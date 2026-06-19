Taxa pentru turiștii de o zi din Veneția ar putea ajunge la 50 de euro pentru a limita aglomerația

Noul primar al Veneției a declarat că speră să majoreze controversata taxă de acces pentru vizitatorii de o zi ai orașului lagunar până la 50 de euro.

Simone Venturini, fost consilier pe probleme de turism din zona de dreapta, ales primar la finalul lunii mai, a spus că propunerea are ca scop descurajarea suplimentară a sosirilor „în perioadele cu presiune turistică ridicată”, scrie The Guardian.

În 2024, Veneția a devenit primul oraș turistic din lume care a introdus o taxă de intrare, stabilind un tarif de 5 euro pentru 29 de zile de vârf, între aprilie și iulie.

Taxa a fost menținută și în 2025, extinzându-se la 54 de zile, iar turiștii de ultim moment au fost obligați să plătească dublu. În acest an, măsura se aplică pe 60 de zile.

Deși schema a avut un impact redus asupra numărului de vizitatori, ea a adus 2,4 milioane de euro la bugetul orașului în primul an, mult peste estimările inițiale. Autoritățile din Veneția consideră în continuare că măsura va contribui, în timp, la gestionarea fenomenului de supraturism în orașul inclus în patrimoniul UNESCO.

În timpul campaniei electorale, Venturini a promis că va crește taxa la un nivel cuprins între 30 și 50 de euro, în funcție de perioade.

El a precizat că administrația locală analizează o propunere pe care intenționează să o înainteze guvernului italian, solicitând permisiunea de a majora taxa de intrare „în anumite zile și atunci când sunt depășite anumite praguri de rezervare”.

Taxa se plătește online, iar în schimb vizitatorii primesc un cod QR pe care trebuie să îl prezinte personalului angajat să verifice accesul în puncte-cheie ale orașului, precum gara Venezia Santa Lucia.

Sunt scutiți de plată cei care au rezervat cazare peste noapte în Veneția, precum și turiștii din regiunea Veneto, de unde provine majoritatea vizitatorilor de o zi, dar și copiii sub 14 ani. Totuși, chiar și cei care au rezervat hotel sunt obligați să își înregistreze prezența pe platforma online.

Venturini a declarat: „Taxa de acces este în prezent singurul instrument eficient pentru a controla numărul zilnic de vizitatori. Lucrăm, așadar, la o propunere care să o facă mai eficientă în zilele cu trafic intens, cu scopul de a găsi un nou echilibru între nevoile locuitorilor, lucrătorilor și vizitatorilor.”

El a adăugat că fondurile obținute din această taxă vor fi folosite „pentru finanțarea serviciilor orașului și pentru întreținerea și protejarea unui oraș unic, construit pe apă, ale cărui costuri depășesc 100 de milioane de euro anual”.