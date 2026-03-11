Video Tehnologia ucraineană pe care Trump nu a vrut-o și de care SUA au acum nevoie în războiul din Orientul Mijlociu

Anul trecut, Statele Unite au respins o propunere a Ucrainei de a folosi tehnologiile sale pentru interceptarea dronelor iraniene, în pofida experienței de luptă acumulate de militarii ucraineni pe câmpul de luptă. Abia acum, pe fondul creșterii rapide a atacurilor cu drone lansate de Iran, Washingtonul s-a întors către Kiev în căutare de ajutor, după ce aceste lovituri au provocat pierderi importante aliaților americani din regiune.

Potrivit publicației Axios, încă din august anul trecut o delegație ucraineană a prezentat administrației conduse de Donald Trump o tehnologie detaliată pentru interceptarea dronelor iraniene Shahed. Oficialii de la Kiev au explicat cum aceste sisteme ar putea proteja eficient trupele americane și bazele aliaților din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, propunerea nu a fost acceptată. Ulterior, unii oficiali americani au admis că decizia s-ar putea dovedi o greșeală serioasă.

„Respingerea ofertei Ucrainei este considerată una dintre cele mai mari erori tactice ale administrației”, au declarat pentru Axios doi oficiali americani.

Drone ieftine, dar eficiente

Potrivit Axios, Ucraina a dezvoltat drone-interceptor cu costuri reduse, precum și sisteme complexe de apărare antiaeriană capabile să doboare dronele iraniene de tip Shahed. Aceste aparate fără pilot au provocat deja pierderi de vieți omenești în rândul militarilor americani și pagube materiale considerabile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus personal lui Trump crearea unor „centre de combatere a dronelor” în Turcia, Iordania și în statele din Golful Persic.

În timpul prezentării, partea ucraineană a arătat o hartă a regiunii, a avertizat că Iranul modernizează dronele pentru atacuri tot mai sofisticate și a sugerat crearea unor „ziduri de drone”, completate de sisteme de apărare antiaeriană, pentru a proteja bazele americane.

Cu toate acestea, administrația americană nu a susținut atunci inițiativa. Unii oficiali spun că scepticismul a fost legat atât de relația cu liderul ucrainean, cât și de modul în care a fost prezentată propunerea.

Washingtonul revine la Kiev

Situația s-a schimbat abia recent. Potrivit The New York Times, Statele Unite au cerut săptămâna trecută sprijinul Ucrainei pentru a contracara atacurile cu drone iraniene.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că după această cooperare intensitatea atacurilor a scăzut cu aproximativ 90%, iar numărul militarilor americani uciși s-a dovedit mult mai mic decât estimările inițiale.

În același timp, cererea pentru tehnologii de interceptare a dronelor rămâne extrem de mare în Statele Unite. Pentagonul analizează dezvoltarea propriei platforme antidrone, numită Merops, și evaluează alte metode de combatere, inclusiv folosirea elicopterelor de atac AH‑64 Apache sau a aparatelor britanice AW159 Wildcat, echipate cu rachete Martlet.

O ofertă gândită ca un parteneriat

Autorii articolului notează că ucrainenii au încercat să adapteze oferta la stilul de negociere al lui Trump, inspirat din cartea sa The Art of the Deal.

„Cunoscând mentalitatea lui Trump, ucrainenii au structurat propunerea ca pe un parteneriat de afaceri, promițând că proiectul ar putea crea locuri de muncă în industria de apărare din SUA”, arată Axios.

Experții estimează că o dronă iraniană Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari, în timp ce dronele-interceptor dezvoltate de Ucraina sunt chiar mai ieftine, dar pot fi mai eficiente în luptă.

Ajutor trimis deja în Orientul Mijlociu

Pe 9 martie, Ucraina a răspuns la solicitarea Washingtonului și a trimis drone-interceptor, precum și un grup de experți în sisteme fără pilot, pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania.