„Trebuie să fi fost o mână din interior”. Foști hoți de bijuterii comentează jaful de la Luvru

A fost jaful secolului sau o dovadă de incompetență din partea celui mai celebru muzeu din lume? Câțiva foști hoți de bijuterii, cu experiență directă în astfel de fapte, au reacționat la vestea spargerii spectaculoase de la Luvru.

Au avut de-a face, de-a lungul carierei lor infracționale, cu magazine de lux, cu diamante ascunse în cele mai neobișnuite locuri și cu ani grei de închisoare. Acum, privesc cu un amestec de fascinație și scepticism operațiunea care a captat atenția lumii întregi, scrie The New York Times.

Jaful, produs duminica trecută, a avut loc la etajul al doilea al muzeului parizian. Persoane neidentificate au pătruns printr-o fereastră și au sustras bijuterii și diamante regale în valoare de peste 100 de milioane de dolari — totul în mai puțin de șapte minute.

„Știu exact cum e acel val de adrenalină”, a declarat Larry Lawton, în vârstă de 64 de ani, fost autor a numeroase jafuri de bijuterii pe Coasta de Est a Statelor Unite în anii ’80 și ’90, pentru care a executat peste 11 ani de detenție federală. „Totul ține de sincronizare. Dacă nu știi ce faci, pierzi controlul.”

Lawton, asociat de autorități cu bijuterii furate în valoare de peste 18 milioane de dolari, a aflat despre spargere în toiul nopții, când un prieten l-a sunat din Florida. „Primul lucru pe care trebuie să-l știi înainte de a jefui e dacă poți scăpa nepedepsit”, a spus el, evocând în memoriile sale Gangster Redemption drumul de la infractor la conferențiar și promotor al reformei sistemului de justiție penală.

El explică faptul că, odinioară, obișnuia să studieze atent magazinele de bijuterii, identificând vulnerabilități și evaluând riscuri. Folosea arme neletale, precum pistoale cu bile, și lega personalul cu coliere de plastic, înainte de a dispărea cu prada.

În opinia sa, autorii jafului de la Luvru știau exact ce căutau. Ținta a fost Galeria Apollon, care adăpostește bijuteriile coroanei Franței. Hoții au utilizat o scară electrică montată pe camion — lift de mobilier — pentru a ajunge la fereastra galeriei, pe care au spart-o cu polizoare.

„Vă spun sincer: a existat un om din interior”

„Vă spun sincer: a existat un om din interior”, a afirmat Lawton. „Asta nu înseamnă neapărat că făptașii îl cunoșteau direct. Poate fi o persoană apropiată de personalul muzeului — un ghid, un prieten/ă — cineva care știa unde se află colecția.”

Fosta hoață britanică Joan Hannington, astăzi în vârstă de 69 de ani, cunoscută în anii ’80 sub numele de „Nașa” pentru numeroasele furturi de diamante din Londra, este la rândul ei convinsă că jaful a fost planificat cu ajutor intern.

„Trebuie să fi fost o mână din interior”, a spus ea pentru BBC, din locuința sa din West Sussex.

Hannington, a cărei autobiografie Joan: Povestea adevărată a celei mai faimoase hoațe de diamante din Marea Britanie a fost ecranizată în 2024, a subliniat că vânzarea pietrelor sustrase nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru făptași.

Colecția furată includea opt obiecte prețioase: coliere cu safire și smaralde regale, cercei asortați și o diademă purtată de împărăteasa Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

„Pot fi ușor dezasamblate, iar pietrele transformate în inele”, a explicat ea.

Fosta hoață a criticat dur autoritățile franceze și conducerea muzeului pentru lipsa asigurării bijuteriilor: „Dacă deții atâtea diamante, artefacte și nu le asiguri, e o rușine. Nu ar putea prinde nici vântul, darmite hoții.”

Greșelile comise de hoți

Lawton, deși a apreciat curajul autorilor, a remarcat și greșelile comise: „Au abandonat mănuși, o cască, o vestă — toate cu urme ADN. Nu sunt profesioniști. Sunt oportuniști.”

Mai mult, hoții ar fi scăpat din mână o coroană realizată pentru împărăteasa Eugénie la Expoziția Universală din Paris, în 1855. „Eu am jefuit 25–30 de magazine de bijuterii. N-am pierdut niciodată un inel, cu atât mai puțin o coroană de 20 de milioane”, a adăugat Lawton.

Cât despre sfatul său pentru autorii jafului? „Să părăsească Franța cât mai repede. Există metode de a transporta pietrele fără să fie detectate – unii le ascund în corp”, a spus el.

Hannington a recunoscut, la rândul ei, că obișnuia să înghită pietrele cu puțin ulei de măsline: „Trec prin sistem, fără urme. Nu intrăm în detalii.”

Și ea s-a declarat surprinsă că o coroană a fost lăsată în urmă: „Un hoț bun e ca un aspirator – nu lasă nicio piatră în urmă.”

În timp ce unii foști infractori rămân sceptici în privința profesionalismului jafului, actorul George Clooney – cunoscut pentru rolul lui Danny Ocean în filmele Ocean’s Eleven – a comentat pentru revista Variety că întregul episod pare desprins dintr-un scenariu de la Hollywood.

„A fost groaznic, dar, trebuie să recunosc, și impresionant”, a spus el în glumă. „Ca hoț profesionist de film, nu pot decât să fiu mândru de ei.”

