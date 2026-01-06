Video „Regret profund”. Barul din Crans-Montana nu fusese verificat antiincendiu în ultimii cinci ani

În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud.

„Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a precizat primarul Nicolas Feraud.

În 2025, singura evaluare efectuată a fost una acustică, care nu a ridicat nicio obiecție. Primarul a adăugat că regretă profund lipsa controalelor.

„Regretăm profund acest lucru. Nu am avut niciun indiciu că verificările nu fuseseră efectuate”, a spus primarul, potrivit Agerpres.

Verificările de incendiu ar fi trebuit efectuate anual, ultima inspectie a barului, din 2019, având rezultate pozitive. Atunci, spuma izolatoare fonică de pe tavan fusese considerată acceptabilă, iar o alarmă de incendiu nu era obligatorie din cauza dimensiunilor barului.

„Nu au existat niciodată verificări ale acestei spume fonoabsorbante. Agenții noștri de securitate nu au considerat-o necesară”, a mai spus Feraud.

Primarul a subliniat că legislația actuală nu impune verificarea materialelor utilizate în spațiile publice, precum barurile, iar proprietarii nu au încălcat astfel reglementările în vigoare.

Autoritățile au retras între timp licența de funcționare pentru un al doilea restaurant administrat de aceiași proprietari în Crans-Montana.

Anchetatorii consideră că incendiul, care a avut loc în timpul petrecerii de Revelion, a fost declanșat de scânteile produse de artificii, care au aprins izolația din spumă de pe tavan. Flăcările s-au propagat rapid, blocând accesul multor participanți.

Patruzeci de persoane din șapte țări diferite și-au pierdut viața în incendiul devastator. Dintre acestea, 26 aveau între 14 și 18 ani. Unele victime au fost arse dincolo de posibilitatea recunoașterii și au putut fi identificate doar prin analize ADN. Printre victime este și un tânăr român de 18 ani. 116 răniți, cei mai mulți dintre ei în stare gravă, se află în prezent sub tratament în spitale din străinătate.

Primarul a anunțat că, în urma incidentului, folosirea artificiilor în interiorul localurilor a fost interzisă.

Potrivit autorităților, barul avea o capacitate de 100 de persoane în subsol și alte 100 pe terasa acoperită, însă nu se știe dacă limita a fost depășită în noaptea tragediei.

Martorii au declarat că la momentul izbucnirii incendiului, afară se formase o coadă lungă de tineri care așteptau să intre.

Elveția va marca o zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, ca urmare a incendiului din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana.