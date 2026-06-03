search
Miercuri, 3 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Unul dintre cele mai populare orașe din lume îi amendează pe turiști pe loc: „Dacă arunci gunoi, pierzi bani”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Dacă arunci gunoi, pierzi bani” este mesajul transmis de autoritățile din Tokyo, care au introdus amenzi pe loc pentru cei surprinși murdărind spațiile publice. Măsura vizează în special zonele frecventate de turiști, unde cantitatea de deșeuri a crescut considerabil în ultimii ani.

Orașul vizitat anual de milioane de turiști a trecut la sancțiuni
Orașul Tokyo Foto: pixabay

Autoritățile din Tokyo au introdus amenzi aplicate pe loc pentru persoanele surprinse aruncând gunoi pe străzile din Shibuya, unul dintre cele mai cunoscute cartiere ale capitalei japoneze. Măsura vine în contextul creșterii accelerate a numărului de turiști și al problemelor generate de supraturism, scrie euronews.

Turiștii și localnicii care aruncă deșeuri în spațiile publice din Shibuya riscă o amendă de 2.000 de yeni (aproximativ 11 euro). Autoritățile locale spun că sancțiunile fac parte dintr-o campanie mai amplă de menținere a curățeniei într-o zonă care atrage milioane de vizitatori anual.

Cartierul Shibuya este cunoscut la nivel mondial pentru celebra intersecție pietonală traversată zilnic de zeci de mii de oameni. În ultimii ani însă, odată cu explozia turismului în Japonia, autoritățile s-au confruntat cu un număr tot mai mare de plângeri privind gunoaiele lăsate pe străzi și consumul de alcool în spațiile publice.

Potrivit presei japoneze, administrația locală va trimite până la 50 de inspectori care vor patrula în zonă și vor putea aplica amenzi pe loc. Plata sancțiunilor va putea fi făcută în numerar, cu cardul sau prin intermediul codurilor QR.

Campania de informare lansată de autorități poartă sloganul „Dacă arunci gunoi, pierzi bani”, mesaj care va fi afișat în mai multe puncte din cartier pentru a descuraja comportamentele considerate problematice.

Record de turiști în Japonia

Japonia continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații turistice din lume. În 2025, țara a înregistrat un record de 42,7 milioane de vizitatori străini, beneficiind de deprecierea yenului și de promovarea intensă pe rețelele sociale.

Creșterea numărului de turiști a adus însă și provocări pentru autorități. Printre cele mai frecvente probleme semnalate se numără aglomerația excesivă în zonele turistice, comportamentul neadecvat al unor vizitatori și cantitatea mare de deșeuri generată în spațiile publice.

Lipsa coșurilor de gunoi, o problemă pentru vizitatori

Paradoxal, Japonia este recunoscută pentru nivelul ridicat de curățenie, deși în marile orașe există relativ puține coșuri de gunoi. Autoritățile au redus numărul acestora de-a lungul anilor din motive de securitate, temându-se că ar putea fi folosite pentru ascunderea unor dispozitive periculoase.

Într-un sondaj realizat de guvernul japonez, aproximativ 20% dintre turiști au declarat că lipsa coșurilor de gunoi reprezintă cea mai mare dificultate întâlnită în timpul vizitei.

Pentru a limita efectele supraturismului, guvernul japonez analizează și alte măsuri, inclusiv majorarea unor taxe pentru vizitatorii străini și utilizarea aplicațiilor de monitorizare a fluxurilor turistice în cele mai aglomerate destinații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”
digi24.ro
image
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Mii de oameni protestează în toată țara. Medicii la București, grevă la Cugir, sedii ANAF pichetate: ”Respect promis, respect omis”
gandul.ro
image
Minivacanță de 3 zile pentru mii de români. Cine va avea liber de vineri
mediafax.ro
image
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș dreapta, Coman – vârf?! N-am înțeles nimic”
fanatik.ro
image
CFR Marfă, radiografia unui faliment: căpușată de partide și afaceriști, management ineficient. Cine profită din dispariția colosului feroviar
libertatea.ro
image
Dr. Oz: Trump are o sănătate „spectaculoasă”. Se duce atât de des la medic, pentru că...
digi24.ro
image
Cea mai bine vândută mașină din China s-a reinventat! Costă sub 10.000 de dolari
gsp.ro
image
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"
digisport.ro
image
Un bărbat a devastat sediul unei primării din Caraș-Severin. Zeci de geamuri și uși au fost distruse
click.ro
image
După 200 de ani, Italia cere ca voltul să fie din nou numit după numele italianului Volta, căruia îi este dedicată unitatea de măsură
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
O nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunie
observatornews.ro
image
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
cancan.ro
image
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Actele de care ai nevoie pentru a călători cu copiii în 2026. Documentele care nu trebuie să îți lipsească înainte de vacanță
playtech.ro
image
Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
digisport.ro
image
Ana Morodan, mesaj emoționant din aeroport după anunțul retragerii din mediul online: „N-am crăpat încă. Îmi trăiesc visu’. Visu’ vieții a fost să-mi fac investigații în 3 țări”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Obligații noi pentru cei care stau la bloc. Vecinii pot obține acum daune mari în instanță
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Andreea Mantea, în lacrimi alături de fiul ei. Surpriza emoționantă care l-a făcut pe David să izbucnească în plâns: „Nu am crezut că o să fiu pregătită”
click.ro
image
Aurelian Temișan a împlinit 54 de ani. Lucruri mai puțin știute despre artist. A fost dat afară din corul școlii și a rămas corigent la muzică. „Nu ai cum să îi împaci pe toţi”
click.ro
image
Whoopi Goldberg, moment tensionat într-o emisiune TV: „Liniște! Lăsați-mă să termin”
click.ro
Kate Middleton la petrecerea din 2 iunie dedicată cercetării cancerului, Profimedia (2) jpg
Scufița Roșie regală! Ce apariție delicată a avut Prințesa Kate, la un eveniment la care a participat alături de socrul Charles, ca sprijin
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
image
Andreea Mantea, în lacrimi alături de fiul ei. Surpriza emoționantă care l-a făcut pe David să izbucnească în plâns: „Nu am crezut că o să fiu pregătită”

OK! Magazine

image
Scufița Roșie regală! Ce apariție delicată a avut Prințesa Kate, la un eveniment la care a participat alături de socrul Charles, ca sprijin

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!