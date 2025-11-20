search
Joi, 20 Noiembrie 2025
„Totul e pierdut? Nu cred". Fostul ambasador al Ucrainei în SUA explică ce se află de fapt în spatele noului „plan de pace" SUA-Rusia

Publicat:

Noul „plan de pace” al SUA și Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina face parte dintr-o operațiune informațională și psihologică de amploare, menită să-i destabilizeze pe ucrainenii și să creeze impresia că este inevitabilă capitularea, pentru a pune presiune pe conducerea politică a Ucrainei, spune Valeri Cialîi, președintele consiliului de administrație al Centrului Media de Criză din Ucraina, fost ambasador al Ucrainei în Statele Unite, pe pagina sa de Facebook.

Valeri Cealîi, fostul ambasador al Ucrainei în SUA/FOTO:X
Valeri Cealîi, fostul ambasador al Ucrainei în SUA/FOTO:X

El a menționat că informațiile despre un alt „plan de pace” sunt promovate activ în mass-media ucraineană, apelând la publicațiile occidentale autorizate. Diplomatul a remarcat că declarațiile despre presupusa disponibilitate a ucrainenilor de a accepta orice condiții și încetarea sprijinului din partea Occidentului coincid cu retorica propagandiștilor ruși.

„Totul e pierdut? Nu cred“, scrie Cialîi, atrăgând atenția că discuțiile despre un nou „plan“ sunt mai degrabă o diversiune.

Potrivit diplomatului, materialul este împins în presa ucraineană cu referințe la publicații occidentale credibile, pentru a crea o aparență de legitimitate. Numai că mesajele despre o pretinsă oboseală a ucrainenilor și despre diminuarea sprijinului occidental coincid suspect de bine cu retorica Moscovei.

Cialîi admite că există unele „puncte“ vehiculate public, dar susține că acestea nu aduc nimic nou — sunt, de fapt, o compilație de cerințe mai vechi ale Kremlinului.

„Nu există, momentan, condiții reale sau propuneri fezabile pentru încheierea războiului. Iar faptul că jurnaliștii pun pe masă subiecte sensibile nu este, în sine, o surpriză“, precizează fostul ambasador.

„În prezent, nu există propuneri realiste și condiții concrete pentru a pune capăt unui război de amploare. În al doilea rând, nimeni nu este capabil să împiedice jurnaliștii să abordeze subiecte relevante”, a adăugat Cialîi.

Diplomatul a atras atenția asupra faptului că, simultan cu apariția „planului de pace”, serviciul de informații externe rus a publicat o declarație cu mesaje similare.

„Vedem din nou un test de reacție. Adversarii noștri transformă experimentul într-o operațiune psihologică de proporții, susținând acest așa-zis plan de pace cu noi atacuri asupra civililor ucraineni – femei, copii, oameni simpli. Scopul: să ne forțeze spre capitulare. Dar nu o vor obține“, avertizează Cialîi.

Potrivit presei americane, elaborarea documentului este coordonată de reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, care a discutat despre acesta cu trimisul rus Kirill Dmitriev.

Potrivit lui Cialîi, tocmai prin această modalitate de promovare a „planului de pace” Dmitriev încearcă să-i demonstreze șefului Kremlinului, Vladimir Putin, propria sa eficacitate în interacțiunea cu colegul său american Witkoff și cu mass-media.

„De acest plan nu va rămâne decât un fâs... Noi trebuie să ne vedem de drum: să depășim criza, să întărim armata și spatele frontului, să ne consolidăm poziția de negociere și să rămânem uniți“, a concluzionat diplomatul.

Ce prevede planul

Administrația președintelui american Donald Trump a elaborat un „plan de pace” în 28 de puncte , care solicită Ucrainei să facă concesii teritoriale semnificative Rusiei și să renunțe la cererile de desfășurare a forțelor de menținere a păcii pentru a preveni viitoare atacuri rusești. De asemenea, i se cere Kievului să renunțe la candidatura sa la NATO „cel puțin pentru câțiva ani”.

Acest lucru este relatat de The Wall Street Journal, citând oficiali americani anonimi.

În special, documentul prevede transferul întregii părți estice a Donbasului, inclusiv a teritoriilor neocupate, către Rusia. În schimb, Moscova promite să nu atace Ucraina sau alte țări europene și va consacra această promisiune în legislație.

Se menționează că planul a fost elaborat de secretarul de stat american Marco Rubio, reprezentantul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, în consultare cu Kirill Dmitriev, omul de încredere al Kremlinului.

Se spune că Trump susține planul, care a apărut după ce și-a însărcinat consilierii cu elaborarea de noi propuneri care să includă stimulente pentru ca ambele părți să ajungă la un armistițiu. Pentru a accelera un acord, Washingtonul mizează pe dorința Rusiei de a reînvia legăturile economice cu Occidentul și pe nevoia Ucrainei de bani pentru reconstrucție.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Trump nu consideră că este de datoria sa să returneze Ucrainei teritoriile pe care Rusia le-a cucerit deja. În schimb, el încearcă să ajungă la un acord care să oprească luptele.

Însă Europa a susținut de mult timp că cedarea la cerințele fundamentale ale Rusiei ar submina grav suveranitatea și securitatea Ucrainei. Planul contrazice poziția pe care Kievul și aliații săi l-au presat pe Trump să o adopte, și anume că Ucraina nu ar trebui să cedeze unilateral niciun teritoriu controlat de Forțele Armate Ucrainene.

Analiștii subliniază că forțarea Ucrainei să părăsească Donbasul, unde opune cea mai mare rezistență ofensivei rusești și controlează încă poziții strategice importante, va facilita avansul armatei ruse în alte regiuni ale țării.

Administrația Trump nu a specificat ce garanții vor oferi Statele Unite și aliații săi Kievului. În august, oficialii au declarat că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian și alte forme de asistență indirectă „forțelor de securitate” europene care ar urma să fie desfășurate în Ucraina după încheierea unui acord de pace pentru a descuraja viitoarele atacuri rusești.

Rusia se opune categoric participării acestor forțe de menținere a păcii. Conform noului plan, desfășurarea lor în Ucraina ar trebui exclusă.

