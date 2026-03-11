Comoară istorică în pericol pe Valea Dunării: „Acolo este și o colecție importantă de geme și camee romane”

O posibilă comoară ascunsă într-un sat de pe valea Dunării a căzut pradă neputinței administrației locale. Un muzeu care are în inventar aproximativ 10.000 piese, unele dintre ele rare, stă cu lacătul pe ușă, în timp ce unele dintre exponate sunt în mare pericol de degradare. Se suspectează și dispariția anumitor obiecte, fiind sesizată poliția.

→ Imaginea 1/20: muzeul orlea, cladirea noua foto directia de cultura olt (11) JPG

Muzeul sătesc din localitatea Orlea, situată pe malul Dunării, în județul Olt, are o vechime de aproape 75 ani. Învățătorul Constantin Cumpănașu este recunoscut drept ctitorul acestui muzeu, în 1952, fiind cel care a donat primele obiecte cu importanță deosebită pentru istoria locului. Astăzi, nimeni nu mai știe câte au fost la început, cert este că pe parcurs s-au tot adăugat, în inventar fiind în prezent aproape 10.000.

La Orlea nu există muzeograf, iar la ultimul inventar au apărut suspiciuni că o parte dintre obiecte ar fi dispărut, motiv pentru care Direcția Județeană de Cultură Olt a sesizat Poliția. Cazul a fost semnalat recent și Prefecturii Olt, în ședința Colegiului Prefectural, directorul Direcției Județene de Cultură solicitând sprijin pentru a determina autoritatea locală să pună în aplicare măsurile dispuse în urma controalelor.

„Are o colecție impresionantă de piese, începând de la perioada antică”

Muzeul a fost înființat în 1952 și însumează „o colecție impresionantă de piese, începând de la perioada antică”, potrivit consilierului superior Laurențiu Comănescu, din cadrul Direcției Județene de Cultură Olt, cel care a desfășurat, în ultimii ani, mai multe controale la Orlea. Sunt piese de arheologie și de numismatică din diverse perioade istorice, dar și piese de artă și piese de istoria a naturii, în total aproximativ 10.000 de piese.

„Problema principală, pe care am ridicat-o inclusiv în raportările noastre la Colegiul Prefectural, este că nu există, cred că din anul 2007 încoace, o persoană angajată și să fie și specializată, la acel muzeu. Urmarea este că anul trecut, când am făcut ultimul control inclusiv cu cei de la IPJ Olt pe linia protejării patrimoniului cultural, s-a constatat o degradare din ce în ce mai accentuată a acestui muzeu. Și fizic, și mai nou la nivel de inventar”, a explicat Comănescu.

Intrând recent în posesia inventarului realizat în septembrie 2025, reprezentantul Direcției de Cultură spune că a constatat „ceva lipsuri”. „Dar - există și un dar - toate piesele verificate nu au fost și identificate. O parte din ele ar exista ca număr, dar nu sunt identificate conform cu datele trecute în registrul inventar. Acel registru inventar e destul de gros și este registru-inventar cel vechi, din anii ’50. De atunci nu s-a mai făcut absolut nimic. Am rămas cu ele și după 1989 la același inventar. Eventual au fost completări sau adăugiri la colecția muzeală, nicidecum scoateri din listă sau diverse alte mențiuni”, a completat Comănescu.

Reprezentantul instituției județene spune că va dispune o reverificare a acestor piese, „în contextul în care sunt și ceva lipsuri”.

Problema este că pentru această inventariere e nevoie de profesioniști specializați pe domenii, pentru că există piese de arheologie, de numismatică, de artă plastică și chiar și multe exponate de zoologie.

„Aspectul principal este legat de personalul de specialitate care să fie angajat acolo, cineva care să răspundă. Pentru că în prezent persoana care se ocupă și are preluată gestiunea este referentul de cămin cultural, care este și pensionar”, a mai spus Comănescu.

Zeci de ani muzeul a funcționat într-o clădire care, în timp, a început să se degradeze. Cu mai mult de zece ani în urmă, printr-un proiect european, primăria a reușit să renoveze un alt imobil, situat în vecinătatea celui care găzduia piesele muzeului, iar la finalizarea acestuia cele mai multe dintre exponate au fost transferate acolo.

Clădirea renovată are însă și aceasta probleme acum, a arătat Comănescu, arătând neîngrijit, departe de imaginea unei instituții muzeale.

Cât despre obiectele rămase în fostul muzeu, acestea sunt supuse unui real pericol de degradare, pentru că se infiltrează apa prin acoperiș.

„Acolo este și o colecție importantă de geme și camee romane”

La inventarierea făcută în toamna anului trecut au participat reprezentanți ai Primăriei Orlea, un reprezentant al Muzeului Corabia și un alt reprezentant al secției muzeale din Ianca. Ce lipsește? Greu de spus, deocamdată, însă sunt suspiciuni serioase.

„La momentul acesta eu mă bazez pe ce s-a trecut în procesul acesta verbal. Din câte am discutat cu unul dintre membrii comisiei, a fost și o colecție importantă de opaițe din perioada romană, care n-ar mai fi, o parte din ele. Monede romane, monede medievale, avem și ceva la obiecte de artă lipsă. Dar, repet, nu sunt obligatoriu toate a fi incluse în patrimoniul cultural”, a mai precizat Comănescu.

Pentru a fi introduse în categoriile fondului cultural, piesele trebuie expertizate, iar experții trebuie plătiți. Și cineva nu are bani. Problema clasării obiectelor este, de altfel, una la nivel județean, a mai explicat Comănescu, doar Muzeul Județean având o parte din piese clasate și alte câteva piese expertizate la muzeele din Corabia și Caracal.

