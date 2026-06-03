Video Unul dintre cele mai populare orașe din lume îi amendează pe turiști pe loc: „Dacă arunci gunoi, pierzi bani”

„Dacă arunci gunoi, pierzi bani” este mesajul transmis de autoritățile din Tokyo, care au introdus amenzi pe loc pentru cei surprinși murdărind spațiile publice. Măsura vizează în special zonele frecventate de turiști, unde cantitatea de deșeuri a crescut considerabil în ultimii ani.

Autoritățile din Tokyo au introdus amenzi aplicate pe loc pentru persoanele surprinse aruncând gunoi pe străzile din Shibuya, unul dintre cele mai cunoscute cartiere ale capitalei japoneze. Măsura vine în contextul creșterii accelerate a numărului de turiști și al problemelor generate de supraturism, scrie euronews.

Turiștii și localnicii care aruncă deșeuri în spațiile publice din Shibuya riscă o amendă de 2.000 de yeni (aproximativ 11 euro). Autoritățile locale spun că sancțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă de menținere a curățeniei într-o zonă care atrage milioane de vizitatori anual.

Cartierul Shibuya este cunoscut la nivel mondial pentru celebra intersecție pietonală traversată zilnic de zeci de mii de oameni. În ultimii ani însă, odată cu explozia turismului în Japonia, autoritățile s-au confruntat cu un număr tot mai mare de plângeri privind gunoaiele lăsate pe străzi și consumul de alcool în spațiile publice.

Potrivit presei japoneze, administrația locală va trimite până la 50 de inspectori care vor patrula în zonă și vor putea aplica amenzi pe loc. Plata sancțiunilor va putea fi făcută în numerar, cu cardul sau prin intermediul codurilor QR.

Campania de informare lansată de autorități poartă sloganul „Dacă arunci gunoi, pierzi bani”, mesaj care va fi afișat în mai multe puncte din cartier pentru a descuraja comportamentele considerate problematice.

Record de turiști în Japonia

Japonia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume. În 2025, țara a înregistrat un record de 42,7 milioane de vizitatori străini, beneficiind de deprecierea yenului și de promovarea intensă pe rețelele sociale.

Creșterea numărului de turiști a adus însă și provocări pentru autorități. Printre cele mai frecvente probleme semnalate se numără aglomerația excesivă în zonele turistice, comportamentul neadecvat al unor vizitatori și cantitatea mare de deșeuri generată în spațiile publice.

Lipsa coșurilor de gunoi, o problemă pentru vizitatori

Paradoxal, Japonia este recunoscută pentru nivelul ridicat de curățenie, deși în marile orașe există relativ puține coșuri de gunoi. Autoritățile au redus numărul acestora de-a lungul anilor din motive de securitate, temându-se că ar putea fi folosite pentru ascunderea unor dispozitive periculoase.

Într-un sondaj realizat de guvernul japonez, aproximativ 20% dintre turiști au declarat că lipsa coșurilor de gunoi reprezintă cea mai mare dificultate întâlnită în timpul vizitei.

Pentru a limita efectele supraturismului, guvernul japonez analizează și alte măsuri, inclusiv majorarea unor taxe pentru vizitatorii străini și utilizarea aplicațiilor de monitorizare a fluxurilor turistice în cele mai aglomerate destinații.