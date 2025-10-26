search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Teste secrete într-o bază americană ultrasecurizată cu o aeronavă misterioasă

0
0
Publicat:

O filmare recentă, realizată în apropierea unei baze experimentale a companiei Lockheed Martin, a stârnit din nou valuri de speculații privind proiectele ultrasecrete ale industriei aerospațiale americane.

Aeronava misterioasă testat de SUA/FOTO:X
Aeronava misterioasă testat de SUA/FOTO:X

Imaginile, publicate de investigatorul independent Anders Otteson, arată un obiect neidentificat, de formă aerodinamică, montat pe un pilon înalt, în interiorul facilității de testare radar Helendale, din deșertul Californiei, crie The Sun.

Baza aparține diviziei Skunk Works – numele de cod pentru Advanced Development Programs (ADP), structura Lockheed Martin responsabilă pentru dezvoltarea celor mai avansate aeronave și tehnologii militare ale Statelor Unite.

De la U-2 la F-117: locul unde s-au născut cele mai secrete avioane

Helendale este cunoscută încă din perioada Războiului Rece ca fiind locul unde au fost testate aeronavele invizibile pe radar și alte programe militare confidențiale. Aici au fost dezvoltate modele legendare precum U-2, SR-71 Blackbird sau F-117 Nighthawk, avioane care au schimbat fundamental modul în care America concepe războiul aerian.

Secretele care înconjoară Skunk Works au alimentat, de-a lungul deceniilor, numeroase teorii ale conspirației – unele sugerând că în aceste facilități ar fi studiate tehnologii de origine extraterestră.

În noul clip, obiectul surprins pare a fi un fuselaj negru, cu aripi scurte și contur discret, montat deasupra unui stâlp alb folosit pentru testele radar. Într-unul dintre cadre se observă și o zonă albastră distinctă pe partea superioară a structurii.

„Poate fi un model experimental”

„Ar putea fi o tehnologie aeriană aflată într-un stadiu incipient de dezvoltare – un nou avion pilotat sau un tip de dronă”, a declarat Anders Otteson pentru The Sun. „La fel de bine, poate fi doar o machetă utilizată pentru testarea unui material sau a unei componente, cum ar fi o nouă vopsea cu proprietăți de camuflare radar.”

Otteson, care documentează pe canalul său de YouTube baze secrete americane – inclusiv celebrul poligon Area 51 –, afirmă că Helendale dispune și de o structură subterană adâncă de peste 60 de metri. „Este locul ideal pentru a depozita tehnologie avansată, ferită de spionajul extern. În timpul Războiului Rece, exact acesta a fost scopul pentru care a fost construită”, spune el.

Posibilul „Darkstar” – avionul invizibil al viitorului?

Unii specialiști cred că obiectul surprins în imagini ar putea fi legat de proiectul SR-72 Darkstar, o aeronavă de recunoaștere hipersonică aflată în dezvoltare la Lockheed Martin.

Considerat succesorul lui Blackbird, SR-72 ar putea atinge viteze de până la Mach 6 (aproximativ 4.000 mph), dublând performanțele predecesorului său și introducând capabilități complet noi pentru misiuni de supraveghere și atac de mare altitudine.

Potrivit platformei Airforce Technology, viitorul avion ar putea fi capabil să lovească ținte de pe orice continent în mai puțin de o oră, dacă va fi echipat cu rachete hipersonice.

În 2018, Lockheed Martin a confirmat public că lucrează la programul SR-72, însă Forțele Aeriene ale SUA și Pentagonul nu au oferit nicio confirmare oficială privind existența unui prototip.

Numele Darkstar a devenit cunoscut și după apariția unui avion conceptual similar în filmul Top Gun: Maverick (2022), alimentând și mai mult curiozitatea publicului.

Între cercetare avansată și mitologia OZN

În ultimii ani, mai mulți oficiali americani – inclusiv senatorul Marco Rubio – au cerut mai multă transparență în privința obiectelor neidentificate observate în spațiul aerian al SUA. Audierile din Congres și rapoartele clasificate au sugerat că există tehnologii „exotice”, de origine incertă, care ar putea fi în posesia guvernului.

În acest context, Skunk Works rămâne, pentru mulți, un simbol al graniței dintre știință și mister.

Ceea ce se întâmplă în laboratoarele din deșertul Californiei rămâne clasificat. Însă imaginile recente, chiar dacă nu dezvăluie în mod cert o tehnologie „extraterestră”, confirmă un lucru: Statele Unite continuă să testeze, în cel mai strict secret, aeronave care vor redefini viitorul războiului aerian.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
gandul.ro
image
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
mediafax.ro
image
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
cancan.ro
image
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
prosport.ro
image
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
playtech.ro
image
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe față!” FOTO
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Rusia a testat noua rachetă de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară! Anunțul lui Putin. SUA a fost informată
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Sosirea regelui Matia Corvin la Buda, pictură de Henrik Weber (© Wikimedia Commons)
Legenda Grasei de Cotnari: Vița nobilă a Moldovei, un dar de la Matia Corvinul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?