Accident grav cu două autoturisme, în Rahova. Trei persoane au rămas încarcerate

Un accident rutier a avut loc în seara de vineri, 16 ianuarie, aproape de miezul nopții, la intersecţia dintre Calea Rahovei şi Calea Ferentari. Două persoane au ajuns la spital.

Brigada Rutieră a fost sesizată în jurul orei 23:38, prin intermediul SNAU 112, cu privire la faptul că la intersecţia dintre Calea Rahovei şi Calea Ferentari a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule.

„Din informaţiile preliminare, un tânăr în vârstă de 20 ani a condus un autovehicul pe Calea Rahovei dinspre Sos.Alexandriei către Sos.Progresului, iar când a ajuns în intersecţia cu Calea Ferentari a intrat în coliziune cu un alt autovehicul de un bărbat în vârstă de 49 ani, care se deplasa din aceeaşi direcţie”, a precizat Bigada Rutieră a Capitalei.

În urma coliziunii, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe șinele de tramvai. Trei persoane au rămas încarcerate și a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare, potrivit B365 .

Două persoane au ajuns la spital.

Conducătorii auto implicați au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Urmează stabilirea exactă a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.