Accident cu șapte maşini pe autostrada A1, pe sensul Pitești - Curtea de Argeș, din cauza poleiului

Potrivit primelor informații, coliziunea s-a produs din cauza poleiului de pe carosabil.

La fața locului intervin în acest moment pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș, împreună cu echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, pentru a acorda primul ajutor și a securiza zona.

Echipajele medicale au asistat două femei, în vârstă de aproximativ 30 și 45 de ani, care au suferit atacuri de panică, despre care spun că sunt în afara oricărui pericol şi au refuzat să fie transportate la spital.

Accidentul a implicat șapte autoturisme, potrivit primelor informaţii, iar traficul a fost temporar restricționat până la finalizarea intervenției.