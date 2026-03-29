Duminică, 29 Martie 2026
Adevărul
Copiii care stau mai mult de trei ore pe zi pe rețelele de socializare, mai expuși la depresie și anxietate

Copiii care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși să dezvolte simptome de depresie și anxietate în adolescență, arată un nou studiu realizat de cercetătorii de la Imperial College London, citat de The Guardian.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Cercetarea a analizat datele a 2.350 de elevi din 31 de școli din Londra, urmăriți pe parcursul mai multor ani. Participanții au fost evaluați de două ori: prima dată între 11 și 12 ani, iar ulterior între 13 și 15 ani, fiind supuși unor teste cognitive și chestionare privind utilizarea tehnologiei, sănătatea mintală și stilul de viață.

Rezultatele arată o legătură clară între timpul petrecut online și starea psihică a adolescenților. Cei care utilizau rețelele sociale mai mult de trei ore zilnic aveau un risc semnificativ mai mare de a manifesta simptome de anxietate și depresie, comparativ cu cei care petreceau aproximativ 30 de minute pe zi în mediul online.

Specialiștii susțin că unul dintre principalele motive ar fi impactul asupra somnului. Utilizarea rețelelor sociale până târziu în noapte îi face pe copii să adoarmă mai greu și să doarmă mai puțin, mai ales în zilele de școală.

Profesoara Mireille Toledano, coordonatoarea studiului și directoarea Centrului Mohn pentru Sănătatea și Bunăstarea Copiilor, a explicat că „există o tendință clară între timpul petrecut pe rețelele de socializare și sănătatea mintală”. Ea avertizează că utilizarea excesivă a acestor platforme poate compromite somnul necesar pentru o dezvoltare sănătoasă, ceea ce poate avea efecte pe termen lung.

Cercetătorii au observat că impactul este mai pronunțat în cazul fetelor, ceea ce sugerează că anumite grupuri pot fi mai vulnerabile la efectele negative ale mediului online.

În contextul acestor concluzii, unele state au început deja să ia măsuri. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani. În primele zile de la intrarea în vigoare a măsurii, aproximativ 4,7 milioane de conturi ale tinerilor au fost dezactivate sau restricționate.

Totuși, specialiștii avertizează că o astfel de interdicție nu este neapărat soluția universală. Mireille Toledano a subliniat că nu există suficiente dovezi pentru a susține o măsură similară în Regatul Unit și că problema este mult mai complexă.

„Trebuie să înțelegem mai bine ce anume stă la baza acestor corelații înainte de a lua decizii radicale”, a explicat ea.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista BMC Medicine, iar autorii recomandă introducerea unor programe educaționale în școli, care să vizeze utilizarea responsabilă a tehnologiei și importanța somnului.

La rândul său, dr. Chen Shen a atras atenția că platformele sociale s-au schimbat semnificativ în ultimii ani și vor continua să evolueze rapid.

„Avem nevoie de cercetări continue pentru a înțelege cum influențează aceste schimbări sănătatea mintală a copiilor în mediul digital actual”, a declarat acesta.

Concluzia cercetătorilor este clară: timpul petrecut online nu este singurul factor, dar joacă un rol important în echilibrul emoțional al copiilor, mai ales atunci când afectează somnul și rutina zilnică.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Mișcarea de protest ”No kings”. Milioane de oameni au ieșit pe străzi, în SUA, dar și în Europa, împotriva lui Donald Trump
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
mediafax.ro
image
Ce a pățit Paula Badosa după ce a ieșit din top 100 WTA. Puțini se așteptau la asta
fanatik.ro
image
Germania dezvoltă un motor care folosește aerul din atmosferă drept combustibil, validat de ESA. Cum funcționează
libertatea.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Cum au găsit niște români din Cluj ”sfântul Graal” din munții Pakistanului: S-a aprins ceva, o lampă. Și am știut că trebuie să-i caut
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Vești proaste despre ajutorul de înmormântare la pensie. Ce bani se dau? Cine poate beneficia de el?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Transport public gratuit vinerea în București. Ce prevede propunerea
playtech.ro
image
Ce face fiica lui Marius Lăcătuș, în Istanbul. Meseria cu care se mândrește Dominique
fanatik.ro
image
Zimbrii revin în România, iar rezultatele surprind chiar și cercetătorii. Vegetația a crescut cu 30%
ziare.com
image
Cine i-a salvat viața lui Mircea Lucescu: masaj cardiac și respirație gură la gură! Cum au reacționat jucătorii
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Fiica lui Brigitte Pastramă, de nerecunoscut după operațiile estetice. Cum arată în 2026
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Ce băutură consumă Iulia Vântur în fiecare dimineață, pe stomacul gol. Așa are grijă de siluetă
click.ro
image
Caz rar în sistemul public. Șefa TVR spune că are salariul prea mare și explică de ce nu îl poate reduce
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?