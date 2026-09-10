Un litigiu aparent minor al lui Jordan Bardella cu instituțiile europene dezvăluie o confruntare mult mai profundă: ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană atunci când partidele suveraniste, crescute contestând Bruxelles-ul, vor ajunge suficient de puternice pentru a-i influența și conduce agenda

Foto: ChatGPT

Bardella și fisura din Europa: ce se întâmplă când suveraniștii ajung la putere

Procesul aparent tehnic privind statutul șefului său de cabinet ascunde o confruntare mult mai mare: partidele suveraniste contestă instituțiile europene, dar sunt obligate să funcționeze în interiorul lor. Iar ceea ce astăzi se judecă la Luxemburg poate deveni mâine o problemă politică pentru întreaga Europă — inclusiv pentru România.

Un dosar mic pentru o confruntare mult mai mare

Există ceva aproape simbolic în imaginea lui Jordan Bardella petrecând o dimineață de septembrie nu în fața unei mulțimi entuziaste de simpatizanți ai Rassemblement National, ci într-o sală a Tribunalului Uniunii Europene de la Luxemburg.

Pe 9 septembrie, președintele RN a avut termen în litigiul privind statutul de asistent parlamentar al lui François Paradol, șeful său de cabinet.

La prima vedere, este greu să găsești ceva mai puțin spectaculos politic.

Disputa privește posibilitatea ca Paradol să fie încadrat cu timp parțial, pentru douăsprezece ore și jumătate pe săptămână, ca asistent parlamentar, în timp ce restul activității sale ar rămâne dedicat partidului. Parlamentul European a respins de două ori această formulă, aplicând regulile devenite mai stricte după scandalul asistenților parlamentari care a dus la condamnarea lui Marine Le Pen.

Bardella a decis să conteste refuzul în justiția europeană. Hotărârea este așteptată peste câteva luni.

Dar procesul nu este interesant pentru cele douăsprezece ore și jumătate.

Este interesant pentru ceea ce se află în spatele lor.

Pentru că, redusă la dimensiunea unui contract de muncă, întreaga contradicție a suveranismului european devine vizibilă: partidele care vor să reducă puterea Bruxelles-ului au nevoie de instituțiile Bruxelles-ului pentru a face politică împotriva Bruxelles-ului.

RN și lunga poveste a banilor europeni

Această relație nu a început cu Bardella.

Frontul Național, devenit ulterior Rassemblement National, și-a construit timp de decenii o infrastructură politică în care mandatele din Parlamentul European au avut o importanță enormă.

Nu doar politic.

Și financiar.

Indemnizațiile europarlamentarilor și fondurile destinate asistenților au oferit resurse pentru profesionalizarea unui partid care multă vreme a rămas marginalizat în politica instituțională franceză.

Problema a apărut atunci când granița dintre activitatea parlamentară europeană și activitatea pentru partid a devenit imposibil de distins.

Procesul Marinei Le Pen a transformat această zonă gri într-o problemă juridică majoră. Condamnarea sa din 2025 pentru deturnarea fondurilor destinate asistenților europarlamentari a obligat Parlamentul European să privească mult mai atent contractele, atribuțiile și timpul de lucru al oamenilor plătiți din bugetul instituției.

Din această perspectivă, cazul Paradol nu apare din senin.

Este ecoul unui scandal care a schimbat regulile.

Iar ironia politică este evidentă: Bardella, omul construit pentru a reprezenta generația nouă a RN, trebuie acum să funcționeze în interiorul unui sistem de control întărit tocmai din cauza practicilor generației care l-a precedat.

Bardella vrea să moștenească partidul, nu și problemele lui

Aici apare diferența importantă dintre Jordan Bardella și Marine Le Pen.

Bardella încearcă de ani buni să ofere RN o altă imagine.

Mai tânără.

Mai disciplinată.

Mai puțin legată de vechiul Front Național.

Mai puțin agresivă în aparență față de Uniunea Europeană.

Și, mai ales, suficient de respectabilă pentru a transforma un partid de protest într-un partid capabil să guverneze.

Procesul de „normalizare” început de Marine Le Pen este împins de Bardella spre etapa următoare: instituționalizarea.

Problema este că, pe măsură ce un partid se apropie de putere, regulile pe care le considera cândva simple obstacole birocratice devin reguli pe care trebuie să demonstreze că este capabil să le respecte.

Un partid poate trăi ani întregi din opoziția față de sistem.

Un partid care vrea să guverneze trebuie, inevitabil, să demonstreze că știe să administreze sistemul.

De aceea, cele douăsprezece ore și jumătate ale lui François Paradol devin mai importante decât par.

Nu discutăm numai despre un contract.

Discutăm despre maturizarea administrativă a unui partid care vrea să ajungă la putere în Franța.

Paradoxul suveranist: Bruxelles-ul finanțează oameni care vor mai puțin Bruxelles

Rassemblement National nu este singur în această contradicție.

