Mama lui Guillaume Oană, adolescent român decedat în incendiul izbucnit într-un club din Elveția, este profund devastată. O apropiată a familiei a declarat că Roxana, mama tânărului, a rămas în stare de șoc, iar fratele și bunica lui au plecat de urgență în Elveția pentru a-i fi alături în aceste momente de durere.

Potrivit apropiaților familiei, Guillaume a fost crescut doar de mamă și avea o relație foarte apropiată cu aceasta.

„Fratele mamei lui și bunica au plecat în urmă cu două zile în Elveția, Roxana este în stare de șoc. Ea l-a crescut singură pe băiat, aveau o relație foarte strânsă. Relația cu fostul partener a fost mereu la cuțite, dar Guillaume avea parte de o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic, ea avea o situație financiară foarte bună. Tatăl lui este un arhitect cunoscut în Elveția, cred că se implica și el financiar. Roxana era plecată din Rovinari de aproape 20 de ani, fiul ei a venit pe aici de puține ori, bunica lui îl vizita mai des”, a declarat o sursă apropiată familiei Oană, potrivit cancan.

Tânărul a mers la petrecerea fatală la invitația unui prieten elvețian, fiul unui avocat din Lausanne.

Cei doi ar fi ajuns la club cu un avion privat, iar după declanșarea incendiului au rămas blocați în clădire.

Elveția va marca o zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, ca urmare a incendiului din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana.

Patruzeci de persoane din șapte țări diferite și-au pierdut viața. Dintre acestea, 26 aveau între 14 și 18 ani. Unele victime au fost arse dincolo de posibilitatea recunoașterii și au putut fi identificate doar prin analize ADN.

Printre morți se numără 10 cetățeni elvețieni de sex masculin, cu vârste între 16 și 31 de ani; 11 femei elvețiene, cu vârste între 14 și 24 de ani; o femeie de 24 de ani cu dublă cetățenie elvețiano-franceză; trei băieți italieni de 16 ani și două fete italiene de 15 și 16 ani, precum și cinci bărbați francezi cu vârste cuprinse între 14 și 39 de ani.

Au mai fost identificate două femei franceze, de 33 și 26 de ani; o fată de 15 ani cu triplă cetățenie britanică, franceză și israeliană; un băiat de 16 ani cu dublă cetățenie italiană și din Emiratele Arabe Unite; un tânăr român de 18 ani; o fată belgiană de 17 ani; o femeie portugheză de 22 de ani și un băiat turc de 18 ani.

Alte 119 persoane au fost rănite, unele dintre ele aflându-se în continuare în stare critică. Proprietarii francezi ai barului Le Constellation, Jacques și Jessica Moretti, sunt anchetați, fiind suspectați de omor din culpă, vătămare corporală și incendiere din neglijență.