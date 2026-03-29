Copiii care stau mai mult de trei ore pe zi pe rețelele de socializare, mai expuși la depresie și anxietate

Copiii care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși să dezvolte simptome de depresie și anxietate în adolescență, arată un nou studiu realizat de cercetătorii de la Imperial College London, citat de The Guardian.

Cercetarea a analizat datele a 2.350 de elevi din 31 de școli din Londra, urmăriți pe parcursul mai multor ani. Participanții au fost evaluați de două ori: prima dată între 11 și 12 ani, iar ulterior între 13 și 15 ani, fiind supuși unor teste cognitive și chestionare privind utilizarea tehnologiei, sănătatea mintală și stilul de viață.

Rezultatele arată o legătură clară între timpul petrecut online și starea psihică a adolescenților. Cei care utilizau rețelele sociale mai mult de trei ore zilnic aveau un risc semnificativ mai mare de a manifesta simptome de anxietate și depresie, comparativ cu cei care petreceau aproximativ 30 de minute pe zi în mediul online.

Specialiștii susțin că unul dintre principalele motive ar fi impactul asupra somnului. Utilizarea rețelelor sociale până târziu în noapte îi face pe copii să adoarmă mai greu și să doarmă mai puțin, mai ales în zilele de școală.

Profesoara Mireille Toledano, coordonatoarea studiului și directoarea Centrului Mohn pentru Sănătatea și Bunăstarea Copiilor, a explicat că „există o tendință clară între timpul petrecut pe rețelele de socializare și sănătatea mintală”. Ea avertizează că utilizarea excesivă a acestor platforme poate compromite somnul necesar pentru o dezvoltare sănătoasă, ceea ce poate avea efecte pe termen lung.

Cercetătorii au observat că impactul este mai pronunțat în cazul fetelor, ceea ce sugerează că anumite grupuri pot fi mai vulnerabile la efectele negative ale mediului online.

În contextul acestor concluzii, unele state au început deja să ia măsuri. Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani. În primele zile de la intrarea în vigoare a măsurii, aproximativ 4,7 milioane de conturi ale tinerilor au fost dezactivate sau restricționate.

Totuși, specialiștii avertizează că o astfel de interdicție nu este neapărat soluția universală. Mireille Toledano a subliniat că nu există suficiente dovezi pentru a susține o măsură similară în Regatul Unit și că problema este mult mai complexă.

„Trebuie să înțelegem mai bine ce anume stă la baza acestor corelații înainte de a lua decizii radicale”, a explicat ea.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista BMC Medicine, iar autorii recomandă introducerea unor programe educaționale în școli, care să vizeze utilizarea responsabilă a tehnologiei și importanța somnului.

La rândul său, dr. Chen Shen a atras atenția că platformele sociale s-au schimbat semnificativ în ultimii ani și vor continua să evolueze rapid.

„Avem nevoie de cercetări continue pentru a înțelege cum influențează aceste schimbări sănătatea mintală a copiilor în mediul digital actual”, a declarat acesta.

Concluzia cercetătorilor este clară: timpul petrecut online nu este singurul factor, dar joacă un rol important în echilibrul emoțional al copiilor, mai ales atunci când afectează somnul și rutina zilnică.