Partidele suveraniste europene au construit o relație aproape paradoxală cu instituțiile comunitare.

Contestă centralizarea europeană, dar participă la Parlamentul European.

Critică birocrația de la Bruxelles, dar folosesc resursele administrative puse la dispoziție de aceasta.

Denunță establishmentul european, dar au nevoie de grupuri parlamentare, asistenți, birouri, finanțare și infrastructura instituțională a aceluiași establishment.

Nu este neapărat ipocrizie.

Este, într-o anumită măsură, rezultatul inevitabil al politicii democratice. Dacă vrei să schimbi o instituție, trebuie mai întâi să intri în ea.

Problema apare în momentul în care linia dintre activitatea parlamentară și activitatea națională de partid începe să dispară.

Iar aici regulile Parlamentului European sunt simple în principiu, chiar dacă aplicarea lor poate deveni complicată: banii europeni destinați activității unui europarlamentar nu trebuie transformați în finanțare mascată pentru aparatul politic național.

Exact această frontieră testează cazul Paradol.

Nu este neapărat conspirația Bruxelles-ului

Pentru partidele suveraniste, asemenea conflicte administrative sunt extrem de ușor de transformat politic.

Un contract este respins.

Un control este declanșat.

Un parlamentar este sancționat.

Un partid este obligat să returneze bani.

În discursul politic, dosarul tehnic se poate transforma imediat într-o poveste mult mai simplă: Bruxelles-ul încearcă să oprească oamenii care vor să schimbe Bruxelles-ul.

Este o narațiune puternică.

Mai ales pentru un electorat care pornește deja de la premisa că instituțiile europene sunt îndepărtate, birocratice și insuficient controlate democratic.

Dar existența unui conflict între un partid suveranist și administrația Parlamentului European nu demonstrează, prin ea însăși, o persecuție politică.

Și aici se află dificultatea instituțiilor europene.

Trebuie să aplice aceleași reguli tuturor.

Dar trebuie să o facă într-un climat în care fiecare decizie administrativă poate fi transformată instantaneu într-o armă electorală.

Cu cât Bruxelles-ul explică mai prost o sancțiune, cu atât RN poate explica mai ușor că este victima ei.

Bardella poate câștiga chiar și dacă pierde procesul

Acesta este poate paradoxul cel mai interesant al cazului.

Juridic, Bardella poate pierde.

Politic, nu este obligatoriu să piardă odată cu procesul.

Dacă Tribunalul UE confirmă poziția Parlamentului European, RN poate spune electoratului său că sistemul european își protejează propriile reguli împotriva unui partid care încearcă să le schimbe.

Dacă Bardella câștigă, poate susține că Parlamentul European a mers prea departe și că partidul său a obligat instituția să dea înapoi.

Cu alte cuvinte, ambele rezultate pot fi transformate în material politic.

Aceasta este una dintre marile dificultăți ale confruntării dintre instituțiile europene și partidele antisistem: instituția trebuie să câștige juridic; partidului populist îi poate fi suficient să câștige povestea.

De la periferie spre centrul puterii

Ani la rând, Uniunea Europeană și-a putut permite să trateze asemenea conflicte ca pe niște probleme periferice.

Partidele suveraniste existau.

Făceau zgomot.

Trimiteau europarlamentari la Bruxelles și Strasbourg.

Dar rareori controlau marile guverne europene.

Această lume s-a schimbat.

Fratelli d'Italia se află deja la guvernare în Italia. AfD a devenit o forță electorală majoră în Germania. În Franța, Rassemblement National nu mai poate fi tratat ca un partid condamnat structural la opoziție.

Iar aceasta schimbă natura problemei.

Regulile europene nu mai trebuie aplicate doar unor partide protestatare.

Ele trebuie să reziste inclusiv situației în care formațiunile care contestă direcția Uniunii ajung să conducă unele dintre cele mai importante state membre.

Aceasta este adevărata miză instituțională.

Nu dacă François Paradol poate lucra douăsprezece ore și jumătate.

Ci dacă arhitectura europeană poate continua să funcționeze atunci când o parte dintre cei aflați la masa deciziei vor să schimbe chiar arhitectura respectivă.

Când controlul administrativ devine combustibil electoral

Bruxelles-ul se află astfel într-o capcană.

Dacă nu controlează riguros utilizarea banilor europeni, își compromite propriile reguli.

Dacă le controlează, riscă să alimenteze discursul celor care susțin că instituțiile europene folosesc birocrația pentru a disciplina adversarii politici.

Aceasta este „armura mică” a instituțiilor europene.

Nu armatele.

Nu marile tratate.

Nu summiturile.

Ci regulamentele, auditorii, funcționarii, incompatibilitățile, contractele și instanțele.

Lucruri aparent plictisitoare care, puse împreună, reprezintă mecanismul prin care o instituție încearcă să împiedice puterea politică să transforme banul public în resursă de partid.

Tocmai aceste mecanisme vor fi testate tot mai des dacă valul suveranist european continuă.

De ce cazul Bardella contează și pentru România

De la București, un litigiu privind asistentul parlamentar al lui Jordan Bardella poate părea aproape exotic.

Nu este.

Franța este una dintre cele două mari puteri militare ale Uniunii Europene, singurul stat membru UE dotat cu armament nuclear și un actor esențial pentru orice discuție serioasă despre autonomia strategică și apărarea europeană.

Pentru România, ceea ce se întâmplă politic la Paris are consecințe directe.

Mai ales acum.

Bucureștiul încearcă să consolideze apărarea flancului estic într-un moment în care Washingtonul își reevaluează postura militară europeană, iar Europa este împinsă să preia o parte mai mare din povara propriei securități.

În această ecuație, Franța contează enorm.

Iar un Rassemblement National ajuns la putere ar putea modifica prioritățile Parisului privind integrarea europeană, relația dintre suveranitatea națională și instituțiile UE, sprijinul acordat Ucrainei și distribuția efortului militar francez.

Asta nu înseamnă că orice viitor guvern RN ar abandona automat NATO sau flancul estic. Ar fi o concluzie prea categorică. Partidul și-a ajustat în ultimii ani o parte din pozițiile internaționale, inclusiv sub presiunea războiului din Ucraina.

Dar istoria relațiilor sale cu Moscova și scepticismul față de aprofundarea integrării europene în domeniul apărării justifică întrebări serioase la București.

Un dosar de personal care vorbește despre Europa de mâine

De aceea, procesul de la Luxemburg trebuie privit la două niveluri.

La primul, este exact ceea ce pare: un litigiu administrativ privind condițiile în care șeful de cabinet al unui lider politic poate fi remunerat din fondurile Parlamentului European.

Justiția trebuie să decidă acest lucru pe baza regulamentelor, nu a sondajelor.

Dar la al doilea nivel, cazul spune ceva despre transformarea politică a Europei.

Partidele care timp de două decenii au contestat Uniunea din exteriorul centrelor de putere se apropie acum de ele.

Iar instituțiile europene vor trebui să demonstreze că regulile lor funcționează la fel atunci când adversarii sistemului nu mai au 5%, ci 25%, 30% sau chiar suficient pentru a guverna.

Bardella testează astăzi una dintre cele mai mici piese ale acestei arhitecturi.

Mâine, miza poate fi cu totul alta.

Poate fi bugetul european.

Poate fi Ucraina.

Poate fi apărarea comună.

Poate fi relația cu Rusia.

Și poate fi chiar întrebarea fundamentală despre cine decide, în ultimă instanță, într-o Europă în care guvernele naționale și instituțiile de la Bruxelles vor avea tot mai des viziuni diferite asupra viitorului Uniunii.

De aceea, cele douăsprezece ore și jumătate disputate la Luxemburg nu sunt doar despre programul de lucru al unui asistent. Sunt o mică fisură prin care se poate vedea una dintre marile confruntări politice ale Europei care vine: ce se întâmplă cu Uniunea atunci când cei care au crescut contestând-o ajung suficient de puternici încât să înceapă să o conducă?

Post Scriptum: Ieri, 9 septembrie 2026, a avut loc o audiere (nu o sentință finală) la Tribunalul Uniunii Europene din Luxemburg, în dosarul Jordan Bardella împotriva Parlamentului European.

Despre ce e vorba

Bardella a atacat în justiție decizia Parlamentului European din 2024 prin care i s-a refuzat reînnoirea contractului de asistent parlamentar local part-time pentru François Paradol, șeful său de cabinet la Rassemblement National.

Paradol lucra jumătate de program ca asistent al eurodeputatului Bardella și jumătate pentru partidul național. Parlamentul a considerat că e aproape imposibil să se separe clar cele două roluri și a evocat riscul de deturnare de fonduri europene, în contextul condamnării Marinei Le Pen în afacerea asistenților fictivi.

Ce s-a spus ieri în sală

Avocatul lui Bardella, David Dassa-Le Deist, a acuzat Parlamentul de „paranoia” față de extrema dreaptă și de prejudecăți. A susținut că situațiile hibride nu sunt interzise și că Paradol știe să gestioneze ambele roluri.

Avocata Parlamentului a replicat că riscul de abuz este ridicat (mai ales după cazul Le Pen) și că decizia ar fi fost aceeași indiferent de partid.

Judecătorul a întrebat dacă s-ar fi procedat la fel pentru un eurodeputat din alt grup politic. Răspunsul Parlamentului: da.

Bardella nu a fost prezent la audiere. Tribunalul nu a anunțat data pronunțării; de obicei durează câteva luni.

Deci ieri nu s-a dat o decizie de fond, ci s-a ținut ședința de judecată. Cazul poate avea implicații mai largi asupra libertății eurodeputaților de a-și alege colaboratorii.