Tatăl atacatorului sinagogii din Manchester, admirator al Hamas: „Vom savura cafea arabă și vom urmări sfârșitul Israelului”

Tatăl atacatorului care a înjunghiat mai mulți membri ai comunității evreiești în fața unei sinagogi din Manchester, a postat pe rețelele sociale mesaje în care susține că va „savura cafea arabă și va urmări” sfârșitul Israelului.

Faraj Al-Shamie, chirurg originar din Siria și tatăl lui Jihad Al-Shamie, atacatorul de 35 de ani, a exprimat în postările sale online susținerea pentru Hamas și a făcut declarații care incitau la violență împotriva Israelului.

Într-o serie de postări din 2012, Al-Shamie a afirmat că statul israelian nu va dura mai mult de 80 de ani și a adăugat: „Vom savura cafea arabă și vom urmări din nou... sfârșitul națiunii voastre”. De asemenea, a lăudat combatanții Hamas ca fiind „bărbați ai lui Dumnezeu pe pământ” și a exprimat sprijinul pentru atacurile cu rachete asupra Israelului, afirmând: „Așteptăm mai multe”, potrivit dailymail.

În urma atacului din 2 octombrie 2025, în care fiul său a ucis doi oameni și a rănit patru în fața sinagogii Heaton Park din Crumpsall, Manchester, Faraj Al-Shamie a emis o declarație în care condamna ferm actul terorist și se distanța de acțiunile fiului său.

El a cerut respectarea intimității familiei și a exprimat condoleanțe victimelor și familiilor acestora.

Atacul a avut loc în contextul unei perioade tensionate, iar autoritățile britanice au lansat o anchetă independentă pentru a evalua reacția poliției, având în vedere că unul dintre cei uciși, Adrian Daulby, a fost împușcat accidental de forțele de ordine.

Faraj Al-Shamie, care a lucrat în zone de conflict și a emigrat în Marea Britanie acum mai mult de 25 de ani, a fost activ pe rețelele sociale încă dinaintea războiului civil din Siria, exprimându-și opiniile despre Israel și conflictele din Orientul Mijlociu.

Autoritățile britanice au condamnat ferm declarațiile și acțiunile lui Faraj Al-Shamie.