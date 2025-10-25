Foto Compania care a fabricat macaraua folosită în jaful de la Luvru se promovează online cu imagini de la scena faptei

În timp ce poliția franceză, oficiali guvernamentali și conducerea muzeului Luvru încearcă să înțeleagă cum hoții au reușit să fure bijuterii de neprețuit în plină zi, o companie germană profită de moment pentru a câștiga popularitate.

Böcker, firma care a fabricat liftul de mobilier folosit în jaful de la Luvru, a recurs la social media pentru a arăta că nu există publicitate proastă. Într-o postare pe Instagram, compania, cu sediul în Werne, nord-vestul Germaniei, a publicat o imagine de la locul incidentului și a comentat: „Data viitoare când trebuie să muți lucruri rapid. Böcker Agilo transportă comorile tale de până la 400 kg cu 42 de metri pe minut – silențios ca o șoaptă, datorită motorului electric de 230 V.”

Alexander Böcker, directorul general al companiei germane și proprietar din a treia generație, a declarat pentru CNN că el și soția sa au fost „șocați” când au aflat vestea duminică și au realizat „că liftul nostru a fost folosit pentru acest jaf.”

Însă, odată ce s-a confirmat că nimeni nu a fost rănit, spiritul antreprenorial al omului de afaceri și-a spus cuvântul. „După ce șocul inițial s-a mai domolit, a apărut umorul negru,” a spus el. „Ne-am mai jucat puțin, am râs și am venit cu câteva sloganuri.”

Răspunsul la postarea companiei, publicată luni, a fost „copleșitor” și în mare parte pozitiv, potrivit lui Böcker. El a spus: „Din fericire pentru noi, majoritatea oamenilor au înțeles umorul și știu că nu avem nicio legătură cu jaful. Suntem foarte mulțumiți de reacția până acum.”

Directorul muzeului Luvru, Laurence des Cars, a declarat miercuri în fața unei comisii a Senatului francez că sistemul de camere învechit al muzeului nu acoperea balconul estic al Galeriei Apollo, prin care hoții au intrat folosind un flex.

Des Cars a precizat că „infrastructura tehnică absolut învechită, chiar absentă” pentru monitorizarea celor mai valoroase comori ale Franței reprezintă o „constatare teribilă” pentru cel mai mare muzeu din lume. Ea a spus că și-a oferit demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, după jaf, dar aceasta a fost refuzată.

Potrivit lui Böcker, Agilo este folosit în principal în construcții și pentru transportul de obiecte grele la mutări și nu este destinat transportului de persoane.

Modelul specific folosit în jaf a fost vândut unui client din zona metropolitană Paris, care îl închiriază, potrivit declarației lui Böcker. Liftul ar fi fost însă furat de la proprietar în timpul unei demonstrații pentru un client potențial.

„Se pare că denumirea companiei a fost îndepărtată și plăcuțele de înmatriculare înlocuite,” a adăugat el.