Femeie accidentată mortal de un şofer care a fugit de la locul faptei

O femeie de 47 de ani a murit, duminică seara, după ce a fost lovită de o maşină care a părăsit locul accidentului. Poliţiştii au reuşit, după câteva minute, prinderea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au declarat că poliţiştii au fost sesizaţi, duminică, la ora 18.05, că o persoană se află întinsă pe DJ 546, în comuna Curtişoara.

”Din primele verificări, poliţiştii au constatat faptul că o femeie de 47 de ani, din oraşul Segarcea, judeţul Dolj, a fost victima unui eveniment rutier. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, femeia a decedat”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt, scrie News.

Ei au menţionat că poliţiştii au reuşit identificarea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani, din comuna Movileni, judeţul Olt.

El a fost testat pentru consum de alcool, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii continuă cercetările pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.