Pentru piesele lipsă ar putea fi și o altă explicație, cei care au realizat ultimul inventar precizând că piesele ar exista ca număr, dar unele nu sunt identificabile conform mențiunilor din registru.

Instituția cu rol de control a desfășurat, în ultimii ani, mai multe verificări, de fiecare dată lăsând ca măsură de conformare angajarea de personal de specialitate care să înțeleagă importanța obiectelor aflate în grijă. Sunt adunate la muzeul sătesc din Orlea obiecte extrem de diverse: fosile pietrificate, quartz, calcar, scoică de mare, sticlă vulcanică, o broască țestoasă, o pasăre flamingo, un liliac și chiar măsele și oase de mamut.

„Repet, nu știu în ce măsură chiar toate intră în patrimoniul cultural”, a mai spus Comănescu, confirmând însă că de-a lungul anilor unele piese au atras atenția specialiștilor.

„Din discuțiile pe care le-am avut cu alți colegi din țară, unii dintre ei s-au arătat interesați. Acolo este și o colecție importantă de geme și camee romane, nu foarte multe ca număr, dar există. Zona de sud a județului Olt este extrem de bogată în vestigii antice, perioada romană și bizantină, și atunci se explică provenința lor inclusiv de pe perimetrul teritoriului comunei Orlea”, a mai spus reprezentantul instituției județene.

Dacă legislația ar fi aplicată la sânge, muzeul ar trebui închis, mai spun reprezentanții instituției din subordine Ministerului Culturii, or nimeni nu-și dorește o astfel de rezolvare.

„Nici închiderea n-ar fi o soluție, pentru că tot nu s-ar rezolva nimic în ce privește piesele. Mai rău s-ar degrada. Pentru că atunci chiar nu se va mai interesa nimeni. Punem un lacăt, punem un sigiliu și gata. Și peste 5 ani, 10 ani, tot acolo ne regăsim”, a mai precizat Comănescu.

„Unde să găsim noi muzeograf la Orlea?”

Angajarea unui muzeograf la Muzeul sătesc „Constantin Cumpănașu” din Orlea nu a fost o prioritate în ultimii doi ani, recunoaște primarul comunei, Viorel Oiță, pentru că s-a stat tot timpul sub amenințarea tăierii posturilor. Dar în anii anteriori s-ar fi încercat, fără succes.

„O să încercăm, o să mai încercăm, o să mai reluăm. Acum văd că le-au scos în afară organigramei posturile de muzeografi, directorul de cămin și bibliotecile, parcă, așa scrie în ordonanța nouă. Să sperăm că vom reuși o angajare și la partea de muzeu. Dar ajungem la aceeași problemă, ajungem la un specialist, la un om care a făcut istorie și să vină să stea. Să vedem, să sperăm că vom reuși să angajăm”, a spus primarul, pentru „Adevărul”.

În curând va pleca și directorul de cămin care încuia și descuia muzeul, așa că rămân cu totul descoperiți.

„Dar unde să găsim noi muzeograf la Orlea sau în zonă, cu studii de specialitate? Și nici nu cunosc, să zic că ar fi vreunul care să fi terminat istorie pe partea asta. Chiar nu știu. Dar o să vedem, o să încercăm”, a continuat primarul.

Pe de altă parte, interesul vizitatorilor pentru acest muzeu nu ar fi unul deosebit. Vin copiii de la școala din localitate, mai vin elevi de la școlile vecine și, din când în când, studenți care participă la săpăturile arheologice, vara, la cetatea Sucidava.

„Să spun sincer, interesul populației este destul de scăzut. Noi la început făceam tot felul de chestii, erau înțelegeri între școli, veneau cu microbuzele, vizitau copiii de la Gura Padinii, de la Grojdibodu, am avut odată chiar și niște studenți veniți de nu știu unde, din București, dar așa, să zicem, dom'le, mâine sunt cetățeni din comună sau și din altă parte care doresc să viziteze muzeul, nu am avut nicio solicitare în ultimul timp sau de când sunt eu pe aici”, a mai spus primarul.

La cele 10.000 obiecte s-a ajuns în timp, inclusiv sătenii adunând obiecte găsite în urma unor lucrări în gospodărie. Primarul spune că nu ar avea însă neapărat o valoare patrimonială mare și că nu ar fi fost descoperite toate pe raza localității.

„Eu nu pot să vă spun dacă ele provin de pe raza localității sau provin de la așezarea de la Celeiu. Adică noi am tot săpat, am făcut apă și canal peste tot, și nu am găsit nici măcar un castron, un ciob de ceva. Pentru că noi suntem în limită cu Celeiu și apoi cu Corabia. Nu-mi dau seama de unde au venit”, a mai adăugat edilul.

Pentru că e greu de crezut, a mai spus primarul, că cineva specializat va veni muzeograf la Orlea pentru un salariu de 3.000 lei net, o variantă ar putea fi predarea muzeului către o altă instituție, doar să găsească acea instituție interesată care să-și asume și răspunderea și costul.

„Nu știu, probabil că o să luăm o hotărâre în sensul acesta, ori o predare, ori o angajare. Dar eu cred că aș încerca prima oară o angajare”, a mai spus primarul. Acesta respinge însă varianta furtului de obiecte din muzeu și spune că cel mai probabil la mijloc este o neînțelegere.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt au confirmat pentru „Adevărul” că au în lucru un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, derulând cercetări specifice cu privire la faptă.