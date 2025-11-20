search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, părăsește administația SUA

Război în Ucraina
Publicat:

Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, intenționează să părăsească administrația în ianuarie, au declarat patru surse pentru Reuters.

Keith Kellogg/FOTO: Getty Images
Keith Kellogg/FOTO: Getty Images

Potrivit Reuters, plecarea ar însemna pierderea unui susținător important al Ucrainei în cadrul administrației Trump.

Funcția de trimis special prezidențial este una temporară, iar astfel de trimiși, teoretic, trebuie confirmați de Senat pentru a rămâne în funcție mai mult de 360 de zile. Kellogg a indicat că ianuarie ar fi un moment natural pentru plecare, conform legislației existente, au spus sursele, care au cerut să rămână anonime pentru a discuta conversații private.

Generalul-locotenent retras era văzut de diplomații europeni, inclusiv ucraineni, ca un susținător apropiat într-o administrație care, uneori, a înclinat spre perspectiva Moscovei asupra originilor războiului din Ucraina.

Vestea vine după ce SUA i-au transmis lui Zelenski că Ucraina ar trebui să accepte un cadru de pace care implică cedarea de teritorii și arme, precum și reducerea armatei, ceea ce ar reprezenta un recul major pentru Kiev.

Cadrul propus a fost condus de trimisul special pentru misiuni de pace al SUA, Steve Witkoff, iar Kellogg nu pare să fi avut un rol în redactarea acestuia.

Kellogg a condamnat mai ferm atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene decât alți oficiali ai administrației Trump. Uneori s-a confruntat cu Witkoff, care a repetat unele puncte de vedere ale președintelui rus Vladimir Putin și a susținut de mult timp un schimb de teritorii în defavoarea Ucrainei ca parte a unui acord de pace pe termen lung.

Printre succesele lui Kellogg se numără facilitarea eliberării a zeci de ostatici deținuți de liderul belarus Alexander Lukașenko, în schimbul unei relaxări limitate a sancțiunilor.

Casa Albă și Departamentul de Stat nu au răspuns cererilor de comentarii.

O persoană familiarizată cu decizia lui Kellogg a declarat că acesta nu intenționa să rămână mult timp în administrație.

Deși Trump s-a concentrat intens pe încheierea războiului din Ucraina, modul său de a proceda a variat considerabil.

În martie, a întrerupt temporar unele partaje de informații cu Ucraina, apoi le-a reluat rapid. În ultimele luni, a crescut din nou împărtășirea de informații cu Kiev.

Trump a creat un program prin care aliații europeni cumpără arme pentru Ucraina, dar a redus major programele de asistență militară stabilite de Biden. Inițial a cerut un armistițiu imediat, apoi a abandonat ideea, reluând-o ulterior după întâlnirea cu Zelenski.

Propunerea recentă condusă de Witkoff sugerează o acomodare față de Rusia. Între timp, o delegație americană condusă de secretarul Armatei și șeful Statului Major se află la Kiev pentru întâlniri cu Zelenski.

Kellogg a avut o relație bună cu Trump, dar nu este clar cine îl va înlocui; SUA nu au încă un ambasador confirmat pentru Ucraina, iar Julie Fisher este șef interimar la misiunea din Kiev.

SUA

