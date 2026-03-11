search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ce bogății ascund subteranele Munților Apuseni. Metalele viitorului și mineralele care i-au uluit pe savanți

0
0
Publicat:

Alături de cantități impresionante de aur, argint și cupru, Munții Apuseni ascund în adâncuri unele dintre cele mai prețioase metale „ale viitorului”. Unele zăcăminte au fost identificate și exploatate în trecut, la scară redusă.

Valea Leucii. Foto Serviciul de voluntariat montan si Leadingedgemateials.com
Valea Leucii. Foto Serviciul de voluntariat montan si Leadingedgemateials.com

Munții Apuseni au fost, din cele mai vechi timpuri, un loc al minelor de aur, argint și cupru. În epoca modernă a mineritului, începută odată cu reorganizarea exploatărilor din vremea Imperiului Habsburgic, au atras tot mai mult atenția și alte minerale prețioase și rare descoperite aici.

Unele au fost extrase alături de minereurile vizate de lucrările miniere principale, însă au fost ignorate, neputând fi valorificate industrial în timpul exploatărilor sau în lipsa tehnologiei necesare pentru separarea lor.

Alte zăcăminte de minerale considerate valoroase în prezent nu au mai apucat să fie exploatate, după ce industria minieră a intrat în declin de la sfârșitul secolului XX, ori din cauze economice sau tehnice.

Telurul, mineralul nedezlipit de aur din Munții Metaliferi

Un astfel de mineral, găsit în abundență în câteva locuri din lanțul Apusenilor, în special în Munții Metaliferi, a fost telurul, un metal de culoare alb-argintie, foarte sfărâmicios, care poate fi utilizat pentru obținerea unor aliaje în industria metalurgică, dar și în industria energetică, aerospațială, militară, auto și IT. Învelișul primei bombe atomice ar fi fost realizat din telur, potrivit unor istorici.

Telurul a fost descoperit pentru prima dată în minele de aur din Transilvania, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar oamenii de știință ai epocii l-au numit „aurum problematicum”. Unul dintre cele mai bogate zăcăminte ale metalului rar a fost exploatat în Munții Metaliferi, la Săcărâmb.

Minele de aur din Săcărâmb (video) au fost deschise la mijlocul secolului al XVIII-lea, după descoperirea unui bulgăre de aur „îmbrăcat” în telur, la poalele Dealului Calvariei – pe atunci un loc sălbatic, cu înfățișarea unei mari piramide cenușii formate de vulcanul stins în urmă cu milioane de ani.

Geologul Edward Daniel Clarke (1769–1822) a vizitat mina de aur și telur de la Săcărâmb la începutul anilor 1800 și a descris-o în jurnalul său „Călătorii în diferite țări din Europa, Asia și Africa” (1816).

„Cum Transilvania este singura regiune din toată lumea unde s-a descoperit până acum tellurium, curiozitatea noastră era foarte vie să cercetăm mina de la Săcărâmb”, scria Clarke în cartea sa.

Cum era descris telurul la descoperirea sa

Omul de știință, colecționar pasionat de antichități, a cumpărat de aici câteva minerale și bucăți de telur, în formă cristalină și masivă.

„Unele specimene de tellurium sunt așa de extraordinar de bogate în aur, că la vânzarea lor în beneficiul coroanei ele trebuie cântărite și prețuite după proporția de aur pe care o conțin. Acest fel de minereu se păstrează totdeauna încuiat în magazii speciale și distribuit în loturi diferite, închise în lădițe. Minereul obținut zace în grămezi prin care poți vedea pe lucrători cum umblă cu ciocănele, alegându-l și zdrobindu-l, în vederea operației următoare de fărâmare. Minereurile mai bogate, de îndată ce sunt scoase din mină, sunt transportate în copăi de lemn în camere de separare, unde sunt sfărâmate cu cea mai mare grijă de niște slujbași anume legați prin jurământ. Cele mai sărace sunt separate în băile de spălare, folosind site de fier”, relata mineralogul englez în urmă cu peste două secole.

