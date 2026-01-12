Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit zeci de tineri, a fost arestat preventiv pentru trei luni

Un tribunal din cantonul elvețian Valais a dispus luni, 12 ianuarie, arestarea preventivă pentru trei luni a lui Jacques Moretti, coproprietar cu soția sa al barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, care a ars în noaptea de Anul Nou.

Cuplul de francezi, principalii acuzaţi în ancheta deschisă după această tragedie care s-a soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, a fost audiat vineri de procuratura din Sion timp de peste şase ore, scrie News.ro.

După această audiere, procuratura cantonului Valais a solicitat imediat Tribunalului pentru măsuri coercitive arestarea preventivă a lui Jacques Moretti, considerând că „având în vedere declaraţiile sale, parcursul său de viaţă şi situaţia sa în Elveţia şi în străinătate”, riscul de fugă este „concret”.

Avocaţii familiilor victimelor cereau de o săptămână arestarea, criticând modul în care autorităţile au tratat cazul. În schimb, pentru Jessica Moretti procuratura a considerat suficiente măsuri alternative pentru a preveni riscul de fugă.

„În această dimineaţă, tatăl unui copil ars de viu mi-a spus: «A murit ca în război, aşa că acum este război». Prin urmare, nu putem fi decât foarte imperfect satisfăcuţi de plasarea în arest preventiv, pentru moment, a singurului administrator. Fiecare va trăi cu conştiinţa sa”, a reacţionat avocatul Sébastien Fanti, care reprezintă patru familii de răniţi.

Avocatul Romain Jordan, care reprezintă mai multe familii, nu a dorit să comenteze.

„Clienţii mei sunt însă foarte îngrijoraţi de riscul ca probele să fie distruse sau alterate, iar mărturiile influenţate sau denaturate. Ce măsuri s-au luat pentru a remedia această situaţie?”, a subliniat el.

Ancheta arată că tragedia a fost provocată de lumânări cu artificii care au aprins spuma izolatoare de pe tavanul subsolului. Există neclarități legate de stingătoare și căile de evacuare.

Cuplul de proprietari este suspectat de omucidere, vătămare corporală și incendiu din neglijență. Parchetul din Valais va decide dacă va clasifica cazul sau va emite un act de acuzare, iar până atunci prevalează prezumția de nevinovăție. Cei doi au fost deja audiați de anchetatori.

Jacques Moretti le-a explicat anchetatorilor că a descoperit imediat după incendiu că o „uşă de serviciu” era „încuiată din interior”, potrivit unor extrase din procesele-verbale publicate de mai multe surse media franceze şi elveţiene, a căror autenticitate a fost confirmată de o sursă apropiată dosarului.

El povesteşte că a găsit mai multe persoane întinse în spatele acestei uşi după ce a deschis-o.

Comuna Crans-Montana a recunoscut, la rândul său, că nu s-a efectuat nicio inspecţie de siguranţă şi incendiu a barului din 2019, ceea ce a stârnit consternarea unor familii.