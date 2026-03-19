Cele mai fericite țări din lume în 2025. Pe ce loc se află România

Conform ultimei ediții a Raportului Mondial privind Fericirea, publicat sub egida ONU, România ocupă locul 34 în clasamentul celor mai fericite ţări din lume. Finlanda este pe primul loc în acest top, urmată pe podium de Islanda și Danemarca.

Finlanda a fost desemnată cea mai fericită țară din lume pentru a 9-a oară consecutiv, Islanda ocupând locul 2 și Danemarca locul trei într-un clasament întocmit de Centrul de Cercetare a Bunăstării de la Universitatea din Oxford și inclus în raportul anual privind fericirea globală.

Costa Rica a avut o poziție puternică, ocupând locul 4 - cea mai înaltă poziție înregistrată vreodată pentru o țară din America Latină, urmată de Suedia și Norvegia ocupând locurile 5 și respectiv 6. Alte trei țări din Europa apar în top 10: Olanda pe locul 7, Luxemburg pe locul 9 și Elveția pe locul 10, potrivit CNN.

Israel, singura țară din Orientul Mijlociu din top 20, a ocupat locul 8.

SUA se află pe locul 23 în acest an, în timp ce Canada ocupă locul 25, iar Marea Britanie s-a clasat pe locul 29. Acesta este al doilea an consecutiv în care nicio țară vorbitoare de limbă engleză - SUA, Noua Zeelandă, Irlanda, Australia, Canada sau Marea Britanie - nu apare în top 10.

România a urcat un loc în top, faţă de 2025, clasându-se pe 34 din aproape 150 de ţări.

Pentru a determina clasamentul, sondajul mondial Gallup le cere respondenților din 147 de țări să își evalueze viața folosind imaginea unei scări, cea mai bună viață posibilă fiind notată cu 10, iar cea mai rea viață posibilă cu 0. Fiecare respondent oferă un răspuns numeric pe această scală, denumită Scara Cantril.

Cercetătorii analizează șase factori, inclusiv PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viață, generozitatea și percepțiile asupra libertății și corupției, pentru a explica variațiile dintre țări. Clasamentele se bazează pe o medie pe trei ani, care elimină creșterile și scăderile cauzate de evenimente majore, cum ar fi războiul sau recesiunile financiare.

Finlandezii au raportat un scor mediu de 7,764 pentru a-și evalua satisfacția față de viață.

Angajamentul profund al Finlandei față de cooperare explică menținerea sa în fruntea clasamentului, a declarat într-un interviu John F. Helliwell, profesor emerit de economie la Universitatea din British Columbia și redactor fondator al Raportului Mondial privind Fericirea.

„Societățile de succes cooperează în fața adversității”, a spus el. „Finlandezii știu asta. Și odată ce ai sentimentul că ești împreună în asta, nu există limite la ceea ce poți face.”

Prin comparație, respondenții din SUA au avut o evaluare a vieții în medie de 6,816.

Criza tineretului

Autorii raportului au început să acorde atenție la ceea ce consideră o criză a fericirii tinerilor, menționată pentru prima dată în clasamentul din 2024.

În cea mai recentă ediție, sondajul a constatat că evaluările vieții în rândul respondenților sub 25 de ani din SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă au scăzut cu aproape un punct punctual pe scara de la 0 la 10 în ultimul deceniu, o scădere dramatică mai ales că satisfacția medie a tinerilor din restul lumii a crescut, conform datelor Gallup World Poll.

„Aceasta este o scădere izbitoare a bunăstării tinerilor”, a spus Helliwell. „Unul dintre vinovați, în special în SUA, este amploarea și natura utilizării rețelelor sociale.”

Însă, avertizează sondajul, „emoțiile negative devin din ce în ce mai frecvente în toate regiunile lumii”.

Doar trei din cele șase țări vorbitoare de limbă engleză au intrat în top 20, în ciuda faptului că se numără printre cele mai bogate țări din lume. Noua Zeelandă s-a descurcat cel mai bine, ocupând locul 11, urmată de Irlanda pe locul 13 și Australia pe locul 15.

Consumul de internet este ridicat practic peste tot, inclusiv pe rețelele de socializare, conform sondajului.

Însă un factor cheie în scăderea bruscă a fericirii în rândul tinerilor, au spus cercetătorii, este numărul de ore pe care tinerii le petrec consumând rețele sociale sau jocuri video. Și, deși experții spun că este important să se limiteze timpul petrecut pe internet în general, unele modalități de a petrece timpul online sunt mai sănătoase decât altele, inclusiv comunicarea cu cei dragi și învățarea de noi abilități.

Mai exact, Helliwell a spus că utilizarea rețelelor sociale este ridicată în rândul tinerilor din America Latină, dar bunăstarea lor este puternică și în creștere.

El a subliniat „modul în care folosești rețelele de socializare” și a adăugat că o întrebare cheie este „dacă sunt cu adevărat rețele de socializare sau rețele antisociale”.

Un anumit consum de internet și de rețele sociale nu a fost neapărat negativ, a spus el, adăugând: „Se pare că există un punct optim”.

„Nu vrei să fii deconectat, dar nici prea conectat”, a spus el. „Cu internetul, prea mult e un lucru rău.”

Imagine complexă a bunăstării globale

Unele tendințe nu sunt neapărat surprinzătoare sau noi, indiferent de impactul pe rețelele sociale. Țările de la coada clasamentului, de exemplu, sunt adesea țări cu conflicte geopolitice semnificative. De exemplu, Afganistanul s-a clasat pe ultimul loc, pe locul 147, precedat de Sierra Leone.

Și țările bogate au avut tendința de a continua să se descurce bine, chiar dacă unele dintre cele mai bogate țări nu au reușit să intre în top 20. Emiratele Arabe Unite apar pe locul 21, iar Arabia Saudită a ocupat locul 22, chiar în fața SUA.

Afganistanul a rămas cea mai nefericită țară din lume, ocupând locul 147, conform clasamentului. Celelalte țări de la coada listei sunt următoarele: Botswana (locul 143), Zimbabwe (locul 144), Malawi (locul 145) și Sierra Leone (locul 146).