În secolul al XVIII-lea, telurul nu avea utilizări industriale, iar valoarea lui era doar una științifică, fiind un element chimic nou descoperit, în special la Săcărâmb și Zlatna, în exploatările aurifere. Minereurile mai bogate extrase din mina Săcărâmb conțineau în special tellurium și aur. „Nu toate minereurile conțin argint, deși toate conțin aur”, afirma geologul Edward Clarke.

Minele din Săcărâmb au atras în secolele trecute numeroși oameni de știință, interesați de zăcămintele bogate de metale și minerale prețioase și rare: aur, argint, telur, săcărâmbit, silvanit, scorodit, pirofirit, rodonit, stibiuconit, valentinit și numeroase alte tipuri de minereuri, unele descoperite aici pentru prima dată în lume.

Molibden, bismut, uraniu, nichel și cobalt în Munții Bihorului

Exploatările miniere din Munții Bihorului, locul din Apuseni din care izvorăsc Crișul Alb, Crișul Negru și Arieșul Mare, au origini străvechi. În Antichitate, aurul era căutat în nisipurile acestor râuri, iar mai târziu în gropile și galeriile primitive scobite în pereții munților.

Cele mai vechi mine din Munții Bihorului sunt amintite încă din Evul Mediu, iar până în secolul al XIX-lea zona Băiței Bihorului era cunoscută pentru minele sale de fier, cupru, zinc, aur și argint. De-a lungul timpului, au fost extrase de aici și alte minerale: molibden, bismut, wolfram, nichel, cobalt, calcar, uraniu, marmură și piatră de construcții.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în ținutul de pe văile Crișului Negru și Crișului Băiței a fost descoperit unul dintre marile zăcăminte de molibden și bismut din Europa. La început, cele două metale au fost considerate produse secundare ale minelor de cupru și plumb din zonă și nu erau folosite. Importanța lor a crescut însă după Primul Război Mondial.

„Aceste două metale au întrebuințări cu totul speciale: bismutul în industriile chimică și farmaceutică, iar molibdenul în industria oțelurilor speciale. Fiind foarte rare, sunt cu atât mai căutate și bine plătite. Zăcămintele lor din România, situate în Munții Bihorului, în jurul localității Băița (fostă Rezbanja), fiind foarte bogate, au o mare însemnătate pentru economia națională, mai ales ca materii prime pentru export”, informa, în 1929, geologul G. V. Cruglicov, în publicația economică Argus.

Citește și: Patrulaterul aurifer, tărâmul metalelor prețioase. „El Dorado” al Europei, ascuns în inima Transilvaniei

Peste 200 de tone de molibden erau exploatate anual pe Valea Băiței înainte de Al Doilea Război Mondial, minereul fiind folosit la fabricarea oțelurilor speciale pentru arme, avioane și automobile, înlocuind în multe cazuri nichelul.

La începutul anilor ’50, pe Valea Băiței a fost descoperit cel mai important zăcământ de uraniu din România, care, datorită bogăției sale, a putut fi exploatat inițial la suprafață. În anii ’50, zona a fost militarizată de sovietici, iar producția de minereu de uraniu a fost trimisă în Uniunea Sovietică.

În aceeași zonă, la poalele Munților Bihorului, sunt explorate și zăcăminte de cobalt, nichel și sulfuri polimetalice, identificate în trecut în foste perimetre miniere din care a fost extras uraniu.

„Aici au fost descoperite și minereuri de cobalt și nichel, care au fost ignorate, deoarece divizia responsabilă a sectorului minier de stat din România, în anii 1960–1990, se concentra doar pe ceea ce atunci se numea «metale strategice», iar cobaltul și nichelul nu erau incluse”, arăta compania canadiană Leading Edge Materials, într-un proiect minier care vizează metalele considerate esențiale pentru industriile viitorului de la Băița Bihorului.

Uraniul este un element radioactiv folosit în producția de energie nucleară, cobaltul și nichelul sunt esențiale pentru bateriile litiu-ion, iar bismutul este un metal utilizat în industria medicală și ca înlocuitor ecologic pentru plumb. Arsenul, un element toxic, este prezent și el în zăcămintele din zonă.

