Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mărturia în premieră a două ostatice supraviețuitoare captivității Hamas. Presimțirea stranie din noaptea atacului

Război în Israel
Publicat:

Shahaf Nissani din batalionul compus doar din femei „Observatorii Graniței” a avut o premoniție înainte de a intra în tură, în noaptea de 6 octombrie 2023, intitulându-și petrecerea de bun rămas, înainte de a-și relua postul de observație, „Last Disco”, relatează Daily Mail, citând mărturia unor ostatice supraviețuitoare, între timp eliberate.

FOTO Captură Daily Mail
FOTO Captură Daily Mail

20 de prietene apropiate au participat la acea ultimă cină, din care doar patru aveau să supraviețuiască.

Două dintre ele, Daniella Gilboa și Karina Ariev, au fost luate ostatice de Hamas, fiind eliberate după o captivitate de 477 de zile.

Mărturia lor este relatată în premieră de Daily Mail.

"A fost ca un vis", spune Karina, în vârstă de 21 de ani, despre acea ultimă masă împreună, într-un interviu exclusiv pentru Daily Mail. „Aveam o conexiune specială. A fost cel mai bun moment pe care l-am petrecut vreodată împreună. Nu ne-am oprit. Totul ne făcea să râdem. A fost divin, magic."

"Privind în urmă, a fost precum Cina cea de Taină", spune și Daniella, în vârstă de 21 de ani, eliberată în ianuarie anul trecut împreună cu Karina.

"Am întrebat-o pe Shahaf, de ce ai ales acest nume, The Last Disco? „Așa simt". Nu putea explica."

La cină, Shahaf a citit o scrisoare de adio prietenelor ei: "Sper că vă veți aminti de mine".

Apoi a intrat în tură: de la miezul nopții până la 4 dimineața, în noaptea de 6 spre 7 octombrie. La ora 6.29 dimineața, toată lumea de la bază avea să fie trezită de explozii asurzitoare.

Hamas a luat cu asalt baza de la Nahal Oz, sudul Israelului, ucigând 53 de soldați, inclusiv pe Shahaf și alte 15 femei neînarmate din cadrul Observatorilor Granițelor, aflate în serviciul militar obligatoriu.

Karina, din Ierusalim, dezvăluie cum și-a salvat viața și a Daniellei ridicând o grenadă aruncată în adăpostul lor și aruncând-o înapoi.

La scurt timp după aceea, Hamas le-a filmat după ce au stat timp de trei ore în sângele prietenilor executați, cu mâinile legate, înainte de a fi duse în Gaza împreună cu alți cinci observatori: Ori Megidish, 21 de ani, Noa Marciano, 19 ani, Naama Levy, 21 de ani, Liri Albag, 20 de ani și Agam Berger, 21 de ani. Ori a fost salvat după trei săptămâni, în timp ce Noa a fost ucis în captivitate.

image

Karina, Daniella, Naama, Liri și Agam au fost ținute în cuști subterane, forțate să mănânce hrană de măgari și supuse torturii psihologice înainte de a fi eliberate. Chipurile lor au făcut înconjurul lumii după ce Daily Mail a publicat o galerie intitulată "Nu le uitați", în ianuarie 2024. 

"Știm că acesta a fost un lucru important care ne-a schimbat statutul și ne-a făcut atât de importante", spune Daniella.

Observatorii frontierei

Observatorii au o "legătură indestructibilă", spun ei, întrucât este unul dintre cele mai puțin dezirabile posturi din serviciul național obligatoriu, pe care aproape toate femeile israeliene trebuie să îl îndeplinească după ce împlinesc 18 ani.

Ele nu primesc nicio pregătire privind mânuirea armelor și nu au mijloace să se apere, în ciuda faptului că sunt staționate pe un teritoriu periculos aproape de Fâșia Gaza, unde trebuie să stea de veghe în două ture de patru ore în fiecare zi.

"Sunt condiții dificile și o mare responsabilitate", spune Daniella, din Petah Tikva, lângă Tel Aviv. "Asta ne unește."

Shahaf Nissani, în vârstă de 20 de ani, a organizat "Ultima discotecă" înainte de ultima sa tură ca observator de frontieră, pe 7 octombrie 2023. A fost ucisă în urma atacului Hamas asupra bazei.

Camaraderia este ceea ce i-a ajutat să reziste. Daniella și Karina erau inseparabile de cel mai bun prieten al lor, Aviv Hajaj, în vârstă de 19 ani, un muzician talentat. O altă prietenă apropiată a fost Yael Leibushor, 20 de ani, o figură maternă cu doar un an mai în vârstă decât ei.

"Era ca o mamă, un suflet bătrân", spune Daniella din Yael. "Ea ne proteja să nu ne pierdem mințile în post."

image

O liniște ciudată

„Adevărul este că, de obicei, vinerea era o revoltă – o mulțime de steaguri pe gard, anvelope arzând, palestinieni protestând", spune Daniella. "Dar pe 6 octombrie nu a fost nimic. S-a făcut liniște. A fost straniu."

Femeile au văzut teroriști antrenându-se dincolo de graniță în săptămânile dinaintea atacului, iar camarazii i-au avertizat pe comandanți că în mod evident se fac niște planuri. Dar avertismentul a atins urechi surde.

"Am început să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă ar fi un raid", a spus Karina. "Dacă teroriștii ajung la bază, ce ne facem? Ce se întâmplă dacă cineva este răpit? Asta a fost cu două ore înainte să se întâmple."

Au stat de pază până la 4 dimineața, dar după aceea nici Karina, nici prietena ei, Aviv, nu au putut dormi. "Am vorbit două ore și jumătate", a spus Karina. "Ea s-a deschis cu privire la o mulțime de lucruri. Era ca și cum și-ar fi luat rămas bun".

Abia își lăsaseră capul pe pernă când exploziile asurzitoare au zguduit baza. Aviv și Karina au alergat spre adăpostul antiaerian. Și alții se grăbeau acolo în număr mare. "Apoi a venit Danielle și am tras-o spre noi", spune Karina.

„Am fost noi trei până în ultimul moment”.

Teroriștii au lansat o ploaie de gloanțe, ucigând prieteni în jurul lor. Aviv a fost nimerit și a murit. Dacă nu ar fi fost eroismul Karinei, ar fi fost și ele ucise."Mi-au aruncat o grenadă în cap", a spus ea. "Îmi amintesc că tatăl meu m-a sfătuit să arunc grenadele din preajma mea”.

"Aveam ochii închiși. Am simțit grenada atingându-mi capul și pe Daniela în partea inferioară a corpului. Am simțit-o și am aruncat-o.

Daniella a fost împușcată în picior și amândou au schije în corp, dar printr-un "noroc" au supraviețuit, împreună cu doar alte cinci din cei 29 care s-au adăpostit acolo.

Au fost scoase afară de teroriști, șapte fete fiind legate și imobilizate.

„I-am spus Karinei să spună doar ce vor pentru că suntem filmați", a spus Daniella, care era în agonie din cauza rănii.

„Am fost foarte speriată. Nu știam de ce filmau. Nu am înțeles până când nu ne-au anunțat  toată lumea, mergeți toți în Gaza. Asta s-a întâmplat după trei ore. Trei ore în care am stat în fața corpurilor prietenilor noștri. Asta a fost adevărata tortură".

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!