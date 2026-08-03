Tragedie în Ungaria. Un festivalul de muzică psihedelică, suspendat după moartea a doi participanți

Festivalul Ozora din Ungaria, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de muzică psihedelică din Europa, a fost anulat după moartea a doi participanți.

Festivalul Ozora, desfășurat anual în centrul Ungariei și cunoscut pentru comunitatea internațională de iubitori ai muzicii psihedelice, și-a suspendat concertele duminică, 2 august, după două incidente tragice care au avut loc în timpul ediției din acest an.

Organizatorii au anunțat că toate programele muzicale vor fi oprite la miezul nopții, inclusiv cele de pe scena Pumpui, deși evenimentul era programat să continue până luni, 3 august. Decizia a venit după moartea a doi participanți, în aceeași zi.

Prima tragedie s-a produs sâmbătă, 1 august, când o femeie de 39 de, din Ungaria, ani a suferit un stop cardiac în timpul concertelor. Echipajele medicale au ajuns rapid la fața locului și au încercat să îi salveze viața, însă eforturile de resuscitare nu au avut rezultat.

Tot sâmbătă, ceva mai târziu, un american de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o structură decorativă aflată în apropierea scenei principale. Potrivit organizatorilor, acesta s-ar fi urcat pe structură cu intenția de a se sinucide, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate de autorități.

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„Cu profundă tristețe informăm comunitatea noastră că, ieri, la festival, au avut loc două incidente tragice.

O femeie în vârstă de 39 de ani a suferit un stop cardiac brusc. Echipajele de intervenție medicală au ajuns la fața locului în câteva minute și au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața, însă, din păcate, nu au mai putut să o resusciteze.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, un bărbat de 45 de ani s-a urcat pe o structură decorativă cu intenția de a se sinucide și a căzut de la înălțime. Circumstanțele acestui incident sunt investigate de autorități.

Transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiilor, apropiaților și prietenilor celor două persoane decedate. Gândurile noastre sunt alături de ei în aceste momente extrem de dificile.

Având în vedere aceste evenimente tragice, toate programele muzicale se vor încheia în această seară la miezul nopții, inclusiv cele de pe scena Pumpui.

Dorim, de asemenea, să le reamintim tuturor participanților că în Ungaria este în vigoare în prezent o alertă de caniculă. Vă rugăm să acordați o atenție sporită hidratării și să aveți grijă de sănătatea voastră. Apa potabilă este disponibilă la toate robinetele funcționale din zona festivalului.

Îi rugăm pe toți participanții să aibă grijă unii de ceilalți în aceste ore dificile și să manifeste o atenție deosebită, compasiune și bunătate față de cei din jur”, au precizat organizatorii într-un comunicat transmis pe Facebook.

Suspendarea programului a avut loc într-un weekend în care Ungaria s-a confruntat cu temperaturi extreme. Valorile termice au ajuns până la 40 de grade Celsius, iar autoritățile au emis cea mai ridicată alertă de caniculă.

Organizat în localitatea Dádpuszta, din centrul Ungariei, Festivalul Ozora atrage anual mii de participanți din întreaga lume și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii trance și culturii psihedelice.

Ediția din acest an a început pe 24 iulie și urma să se încheie pe 3 august, însă ultimele ore de concerte au fost anulate după evenimentele tragice de sâmbătă.