Noul plan de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei ia prin surprindere Congresul SUA și Europa. „Asta amintește de München în 1938”

Administrația Trump își reia eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, detaliile unui nou plan de pace în 28 de puncte apărând în mass-media, luându-i prin surprindere pe susținătorii pro-Kiev din Congres și determinând cel puțin un republican să emită un avertisment cu privire la ceea ce pare a fi o propunere în mare parte pro-Moscova, relatează The Hill .

Conform relatărilor din presă, planul a fost elaborat de reprezentantul special al lui Trump, Steve Witkoff, și de reprezentantul special al dictatorului rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev.

Se pare că susținătorii pro-Ucraina de frunte din Congres nu știau nimic despre noul plan.

„Nu știu ce este acest plan în 28 de puncte. Mă bucur că elaborăm un plan”, a declarat miercuri, 19 noiembrie, senatorul republican Lindsey Graham, un important aliat al lui Trump și susținător al Kievului.

Graham a adăugat însă că orice plan trebuie să fie susținut de un angajament militar puternic al SUA față de Ucraina și de măsuri care vizează limitarea capacității lui Putin de a finanța războiul.

În același timp, Graham speră să folosească planul de pace pentru a da impuls eforturilor sale de a adopta un proiect de lege bipartizan care ar impune sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia, contribuind la finanțarea mașinii sale militare.

„Niciun plan nu va funcționa dacă Putin și aliații săi nu cred că suntem serioși în ceea ce privește furnizarea unei asistențe militare sporite, creșterea capacității Ucrainei de a provoca daune militare Rusiei și provocarea unor daune economice mai mari celor care susțin mașina de război a lui Putin. Atunci când vor crede acest lucru, planul în 28 de puncte va funcționa”, a spus Graham.

În ciuda sprijinului bipartizan pentru proiectul de lege, calea spre adoptare a acestuia rămâne neclară. Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a cerut Camerei Reprezentanților să examineze mai întâi proiectul de lege, deoarece conține măsuri vamale, și să ofere un vehicul pentru adoptarea în Senat.

Biroul președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a trimis comisiilor legislația privind sancțiunile împotriva Rusiei, unii parlamentari solicitând un vot imediat.

„Camera Reprezentanților ar trebui să voteze imediat proiectul de lege privind sancțiunile”, a scris miercuri congresmanul republican Mike Turner în X.

Unii congresmani au aflat despre noul plan de pace în principal din relatările din presă care afirmau că, conform planului, Ucraina, printre altele, trebuie să facă concesii teritoriale Rusiei și, de asemenea, să reducă la jumătate dimensiunea forțelor sale armate.

„Tocmai am auzit despre asta, dar nu am văzut încă niciun detaliu”, a declarat miercuri reporterilor senatorul republican Mike Rounds.

„Nu am fost informat cu privire la detaliile acestui plan”, a declarat senatorul republican Pete Ricketts.

„Asta amintește de München în 1938”

Congresmanul republican Don Bacon, care își va părăsi în curând funcția, a criticat administrația Trump pentru ceea ce presa a relatat a fi negocieri cu rușii fără participarea ucrainenilor și pentru că pare să pună presiune pe Kiev.

„Asta amintește de München în 1938”, a scris Bacon pe rețeaua de socializare X, referindu-se la acord, care a fost criticat pentru încercarea de a „pacifica” Germania nazistă prin acordarea unor teritorii, ceea ce l-a încurajat pe Hitler să încerce să cucerească Europa.

Se pare că Rusia speră că succesele sale militare și scandalul de corupție din jurul sectorului energetic al Ucrainei vor slăbi poziția de negociere a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Ironie: dezvăluirea corupției din echipa lui Zelenski crește semnificativ probabilitatea păcii în Ucraina”, a scris Dmitriev marți, 18 noiembrie, pe rețeaua de socializare X.

Ce prevede planul în 28 de puncte

Administrația președintelui american Donald Trump a elaborat un „plan de pace” în 28 de puncte , care solicită Ucrainei să facă concesii teritoriale semnificative Rusiei și să renunțe la cererile de desfășurare a forțelor de menținere a păcii pentru a preveni viitoare atacuri rusești. De asemenea, i se cere Kievului să renunțe la candidatura sa la NATO „cel puțin pentru câțiva ani”.

Acest lucru este relatat de The Wall Street Journal, citând oficiali americani anonimi.

În special, documentul prevede transferul întregii părți estice a Donbasului, inclusiv a teritoriilor neocupate, către Rusia. În schimb, Moscova promite să nu atace Ucraina sau alte țări europene și va consacra această promisiune în legislație.

Se menționează că planul a fost elaborat de secretarul de stat american Marco Rubio, reprezentantul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, în consultare cu Kirill Dmitriev, omul de încredere al Kremlinului.

Se spune că Trump susține planul, care a apărut după ce și-a însărcinat consilierii cu elaborarea de noi propuneri care să includă stimulente pentru ca ambele părți să ajungă la un armistițiu. Pentru a accelera un acord, Washingtonul mizează pe dorința Rusiei de a reînvia legăturile economice cu Occidentul și pe nevoia Ucrainei de bani pentru reconstrucție.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Trump nu consideră că este de datoria sa să returneze Ucrainei teritoriile pe care Rusia le-a cucerit deja. În schimb, el încearcă să ajungă la un acord care să oprească luptele.

Însă Europa a susținut de mult timp că cedarea la cerințele fundamentale ale Rusiei ar submina grav suveranitatea și securitatea Ucrainei. Planul contrazice poziția pe care Kievul și aliații săi l-au presat pe Trump să o adopte, și anume că Ucraina nu ar trebui să cedeze unilateral niciun teritoriu controlat de Forțele Armate Ucrainene.

Analiștii subliniază că forțarea Ucrainei să părăsească Donbasul, unde opune cea mai mare rezistență ofensivei rusești și controlează încă poziții strategice importante, va facilita avansul armatei ruse în alte regiuni ale țării.

Administrația Trump nu a specificat ce garanții vor oferi Statele Unite

Administrația Trump nu a specificat ce garanții vor oferi Statele Unite și aliații săi Kievului. În august, oficialii au declarat că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian și alte forme de asistență indirectă „forțelor de securitate” europene care ar urma să fie desfășurate în Ucraina după încheierea unui acord de pace pentru a descuraja viitoarele atacuri rusești.

Rusia se opune categoric participării acestor forțe de menținere a păcii. Conform noului plan, desfășurarea lor în Ucraina ar trebui exclusă.

Europenii, surprinși de plan

Susținătorii propunerii SUA susțin că succesele treptate ale Rusiei pe câmpul de luptă și un scandal de corupție care îi implică pe asociații lui Zelenski vor crește presiunea asupra Kievului pentru a ajunge la un acord. Un oficial occidental a contestat acest lucru, menționând că ancheta privind corupția i-a lăsat președintelui ucrainean și mai puțin spațiu de manevră, iar abandonarea pozițiilor esențiale de securitate ale țării sale nu va face decât să submineze și mai mult autoritatea sa pe plan intern.

Aliații europeni au fost surprinși de rapoartele despre plan. Ministrul german de externe, Johann Wadeful, a declarat reporterilor că țara sa nu a fost informată cu privire la detaliile propunerii. Diverși oficiali au declarat că conceptul conține multe elemente care se află pe lista de cerințe de lungă durată a Kremlinului și sunt considerate inacceptabile.

În timp ce oficialii europeni și-au exprimat public îngrijorarea cu privire la acest plan, secretarul de stat american Marco Rubio l-a numit „un schimb de idei serioase și realiste” și nu un dictat pe care Washingtonul încearcă să-l impună ambelor părți.

„Pentru a obține o pace durabilă, ambele părți trebuie să accepte concesii dificile, dar necesare”, a scris Rubio pe rețelele de socializare. „De aceea, elaborăm o listă de idei potențiale pentru a pune capăt acestui război, bazată pe propuneri din partea ambelor părți ale conflictului.”

Jurnaliștii Axios au publicat un material în care susțineau că SUA ar fi în secret de acord cu Rusia asupra unui nou plan de încheiere a războiului din Ucraina. Conform documentului, există 28 de puncte, împărțite în patru teme principale, inclusiv problema păcii în Ucraina, garanțiile de securitate și relațiile viitoare dintre Washington, Moscova și Kiev.

Reuters a relatat ulterior că Washingtonul i-ar fi spus clar președintelui Volodimir Zelenski că Kievul trebuie să accepte măsurile propuse. Christopher Miller de la Financial Times a remarcat că acest plan este, în esență, o capitulare a Ucrainei, deoarece conține cele mai stringente cerințe ale Kremlinului, inclusiv reducerea armatei ucrainene, renunțarea la unele arme, retragerea din teritoriile neocupate Donbas, limitarea ajutorului american și acordarea statutului oficial limbii ruse și Bisericii Ortodoxe Ruse.