mister.

Ceea ce se întâmplă în laboratoarele din deșertul Californiei rămâne clasificat. Însă imaginile recente, chiar dacă nu dezvăluie în mod cert o tehnologie „extraterestră”, confirmă un lucru: Statele Unite continuă să testeze, în cel mai strict secret, aeronave care vor redefini viitorul războiului aerian.