Vehicul cu 11 cetățeni moldoveni, răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri au fost transportați la spital

Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Doi dintre ei au fost duși la spital pentru investigații, dar au fost externați, viața lor nefiind în pericol, potrivit MAE al Republicii Moldova.

Vehiculul cu pasageri, care a pornit din Republica Moldova având ca destinație Germania, tracta o remorcă, iar la un moment dat șoferul acestuia, un bărbat de 35 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive. Autovehiculul s-a răsturnat, impactul provocând leziuni la două persoane, care au fost transportate la Spitalul Județean Suceava.

Intervenție majoră

La fața locului au intervenit o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD din cadrul ISU Suceava și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, potrivit presei locale.

Precizările MAE moldovean

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău au precizat că, în prezent, niciuna dintre cele două persoane nu se mai află internată, acestea fiind investigate medical și „au părăsit unitatea spitalicească”. Ceilalți pasageri nu au necesitat îngrijiri medicale.

Angajații MAE au subliniat că „monitorizează în continuare situația prin intermediul misiunii consulare”.