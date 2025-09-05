Ungaria respinge din nou aderarea Ucrainei la UE: „Nu ne interesează ce crede Moscova”

Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, ignorând argumentele președintelui Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei perspective.

Într-o postare pe Facebook, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto a reacționat la comentariile lui Zelenski, făcute după o întâlnire cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Liderul ucrainean a spus că opoziția Ungariei este „de neînțeles” în condițiile în care Rusia nu se împotrivește.

„El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînțeles, întrucât chiar și Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalți”, a scris ministrul ungar.

Ministrul ungar a subliniat însă că poziția guvernului de la Budapesta este una suverană: „Spre deosebire de cazul său, poziția noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE”.

Motivele invocate de guvernul Orban

Szijjarto a enumerat și motivele pentru care Ungaria respinge candidatura Ucrainei: „Cetățenii ungari nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piața muncii și securitatea”. În concluzie, ministrul a transmis: „Așadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruși, noi nu vom susține aderarea Ucrainei la UE”.

Relațiile tensionate și sprijinul cerut de Zelenski

Luna trecută, Zelenski a declarat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să intervină pe lângă premierul Viktor Orban, pentru ca Ungaria să renunțe la obstrucționarea procesului de aderare. Orban a justificat în mai multe rânduri opoziția prin situația drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, temeri privind efectele economice asupra Ungariei, dar și tensiunile dintre Budapesta și Comisia Europeană, care a blocat fonduri europene din cauza contestării „statului de drept”.

Poziția Rusiei: UE da, NATO nu

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a reiterat că Moscova nu a obiectat niciodată la perspectiva ca Ucraina să devină stat membru al Uniunii Europene. În schimb, a insistat că intrarea Ucrainei în NATO sau desfășurarea de trupe străine pe teritoriul său sunt linii roșii pentru Kremlin.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acțiunilor militare, acestea vor fi ținte legitime”, a avertizat Putin. El a adăugat că forțele străine vor rămâne „o țintă” pentru Rusia chiar și în eventualitatea unui acord de pace.