Materii prime critice în Apuseni

Din anii ’90, aproape 600 de exploatări miniere din România, din 28 de județe, au intrat în programele de închidere definitivă, arată informațiile cuprinse în „Strategia României pentru resurse minerale neenergetice, orizont 2035”, publicată de Ministerul Economiei, care include o evaluare a resurselor minerale neenergetice din România.

Același document arată că, alături de aur, argint și minereuri metalice, dar și de mineralele industriale, resursele energetice precum uraniul, cărbunele, gazele naturale și petrolul, precum și apele minerale și geotermale, un interes major îl reprezintă rezervele de materii prime critice identificate în România.

„Principalii beneficiari ai materiilor prime critice sunt operatorii care activează în domeniul tehnologiilor înalte (aerospațiale, aeronautică, electronică, echipamente medicale, baterii solare, laptop-uri), al tehnologiei semiconductorilor (telefonie mobilă, G.P.S., internet, fibre optice), al automaticii și electronicii, industriei siderurgice și metalurgice, al preparării minereurilor (prin tehnologii curate), în industria aliajelor, a materialelor refractare și a polimerilor etc.”, arată „Strategia României pentru resurse minerale neenergetice, orizont 2035”.

Cele mai cunoscute zăcăminte de materii prime critice din România au fost identificate în Carpații Occidentali (Munții Apuseni, Munții Banatului și Munții Poiana Ruscă), unde tradiția exploatărilor miniere a fost aproape neîntreruptă în ultimele două–trei secole.

Rezerve de staniu au fost identificate și în Carpații Orientali și în Maramureș, dar și la Valea Morii și Barza (Hunedoara), din Munții Apuseni, unde până în anii 2000 au fost exploatate, în carieră și subteran, zăcămintele de aur, argint și cupru.

Citește și: Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de aur în corp

Rezerve de bismut, sub formă de sulfuri și sulfosăruri, dar și ca oxid sau bismut nativ, au fost găsite în zăcămintele de cupru, plumb și zinc, exploatate în vestul și centrul României, la Brusturi și Baia de Arieș în Apuseni, dar și în Maramureș.

Galiul a fost identificat în cantități mai mari în haldele de steril de la Ilba (Maramureș), dar și în zone miniere din Apuseni, ca Săcărâmb.

Germaniul se regăsește în zăcămintele de blendă, dar și în alte sulfuri minerale, în zonele miniere Baia de Arieș, Bucium, Zlatna, Roșia Montană și Barza, din Apuseni și Munții Metaliferi.

Vanadiul a fost descoperit în Munții Metaliferi, la Căzănești – Ciungani, o zonă cu o istorie bogată în exploatarea minereurilor metalice, dar și în Munții Pădurea Craiului și în zona Căpuș (Cluj).

Controversele exploatărilor din Apuseni

Studiile de piață indică un potențial de creștere a cererii și a prețurilor materiilor prime critice, arătau autorii analizei.

Totuși, astfel de exploatări se confruntă și cu dificultăți. Printre acestea se numără necesitatea construirii unor uzine noi pentru extracția materiilor prime critice și a sulfurilor comune care le însoțesc, investițiile mari necesare pentru redeschiderea zăcămintelor și dotarea minelor, dar și faptul că rentabilitatea exploatării depinde de conținutul și accesibilitatea minereurilor principale, precum cuprul (Cu), zincul (Zn) și plumbul (Pb).

Autorii documentului mai arată că, în ultimele decenii, s-au pierdut know-how-ul și tehnologiile relevante pentru cercetare și prelucrare, iar în învățământul de profil nu există programe actualizate adaptate nevoilor actuale privind resursele minerale critice.

De asemenea, nu există o bază de date actualizată privind aceste materii prime, iar percepția publică este adesea sceptică în privința impactului asupra mediului al unor astfel de exploatări miniere.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
stirileprotv.ro
image
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
fanatik.ro
image
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei carburanţilor
playtech.ro
image
O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Kate Middleton a fost DIAGNOSTICATĂ cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
wowbiz.ro
image
Se întorc ninsorile! Şefa meteorologilor anunţă unde va ninge
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie în 2026. S-a stabilit oficial în buget suma
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!