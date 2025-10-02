Atac la o sinagogă din Manchester: mai multe persoane au fost înjunghiate și o mașină a intrat în mulțime. Suspectul, împușcat de polițiști

Patru persoane au fost rănite grav după ce o mașină a intrat în trecătorii din fața sinagogii Heaton Park Hebrew Congregation, din orașul britanic Manchester, iar un bărbat a fost înjunghiat, înainte ca suspectul să fie împușcat de poliție.

Ofițerii au fost chemați la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation la ora 9:31 în această dimineață, în ziua de Yom Kippur, considerată cea mai sfântă zi a anului în iudaism.

Poliția britanică a transmis că a activat „Plato” – codul național folosit de forțele de ordine și serviciile de urgență atunci când răspund la un „atac terorist în desfășurare”.

Un martor a spus „că a văzut o mașină îndreptându-se spre trecători”, iar un bărbat a fost înjunghiat, au declarat polițiștii.

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale părea să arate ofițeri de poliție îndreptând armele către o persoană întinsă la pământ. Ofițerii înarmați au strigat către mulțime „are o bombă” și „îndepărtați-vă”.

Persoana de la pământ este văzută încercând să se ridice înainte de a se auzi un foc de armă și de a cădea din nou la pământ. O altă persoană era întinsă nemișcată lângă porțile sinagogii, cu sânge lângă cap.

Primarul din Manchester, Andy Burnham, a declarat că „se crede” că agresorul a decedat, dar a spus pentru BBC că acest lucru „nu este confirmat”.

El a adăugat: „Pot oferi asigurarea că pericolul imediat pare să fi trecut.” De asemenea, a spus că incidentul a fost gestionat „eficient” de poliție și de echipele de urgență.

Potrivit rapoartelor, bărbatul înjunghiat era un agent de securitate.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Greater Manchester (GMP) a transmis: „Poliția a fost chemată la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, pe Middleton Road, Crumpsall, la 9:31, de un membru al publicului care a spus că a văzut o mașină îndreptându-se spre trecători și un bărbat a fost înjunghiat”, potrivit Daily Mail.

Autoritățile au precizat că ofițerii au tras mai multe focuri de armă, omorând presupusul autor al atacului.

Paramedicii au sosit la fața locului la 9:41 și acordă îngrijiri medicale trecătorilor.

„În prezent, patru persoane sunt rănite în urma incidentului, atât din cauza mașinii, cât și a înjunghierilor. Cetățenii sunt rugați să evite zona cât timp poliția continuă să gestioneze situația.”

Serviciul de Ambulanță North West a transmis: „În urma unor informații privind un incident pe Middleton Road, în Crumpsall, am trimis echipaje la fața locului. În prezent evaluăm situația și colaborăm cu celelalte servicii de urgență. Prioritatea noastră este ca oamenii să primească ajutor medical cât mai rapid.”