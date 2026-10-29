Două persoane au murit, iar o a treia a fost rănită joi, în orașul Göreme din regiunea turistică Cappadocia, în centrul Turciei, după ce ploile abundente au provocat o alunecare de teren și prăbușirea unor fragmente de rocă. Incidentul s-a produs în apropierea muzeului în aer liber din localitate, au anunțat autoritățile.

Alunecarea de teren a avut loc în jurul orei locale 15:15, iar bucăți dintr-o formațiune stâncoasă cunoscută drept „hornul zânelor” au căzut peste persoane aflate în zonă.

„Am găsit corpurile a două persoane. Un rănit a fost spitalizat”, a declarat Hüseyin Kök, guvernatorul provinciei Nevşehir.

Operațiuni de căutare și salvare

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului și au continuat căutările printre fragmentele de rocă, existând temeri că ar putea fi și alte persoane afectate. Identitatea și naționalitatea victimelor nu au fost comunicate imediat, conform Reuters.

Zona a fost închisă accesului publicului, iar autoritățile au mobilizat resurse pentru operațiunile de salvare.

„Operațiunile noastre de căutare și salvare la fața locului sunt în curs. Guvernul își continuă eforturile la fața locului cu toate resursele disponibile”, a precizat guvernatorul.

Cappadocia, regiune cunoscută pentru formațiunile sale spectaculoase

Cappadocia este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Turcia, atrăgând vizitatori din întreaga lume datorită peisajelor sale neobișnuite și formațiunilor stâncoase denumite „hornurile zânelor”.

Aceste structuri geologice s-au format de-a lungul timpului prin acțiunea eroziunii asupra rocilor vulcanice. Ploile abundente pot destabiliza terenul și pot provoca desprinderi de roci, așa cum s-a întâmplat în incidentul de joi.