„Detectivul francez cu pălărie fedora” de la Luvru a înnebunit internetul

Un bărbat elegant, purtând o pălărie fedora, vestă și cravată, a devenit peste noapte simbolul unui nou val de glume online: internauții l-au transformat într-un detectiv francez din filmele noir, chemat să rezolve jaful de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru, scrie Newsweek.

Fotografia lui, distribuită masiv pe rețelele sociale, a fost prezentată drept „o imagine reală, nu generată de AI”, a unui polițist care ar investiga furtul bijuteriilor coroanei Franței. Postarea scriitoarei Melissa Chen, vicepreședinte al Strategy Risks, a strâns aproape 3 milioane de vizualizări în câteva ore. Un alt influencer, Ian Miles Cheong, a completat imaginea: „Un adevărat detectiv francez, parcă ieșit dintr-un film alb-negru al anilor ’40. Estetică pură.”

Realitate versus spectacol

Realitatea, însă, e mult mai banală: bărbatul din imagine nu are nicio legătură cu ancheta. Este, cel mai probabil, un trecător bine îmbrăcat, surprins întâmplător în apropierea muzeului. Alte fotografii făcute în același loc arată mai mulți curioși care priveau perimetrul securizat după jaf.

De fapt, povestea „detectivului cu fedora” este doar ultimul episod din valul de meme-uri, glume și videoclipuri virale care au urmat jafului de duminică, 19 octombrie. În timp ce poliția franceză analizează probele ADN și camerele de supraveghere, internetul a decis să transforme incidentul într-o farsă colectivă.

Internetul, între umor și cinism

Un clip de pe TikTok, semnat de Lily Olsen, o arată pe tânără fluturând o pungă neagră în fața Luvrului, pretinzând că ar fi „prada” din jaf. Videoclipul a depășit 13 milioane de vizualizări. Altul, setat pe melodia celebrului Pink Panther Theme, arată un grup de tineri imitând mersul hoților — peste 23 de milioane de vizualizări.

Pe TikTok, hashtagurile legate de „Louvre heist aesthetic” au explodat, iar utilizatorii au început să creeze playlisturi dedicate, decoruri inspirate din Parisul misterios al filmelor polițiste și chiar scenarii fictive în care anchetatorii francezi joacă roluri de personaje din comedii polițiste.

„Ca să rezolvăm cazul, ne trebuie un detectiv nebarbierit, obosit, divorțat și detestat de toți colegii. Nu o să-l prindem cu unul care poartă fedora pe bune”, a glumit Melissa Chen într-o postare devenită virală.

Un alt utilizator a completat scenariul: „Vor face echipă – veteranul morocănos și tânărul elegant. Se vor certa, dar în final vor învăța ceva unul despre celălalt.” Internetul și-a scris, așadar, propriul film.

Între anchetă și autoironie colectivă

În timp ce glumele continuă, ancheta reală rămâne în plină desfășurare. Poliția franceză analizează urmele găsite la fața locului, iar Galeria Apollo a Luvrului – locul de unde au fost furate bijuteriile napoleoniene – va rămâne închisă pe durata investigației.

Jaful, descris de directoarea muzeului, Laurence des Cars, drept „un eșec dureros al securității”, a scos la iveală lacune grave în protejarea patrimoniului cultural. Însă, în timp ce autoritățile caută hoții, rețelele sociale au transformat incidentul într-un spectacol global — o comedie digitală despre un „detectiv cu pălărie” care, în realitate, n-a fost niciodată pe caz.