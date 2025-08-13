Vladimir Putin şi-ar fi transformat reşedinţa din Valdai într-o fortăreață protejată de 12 sisteme de apărare aeriană

Cele mai recente imagini din satelit dezvăluie amploarea securității în jurul reședinței din Valdai a lui Vladimir Putin, unde s-ar afla cei doi fii pe care presa internaţională scrie că i-ar avea cu fosta sportivă olimpică Alina Kabaeva.

Reședința președintelui rus Vladimir Putin din Valdai, situată la nord de Moscova, beneficiază de o protecție excepțională, fiind dotată cu 12 sisteme de apărare aeriană. Majoritatea acestor poziții sunt dotate cu rachete Panțîr montate pe turnuri, creând, astfel, o barieră defensivă sofisticată.

Această configurație a fost identificată prin metode OSINT, folosind imagini din satelit recente, furnizate de platforma Yandex, și fotografii de pe serviciul Yandex.Mirrors, conform unei anchete realizate de jurnaliștii de la Radio Svoboda.

Reședința din Valdai, despre care se crede că este locuința Alinei Kabaeva, presupusa parteneră a liderului de la Kremlin, și a celor doi fii ai cuplului, concentrează aproximativ o cincime din totalul pozițiilor de apărare aeriană descoperite de Radio Liberty în zona Moscovei.

Până în prezent, forțele ucrainene nu au încercat să atace această zonă.

În februarie 2023, publicația Proekt a relatat despre o vilă special construită pentru Alina Kabaeva, amplasată în apropierea reședinței din Valdai și conectată printr-o linie ferată privată. Sportiva, acum în vârstă de 42 de ani, fostă deputată în Duma de Stat şi gimnastă olimpică, este adesea numită „Prima amantă a Rusiei”.

Zvonurile despre relația sa apropiată cu Vladimir Putin circulă încă de la mijlocul anilor 2000, deși niciunul dintre cei doi nu a comentat public acest subiect. Vladimir Putin a fost căsătorit anterior cu Liudmila Putina, iar divorțul lor a fost anunțat în 2013.

Deși presa internațională a speculat frecvent despre legătura dintre Alina Kabaeva și președintele rus, Kremlinul a negat constant aceste informații. Potrivit Centrului Dossier, fondat de politicianul Mihail Hodorkovski, cei doi ar avea doi băieți, Ivan, născut în 2015, și Vladimir, născut în 2019, care ar fi crescuți departe de ochii publicului, în intimitatea reședinței din Valdai, care a fost transformată într-o adevărată fortăreaţă, beneficiind de 12 sisteme de apărare antiaeriană.