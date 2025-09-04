search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zelenski: Dacă armata ucraineană se retrage din Donbas, Rusia va avea drum deschis spre Harkov și Dnipro

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că orice retragere a forțelor armate din estul țării ar echivala cu o invitație deschisă pentru Kremlin de a continua agresiunea. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, liderul de la Kiev a explicat că abandonarea regiunii Donbas ar oferi Rusiei un nou cap de pod, cu potențialul de a declanșa atacuri directe asupra unor centre strategice din estul și sud-estul Ucrainei.

Președintele Ucraineni, Volodimir Zelenski/FOTO:X
Președintele Ucraineni, Volodimir Zelenski/FOTO:X

„Dacă mâine, într-un scenariu ipotetic, am părăsi Donbasul — ceea ce nu se va întâmpla — am oferi lui Putin o cale liberă către un oraș cu o populație de un milion și jumătate: Harkovul. Ar urma, inevitabil, Dnipro, un nod industrial esențial. Ar fi un avantaj major pentru el”, a declarat Zelenski.

„Un lucru este sigur, nu am pierdut. Trebuie să privim situația cu claritate: a doua cea mai mare armată din lume a venit să ne anihileze pe noi, istoria și identitatea noastră. Și aceasta nu este prima lor încercare. De mai multe ori în istorie, Imperiul Rus a lovit independența poporului nostru”, a spus el.

Rusia a insistat în repetate rânduri ca Ucraina să se retragă din Donbas, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk. Moscova a ocupat pentru prima dată regiunea din Extremul Orient în 2014.

„Este foarte simplu. Unele instituții media susțin că, dacă soldații ucraineni ar părăsi regiunile estice ale țării noastre, pacea ar fi restabilită. Acest lucru nu este adevărat”, a spus Zelenski.

Kremlinul i-ar fi semnalat trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că ar fi dispus să înghețe linia frontului în războiul său împotriva Ucrainei dacă Kievul ar preda Rusiei restul regiunilor Donețk și Luhansk.

„Putin a invadat Crimeea (în 2014) pentru a o folosi drept rampă de lansare și a încercui sudul țării noastre. Adică, pentru a pregăti o altă ofensivă. El a invadat o parte din estul țării noastre în 2014 pentru a o folosi drept rampă de lansare pentru a ocupa complet aceste regiuni”, a declarat Zelenski.

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022 a folosit Belarusul și regiunile de sud-est ale Ucrainei ca rampe de lansare pentru atacurile sale în întreaga țară.

Zelenski a menționat că același lucru s-ar putea face și pentru a ataca restul Europei , dacă Ucraina ar cădea în mâinile soldaților ruși.

„Dacă Putin ar reuși să preia controlul asupra întregii noastre țări, ar folosi-o ca pe un punct de plecare în același mod. Dacă va reuși sau nu va depinde de puterea Europei”, a spus Zelenski.

În ciuda sancțiunilor impuse de aliații Ucrainei, Moscova este încă capabilă să-și ducă războiul, a remarcat el.

„Presiunea din partea partenerilor occidentali nu este suficient de puternică din punct de vedere economic; Putin are încă rezerve financiare”, a adăugat el.

Zelenski a menționat că garanțiile de securitate oferite exclusiv de Europa sunt suficiente pentru a limita o ofensivă rusească, dar că garanțiile din partea SUA sunt necesare pentru a pune capăt agresiunii Rusiei și a preveni un nou război.

„Garanțiile de securitate ale Europei s-ar putea să nu fie suficiente. Avem nevoie de o alianță între Europa și Statele Unite”, a spus el.

Ucraina, alături de aliații săi europeni și de Washington, a discutat în ultimele săptămâni despre cum să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pe fondul eforturilor intensificate ale președintelui american Donald Trump de a media un acord de pace.

„Rușii au venit să încerce să ne șteargă identitatea, să rescrie istoria. Luptăm pentru a ne păstra identitatea. Lupta noastră nu este doar pentru teritoriu. Este pentru Ucraina, care este alcătuită din bucăți de istorie și oameni”, a declarat Zelenski, în timp ce Rusia își continuă avansul pe linia frontului.

În context, Zelenski a evocat și posibilitatea unui „scenariu coreean” pentru încheierea conflictului — o aluzie la situația din Peninsula Coreeană, unde pacea formală nu a fost niciodată oficializată. Deși o astfel de soluție ar putea funcționa din punct de vedere economic, ea nu oferă Ucrainei garanțiile de securitate necesare, a punctat liderul ucrainean.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
ANM: Vreme caniculară și val de intens de căldură cu temperaturi de până la 36°C pentru joi și vineri
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, de partea lui Gigi Becali în „cazul Chiricheș”: „Când vii la FCSB trebuie să-ți asumi aceste lucruri”
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
În ce stare se află copilul care a fost mușcat de ligru, la Zoo Suceava! Anunțul făcut de medici
kanald.ro
image
Amenzi de până la 100.000 de lei, pregătite pentru românii care stau la casă și...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica privind prețurile pentru luna septembrie. Toți consumatorii sunt afectați
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă