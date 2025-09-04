Zelenski: Dacă armata ucraineană se retrage din Donbas, Rusia va avea drum deschis spre Harkov și Dnipro

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că orice retragere a forțelor armate din estul țării ar echivala cu o invitație deschisă pentru Kremlin de a continua agresiunea. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, liderul de la Kiev a explicat că abandonarea regiunii Donbas ar oferi Rusiei un nou cap de pod, cu potențialul de a declanșa atacuri directe asupra unor centre strategice din estul și sud-estul Ucrainei.

„Dacă mâine, într-un scenariu ipotetic, am părăsi Donbasul — ceea ce nu se va întâmpla — am oferi lui Putin o cale liberă către un oraș cu o populație de un milion și jumătate: Harkovul. Ar urma, inevitabil, Dnipro, un nod industrial esențial. Ar fi un avantaj major pentru el”, a declarat Zelenski.

„Un lucru este sigur, nu am pierdut. Trebuie să privim situația cu claritate: a doua cea mai mare armată din lume a venit să ne anihileze pe noi, istoria și identitatea noastră. Și aceasta nu este prima lor încercare. De mai multe ori în istorie, Imperiul Rus a lovit independența poporului nostru”, a spus el.

Rusia a insistat în repetate rânduri ca Ucraina să se retragă din Donbas, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk. Moscova a ocupat pentru prima dată regiunea din Extremul Orient în 2014.

„Este foarte simplu. Unele instituții media susțin că, dacă soldații ucraineni ar părăsi regiunile estice ale țării noastre, pacea ar fi restabilită. Acest lucru nu este adevărat”, a spus Zelenski.

Kremlinul i-ar fi semnalat trimisului special al SUA, Steve Witkoff, că ar fi dispus să înghețe linia frontului în războiul său împotriva Ucrainei dacă Kievul ar preda Rusiei restul regiunilor Donețk și Luhansk.

„Putin a invadat Crimeea (în 2014) pentru a o folosi drept rampă de lansare și a încercui sudul țării noastre. Adică, pentru a pregăti o altă ofensivă. El a invadat o parte din estul țării noastre în 2014 pentru a o folosi drept rampă de lansare pentru a ocupa complet aceste regiuni”, a declarat Zelenski.

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022 a folosit Belarusul și regiunile de sud-est ale Ucrainei ca rampe de lansare pentru atacurile sale în întreaga țară.

Zelenski a menționat că același lucru s-ar putea face și pentru a ataca restul Europei , dacă Ucraina ar cădea în mâinile soldaților ruși.

„Dacă Putin ar reuși să preia controlul asupra întregii noastre țări, ar folosi-o ca pe un punct de plecare în același mod. Dacă va reuși sau nu va depinde de puterea Europei”, a spus Zelenski.

În ciuda sancțiunilor impuse de aliații Ucrainei, Moscova este încă capabilă să-și ducă războiul, a remarcat el.

„Presiunea din partea partenerilor occidentali nu este suficient de puternică din punct de vedere economic; Putin are încă rezerve financiare”, a adăugat el.

Zelenski a menționat că garanțiile de securitate oferite exclusiv de Europa sunt suficiente pentru a limita o ofensivă rusească, dar că garanțiile din partea SUA sunt necesare pentru a pune capăt agresiunii Rusiei și a preveni un nou război.

„Garanțiile de securitate ale Europei s-ar putea să nu fie suficiente. Avem nevoie de o alianță între Europa și Statele Unite”, a spus el.

Ucraina, alături de aliații săi europeni și de Washington, a discutat în ultimele săptămâni despre cum să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pe fondul eforturilor intensificate ale președintelui american Donald Trump de a media un acord de pace.

„Rușii au venit să încerce să ne șteargă identitatea, să rescrie istoria. Luptăm pentru a ne păstra identitatea. Lupta noastră nu este doar pentru teritoriu. Este pentru Ucraina, care este alcătuită din bucăți de istorie și oameni”, a declarat Zelenski, în timp ce Rusia își continuă avansul pe linia frontului.

În context, Zelenski a evocat și posibilitatea unui „scenariu coreean” pentru încheierea conflictului — o aluzie la situația din Peninsula Coreeană, unde pacea formală nu a fost niciodată oficializată. Deși o astfel de soluție ar putea funcționa din punct de vedere economic, ea nu oferă Ucrainei garanțiile de securitate necesare, a punctat liderul ucrainean.