Poliția franceză bănuiește complicitate în cadrul echipei de securitate

Ancheta privind jaful de 76 de milioane de lire sterline de la Muzeul Luvru ia o turnură neașteptată. Potrivit unor surse citate de The Telegraph, anchetatorii francezi ar fi descoperit probe digitale care indică o posibilă implicare din interior — un membru al echipei de securitate ar fi fost în contact cu hoții înainte de atac.

Jaful, pe care presa franceză l-a numit deja „cel mai rușinos episod din istoria muzeului”, s-a desfășurat în câteva minute. Hoții au intrat și au ieșit aproape nevăzuți, plecând cu opt piese din colecția de bijuterii ale coroanei Franței.

Pentru transport, ar fi folosit un lift de mobilier atașat unui camion furat din localitatea Louvres, aflată la doar câțiva kilometri de aeroportul Charles de Gaulle.

Paguba este considerată una istorică — unii experți au comparat-o, simbolic, cu pierderea suferită la incendiul de la Notre-Dame din 2019.

Un gol în sistemul de supraveghere

Laurence des Cars, directoarea Luvrului, a recunoscut în fața unei comisii a Senatului francez că pe balconul de la etajul al doilea, pe unde au pătruns hoții, nu exista nicio cameră de supraveghere.

„Din păcate, pe partea Galeriei Apollo, singura cameră instalată este orientată spre vest și nu acoperă balconul pe care s-a produs spargerea”, a declarat ea.

În urma incidentului, muzeul a transferat o parte dintre cele mai prețioase bijuterii către Banca Franței, sub escortă strict secretă. Instituția, aflată la mai puțin de un kilometru de muzeu, păstrează și rezervele de aur ale țării într-un seif aflat la aproape 30 de metri sub pământ.

Urme ADN și suspiciuni tot mai clare

Procurorul Parisului, Laure Beccuau a confirmat că în galerie au fost identificate zeci de probe biologice. „Peste 150 de urme ADN, amprente și alte indicii au fost prelevate — de pe căști, mănuși, polizoare și chiar de pe o vestă lăsată de hoți”, a spus ea pentru Ouest-France.

Beccuau a adăugat că imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Paris au permis poliției să urmărească deplasarea bandei pe două scutere Yamaha TMax, până la ieșirea din oraș.

În premieră, procurorul a admis și ipoteza unei complicități interne: „Luăm în calcul toate pistele, inclusiv posibilitatea ca hoții să fi beneficiat de ajutor din interiorul muzeului”, a declarat ea.

Anchetatorii se tem că bijuteriile ar fi putut fi deja distruse — pietrele scoase, metalele topite, urmele șterse. „Vrem să-i prindem cât mai repede, înainte ca bunurile să fie iremediabil pierdute”, a spus Beccuau, care a adăugat că publicitatea intensă a cazului „ar putea descuraja banda să miște prea repede comorile furate”.

Peste o sută de detectivi sunt implicați în operațiune, coordonați de Brigada pentru Reprimarea Banditismului și de Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale.

Experți israelieni cooptați în anchetă

În sprijinul autorităților franceze a fost adus și CGI Group, o firmă israeliană de informații private, cunoscută pentru implicarea în rezolvarea jafului de la muzeul Green Vault din Dresda, Germania, în 2019.

„Am fost contactați de persoane afiliate Luvrului pentru a asista la identificarea celor implicați și la recuperarea bunurilor furate”, a confirmat Zvika Nave, directorul companiei.

Doi suspecți au fost arestați pentru furtul unor bijuterii prețioase ale Coroanei Franceze de la Muzeul Luvru din Paris, conform presei franceze.

Parchetul din Paris a declarat că unul dintre bărbați a fost reținut în timp ce se pregătea să ia un zbor de pe aeroportul Charles de Gaulle.

Parchetul din Paris a precizat într-un comunicat că arestările au avut loc sâmbătă seara, fără a specifica câte persoane au fost reținute.

Unul dintre suspecți se pregătea să călătorească în Algeria, au declarat surse polițienești pentru presa franceză, în timp ce se înțelege că celălalt mergea în Mali.

Poliția specializată îi poate interoga timp de până la 96 de ore.

Procurorul din Paris a criticat „dezvăluirea prematură” a informațiilor legate de caz, adăugând că aceasta a împiedicat eforturile de recuperare a bijuteriilor și de găsire a hoților.

Hoții ar fi ajuns la ora 09:30 (06:30 GMT), la scurt timp după ce muzeul s-a deschis pentru vizitatori.

Suspecții au sosit cu un lift mecanic montat pe un vehicul pentru a avea acces la Galeria lui Apollo printr-un balcon situat aproape de Sena.

Imaginile de la fața locului au arătat scara care ducea la o fereastră de la primul etaj.

Doi dintre hoți au intrat tăind geamul cu unelte electrice.

Apoi i-au amenințat pe gardieni, care au evacuat incinta, și au tăiat sticla a două vitrine care conțineau bijuterii.

Un raport preliminar a dezvăluit că una din trei camere din zona muzeului percheziționat nu avea camere de supraveghere video, potrivit presei franceze.

Poliția franceză spune că hoții au stat înăuntru timp de patru minute și au fugit cu două scutere care așteptau afară la ora 09:38.

Deocamdată, Muzeul Luvru nu a comentat oficial informațiile privind ancheta. În spatele tăcerii, însă, rămâne o întrebare apăsătoare: cine a deschis ușa din interior?