Tragedie la Beach, Please! Un bărbat de 54 de ani a murit în parcarea festivalului. Fiul său, preluat de autorități

Un cetățean croat, în vârstă de 54 de ani, a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce i s-a făcut rău în parcarea din afara perimetrului festivalului Beach, Please! 2026. Medicii au intervenit de urgență și au efectuat manevre de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în jurul orei 23.45, forțele de ordine care asigurau măsurile de siguranță la festival au fost sesizate că un bărbat aflat într-un autoturism, în parcarea din afara zonei de desfășurare a evenimentului, este în stare de inconștiență.

Personalul medical a intervenit imediat și a început manevrele de resuscitare, după care victima a fost transportată la postul medical avansat din zona festivalului, unde protocolul a fost continuat.

„În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenție, bărbatul, cetățean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat”, au transmis reprezentanții MAI.

Din primele verificări, reiese că bărbatului i s-ar fi făcut rău, iar polițiștii au preluat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

Bărbatul se afla la festival împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani. Minorul a fost preluat de reprezentanții DGASPC Constanța și de polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța, care îi acordă sprijin de specialitate.

Autoritățile au transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei.

Cinci persoane prinse cu substanțe suspecte și patru infracțiuni constatate

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat și bilanțul celei de-a doua zile a festivalului Beach, Please! 2026. Forțele de ordine au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 25.300 de lei, cele mai multe pentru încălcarea regulilor de circulație.

În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a consumului de droguri, oamenii legii au depistat cinci persoane care aveau asupra lor substanțe susceptibile a fi interzise la deținere, fiind dispuse măsurile legale.

Totodată, au fost constatate patru infracțiuni, printre care conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, tâlhărie calificată și lovire sau alte violențe.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au intervenit în 177 de cazuri medicale, majoritatea pentru intoxicații, afecțiuni cardiace și lipotimii. Patru persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.