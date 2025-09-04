search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Țineți poziția cu orice preț!” – dar cu cine? Ucraina duce războiul cu o infanterie epuizată

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În armata ucraineană a anului 2025, infanteristul a devenit simbolul unei tragedii tăcute. Pe hârtie, este coloana vertebrală a apărării. În realitate, este o piesă tot mai greu de înlocuit într-un mecanism epuizat.

Armata ucraineană în criză de infanteriști/FOTO:Profiedia
Armata ucraineană în criză de infanteriști/FOTO:Profiedia

La cei 54 de ani, Ruslan – fost condamnat și acum infanterist în Brigada 93 Mecanizată – a avut parte de o singură misiune de luptă. Dar nu o misiune oarecare: una de 146 de zile.

Când a pășit pe jos, în luna martie, către linia zero din estul regiunii Donețk, copacii erau goi și aerul încă tăios. Când a ieșit de acolo, la început de august, lăsase în urmă primăvara și mare parte din vară, într-un adăpost îngropat, sub bombardamente aproape zilnice.

“Credeam că stau o lună și gata,” povestește Ruslan, jurnaliștilor de la Kyiv Independent, într-o cafenea din Kramatorsk. “Dar după o lună am înțeles cât de naiv am fost.”

Mobilizarea se blochează în orașe și sate, iar pe linia frontului, oamenii care mai ajung să ocupe pozițiile sunt puțini, obosiți și adesea fără pregătirea sau motivația necesare. În paralel, cerul devine din ce în ce mai periculos: roiuri de drone rusești, dotate cu inteligență artificială și precizie letală, au schimbat complet regulile jocului.

Aceste două crize – lipsa de oameni și hiper-tehnologizarea câmpului de luptă – nu doar că se agravează una pe cealaltă, dar pun la îndoială însăși capacitatea Ucrainei de a duce un război convențional cu mijloace convenționale.

Viața sub pământ

Pentru infanteristul ucrainean de azi, tranșeele nu mai seamănă cu cele de la începutul războiului, deși fotografiile induc în eroare. Echipamentele sunt mai moderne, dar condițiile mai periculoase ca oricând. Atacul nu mai vine doar din față, ci din aer, cu drone FPV și încărcături explozive lansate cu o precizie milimetrică.

“În 2023, lucram normal — atac, apărare. Azi, soldatul ascultă sunetele din aer mai mult decât vede inamicul,” explică Taras, un locotenent de 24 de ani din Brigada 37 Marină.

Subsolurile și gropile fortificate devin singurul refugiu real. Într-un astfel de adăpost, doi soldați se schimbă la post: unul doarme, altul stă de pază. Aprovizionarea – cu apă, mâncare, muniție – vine tot prin drone. Dacă vine. Uneori, nici ele nu mai ajung.

“Înainte de asalt, ne bombardează cu drone, uneori și cu gaze,” povestește Hani, un alt luptător din batalionul de deținuți „Alcatraz”. “Apoi, dacă cred că nu mai e nimeni, vin să curețe poziția. Îi auzim. Doi, trei. Și începe schimbul de focuri.”

Pentru mulți, această rutină se întinde pe săptămâni sau luni. Comunicarea cu lumea de dincolo de tranșee e minimă. Un radio. Poate un telefon. Soldații revin din misiuni epuizați, uneori tăcuți, alteori complet transformați. “Nu devin sălbatici, dar nu mai privesc lumea la fel,” explică un comandant de batalion.

Criza în cifre

În primele șapte luni ale lui 2025, peste 110.000 de cazuri de absență neautorizată au fost înregistrate în armata ucraineană, potrivit datelor oficiale. Asta înseamnă mai mult de jumătate din toate cazurile înregistrate de la începutul invaziei ruse.

Citește și: Zelenski: Dacă armata ucraineană se retrage din Donbas, Rusia va avea drum deschis spre Harkov și Dnipro

Pentru unii, e frica de a merge pe front. Pentru alții, e încercarea de a fugi după ce au fost trimiși acolo. Iar rezultatul este o realitate pe care puțini o spun cu voce tare: sunt brigăzi unde nu există nici măcar zece infanteriști activi. Comandanți care trebuie să apere poziții cu bucătari, mecanici sau șoferi.

“Primești aceleași ordine ca în 2022,” spune Andrii, comandant de batalion. “Doar că acum, nu mai ai infanterie. Ai artileriști și șoferi.”

Rupturile din apărare

Lipsa de oameni se traduce în fisuri largi de-a lungul liniei frontului. Acolo unde ar trebui să fie zeci de soldați pe un kilometru, sunt uneori doar doi sau trei. Între poziții, sute de metri goi. Aceste breșe sunt exploatate metodic de trupele ruse, care infiltrează mici grupuri de asalt și avansează rapid.

Așa s-a întâmplat și în apropiere de Dobropillia, în august, unde o mână de infanteriști ruși au reușit să avanseze peste 15 kilometri în doar câteva zile. Doar intervenția unor unități de elită, precum Brigada 93 și Corpul Azov, a stabilizat zona.

Comandanții ucraineni recunosc că rușii joacă ofensiv fără milă. “Trec peste propriii morți,” spune Serhii Șatalov, comandantul Brigăzii 37 Marină. “Și câștigă teren exact din acest motiv.”

Când comanda superioară devine parte din problemă

Una dintre cele mai controversate decizii strategice din armata ucraineană este refuzul sistematic al Statului Major de a aproba retrageri tactice. Comandanții de la sol sunt obligați să țină poziția “cu orice preț”, chiar și când nu mai au cu cine.

În aceste condiții, unii mint. Marchează pe hartă poziții fictive, unde nu există soldați. Alții trimit oameni nepregătiți doar pentru a bifa un ordin.

“Dacă pierzi o poziție, nu vine nimeni să analizeze. Primești ordin: recucerește, recucerește, recucerește,” spune Andrii. “Cu ce oameni? Cu cine apuci. Medici, transmisioniști, tanchisti. Toți sunt distribuiți ca infanterie.”

Această logică – păstrarea terenului cu orice preț – este denumită de soldați “radianșcina”, o moștenire sovietică care, în loc să protejeze, duce la pierderi inutile.

Eroismul fără opțiune

Pentru cei ca Ruslan, însă, opțiunea nu există. Ca parte dintr-o unitate penală, va rămâne pe front până la finalul războiului. Nu are iluzia că va fi scutit. Dar are un scop: i s-a promis că, la întoarcere, va fi grațiat. Și o fiică îl așteaptă acasă.

“Fără infanterie, nu ajungem nicăieri,” spune el. “Câteodată ai impresia că înnebunești în tranșee, dar știi că fără tine, linia cade.”

“Am vrut să fiu erou. Și cred că am reușit,” spune el.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru
gandul.ro
image
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
mediafax.ro
image
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scene "șocante": arbitră lovită peste față, după un cartonaș roșu! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
UPDATE Cel puțin 17 morți și 21 de răniți după ce un funicular a deraiat în Lisabona. Anunțul MAE despre români
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Câți pensionari erau înregistrați în august 2025 în România. Care este pensia medie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate