Spania se alătură țărilor care interzic accesul la rețele sociale pentru copiii sub 16 ani. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”

Încă o țară europeană a anunțat, marți, că va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, o măsură similară cu cea adoptată de Australia și care urmează să fie implementată și în Franța.

Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare FOTO Shutterstock
Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare FOTO Shutterstock

Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marţi prim-ministrul Pedro Sanchez, anunţând mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur, relatează Agerpres..

Guvernul de coaliţie de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor ţări europene să implementeze măsuri similare.

„Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a adăugat el.

Australia a devenit în decembrie prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Norvegia, Marea Britanie, Austria, Danemarca, Franţa, Italia, Danemarca, Portugalia sau Polonia. 

Sanchez a declarat că guvernul său va introduce, de asemenea, săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură, precum şi pentru a incrimina manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

El a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram ale lui Elon Musk.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că guvernul său va accelera procesul legal pentru a interzice accesul copiilor minorilor la rețelele sociale, după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat, cu o majoritate covârșitoare, amendamentul care stipulează că „accesul la un serviciu social online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub 15 ani”.

