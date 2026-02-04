Comisia Europeană apreciază cooperarea TikTok în anchetele privind alegerile din România

Comisia Europeană apreciază că TikTok a fost „extrem de cooperantă” în ancheta privind posibila interferență în alegerile din România din 2024, într-un moment în care SUA critică UE pentru presupuse ingerințe în procesele electorale din mai multe state membre.

Comisia Europeană a apreciat, miercuri, 4 februarie, că platforma TikTok a fost „extrem de cooperantă” în ancheta desfășurată de executivul european privind posibila interferență în alegerile prezidențiale din România din 2024.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, care a subliniat că atunci când o companie dorește să interacționeze cu Bruxelles-ul, instituția europeană răspunde cu aceeași deschidere. „TikTok a fost foarte cooperantă și a luat o serie de măsuri”, a explicat Regnier, evidențiind că platforma a colaborat cu autoritățile pentru a clarifica situațiile semnalate.

Această apreciere vine într-un context tensionat, după ce Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite a publicat un raport critic la adresa Comisiei Europene, acuzând Bruxelles-ul de implicare directă în alegerile naționale ale unor state membre UE, inclusiv România.

Raportul sugerează că, după intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor digitale pentru a limita sau cenzura conținutul înaintea scrutinurilor din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, Irlanda și România, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024.

Potrivit raportului, aceste presiuni ar fi vizat în special partidele conservatoare și populiste, pentru a le dezavantaja electoral.

În cazul României, documentul subliniază că măsurile cele mai agresive de moderare a conținutului online au fost aplicate înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur câștigat de candidatul independent populist Călin Georgescu.

Acuzațiile venite din partea Congresului SUA au stârnit controverse internaţionale, indicând un conflict între percepția europeană și cea americană asupra neutralității platformelor digitale și rolului Comisiei Europene în asigurarea corectitudinii alegerilor.