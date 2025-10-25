search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Foto Compania care a fabricat macaraua folosită în jaful de la Luvru se promovează online cu imagini de la scena faptei

0
0
Publicat:

În timp ce poliția franceză, oficiali guvernamentali și conducerea muzeului Luvru încearcă să înțeleagă cum hoții au reușit să fure bijuterii de neprețuit în plină zi, o companie germană profită de moment pentru a câștiga popularitate.

Hoții au coborât cu o platformă-elevator FOTO Arts in Paris Facebook
Hoții au coborât cu o platformă-elevator FOTO Arts in Paris Facebook

Böcker, firma care a fabricat liftul de mobilier folosit în jaful de la Luvru, a recurs la social media pentru a arăta că nu există publicitate proastă. Într-o postare pe Instagram, compania, cu sediul în Werne, nord-vestul Germaniei, a publicat o imagine de la locul incidentului și a comentat: „Data viitoare când trebuie să muți lucruri rapid. Böcker Agilo transportă comorile tale de până la 400 kg cu 42 de metri pe minut – silențios ca o șoaptă, datorită motorului electric de 230 V.”

Alexander Böcker, directorul general al companiei germane și proprietar din a treia generație, a declarat pentru CNN că el și soția sa au fost „șocați” când au aflat vestea duminică și au realizat „că liftul nostru a fost folosit pentru acest jaf.”

Însă, odată ce s-a confirmat că nimeni nu a fost rănit, spiritul antreprenorial al omului de afaceri și-a spus cuvântul. „După ce șocul inițial s-a mai domolit, a apărut umorul negru,” a spus el. „Ne-am mai jucat puțin, am râs și am venit cu câteva sloganuri.”

Răspunsul la postarea companiei, publicată luni, a fost „copleșitor” și în mare parte pozitiv, potrivit lui Böcker. El a spus: „Din fericire pentru noi, majoritatea oamenilor au înțeles umorul și știu că nu avem nicio legătură cu jaful. Suntem foarte mulțumiți de reacția până acum.”

FOTO Instagram / boeckermaschinenwerke
FOTO Instagram / boeckermaschinenwerke

Directorul muzeului Luvru, Laurence des Cars, a declarat miercuri în fața unei comisii a Senatului francez că sistemul de camere învechit al muzeului nu acoperea balconul estic al Galeriei Apollo, prin care hoții au intrat folosind un flex.

Des Cars a precizat că „infrastructura tehnică absolut învechită, chiar absentă” pentru monitorizarea celor mai valoroase comori ale Franței reprezintă o „constatare teribilă” pentru cel mai mare muzeu din lume. Ea a spus că și-a oferit demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, după jaf, dar aceasta a fost refuzată.

Potrivit lui Böcker, Agilo este folosit în principal în construcții și pentru transportul de obiecte grele la mutări și nu este destinat transportului de persoane.

Modelul specific folosit în jaf a fost vândut unui client din zona metropolitană Paris, care îl închiriază, potrivit declarației lui Böcker. Liftul ar fi fost însă furat de la proprietar în timpul unei demonstrații pentru un client potențial.

„Se pare că denumirea companiei a fost îndepărtată și plăcuțele de înmatriculare înlocuite,” a adăugat el.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Scandal după finala la sol! Internetul a ”explodat”: ”Sabrina Voinea, jefuită din nou!” / ”Sabrina a fost furată ca la JO”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
observatornews.ro
image
Ce salariu i s-a oferit unui tânăr din Cluj, ca ospătar într-un restaurant. Când a auzit suma, s-a ridicat și a plecat
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice
playtech.ro
image
Singurele cuvinte cu care Cristela Georgescu l-a făcut pe Gigi Becali să-l vorbească de bine pe Călin Georgescu. ”Acum am văzut-o și vreau să spun că mă bucur…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo de weekend. ANM anunță ce zone vor fi lovite de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Lupu Rednic ține cură de slăbire, la 56 de ani: „Grăsimea-i bună numai în tigaie!”. Secretul sănătății: un păhărel de horincă și untură de porc de Mangalița. Cât costă dieta?
click.ro
image
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?