Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
Ziua în care milioane de copii au rămas fără acces la rețelele sociale. Australia devine țara cu cele mai stricte reguli

Publicat:

Australia a intrat într-o fază istorică: de pe 10 decembrie, copiilor și adolescenților care au sub 16 ani le este interzis să aibă conturi pe rețelele sociale majore. You Tube, Tik Tok, Instagram și Facebook trebuie să ia măsuri și să închidă conturile deja active. În caz contrar riscă amenzi de până la 32 de milioane de dolari. Obiectivul declarat este protejarea copiilor și adolescenților de riscurile asociate cu rețelele sociale, inclusiv bullyingul, dependența, expunerea la conținut nepotrivit și posibilitatea de a interacționa cu prădători sexuali. Culmea însă, tocmai platformele care se bazează pe chat nu sunt supuse noilor interdicții. 

Mesajul afișat pe Instagram utilizatorilor siub 16 ani din Asutralia FOTO AP
Cum va funcționa măsura

Potrivit legii care a intrat în vigoare, platformele trebuie să demonstreze că au luat „măsuri rezonabile” astfel încât să dezactiveze conturile folosite de copiii sub 16 ani și să împiedice deschiderea unor conturi noi.  Metodele de verificare pot include verificări ale documentelor  sau clipuri video live prin care utilizatorii să își dovedească identitatea, dar companiile au flexibilitate în alegerea metodei, atâta timp cât sistemul funcționează. 

„Aceasta este ziua în care familiile australiene recâștigă controlul de la marile companii tech. Măsura reafirmă dreptul copiilor de a fi copii și oferă părinților mai multă liniște sufletească. (...) Este una dintre cele mai mari schimbări cultura și sociale cu care societatea noastră a avut de-a face.”, a declarat premierul australian Anthony Albanese, potrivit ABC News. Acesta a catalogat data de 10 decembrie drept o zi de care Australia trebuie să fie mândră.

Nicio altă țară nu are măsuri atât de aspre, iar lumea întreagă este curioasă să vadă dacă măsura va funcționa și care vor fi efectele. 

Ce fac marile platforme

You Tube - Copiii care aveau conturi pe You Tube au fost scoși automat de pe ele pe 10 decembrie, anunță CNN.  Canalele și clipurile lor nu vor mai fi vizibile, dar datele vor fi salvate, în așa fel încât să își poată reactiva conturile odată ce împlinesc 16 ani. Soluția nu este însă infailibilă privind accesul copiilor la conținutul de pe platformă. Acestea vor putea urmări în continuare clipuri, fără să se logheze. Reprezentanții platformei critică măsura și spun că, de fapt, astfel ,,părinții vor pierde capacitatea de a superviza conturile copiilor și adolescenților lor". 

Snapchat - utilizatorii sub 16 ani vor avea conturile suspendate pentru trei ani sau până când vor împlini vârsta legală

Tik Tok - Rețeaua a anunțat că va dezactiva automat toate conturile sub 16 ani pe 10 decembrie, prin tehnologia de verificare a vârstei. Conținutul postat anterior de copii și adolescenți nu va mai fi disponibil. Rețeaua încurajează părinții care bănuiesc că cei mici au mințit în privința vârstei la înscrierea pe platformă să raporteze acest lucru. 

Meta (Facebook, Instragam) - Gigantul a închis deja o jumătate de milion de conturi înainte ca legea să intre în vigoare, de pe 4 decembrie. Utilizatorii au fost invitați să își descarce conținutul postat. Totodată, își vor putea reactiva conturile odată ce vor împlini 16 ani. Crearea de conturi noi pentru cei care nu au vârsta necesară este interzisă. 

Reddit - Platforma a anunțat că va suspenda conturile sub 16 ani și că va preveni deschiderea unora noi.  

X - Nu a oferit niciun răspuns referitor la cum va implementa măsurile și se opune categoric noii legislației, pe care o cataloghează ca o încălcare a libertății de exprimare. 

Platformele bazate pe chat nu sunt interzise

Platformele care au scăpat de interdicție și unde copiii au în continuare acces sunt:

- WhatsApp

- Discord

- Roblox

- Steam și Steam Chat

- Messenger

- Pinterest

Decizia de a omite Roblox a nedumerit mulți australieni. Asta în contextul în care, în Statele Unite, de exemplu,  există mai multe procese în care se pretinde că platforma dedicată jocurilor a permis prădătorilor sexuali să se conecteze pe chat cu copii. Un bărbat de 27 de ani din California este acuzat chiar că a răpit un copil de 10 ani pe care l-a întâlnit pe platformă. 

Comisarul pentru Siguranță Online din Asutralia, Julie Inman Grant, a declarat că discuțiile cu Roblox au început în iunie, iar compania a fost de acord să introducă noi controale, care sunt implementate de luna aceasta în Australia, Noua Zeelandă și Țările de Jos. În plus, reprezentanții platformei spun că și-au îmbunătățit politicile și le va fi mai ușor să prevină dialogul între copii și adulți pe care nu îi cunosc. 

O situație asemănătoare este și în cazul Discord. Unii experți, părinți și utilizatori se întreabă și de ce platforma nu figurează pe lista celor interzise. Asta în contexul în care Discord oferă un spațiu de comunicare și grupuri de chat între minori și adulți. În plus, există și canale publice, unde riscul de expunere la conținut nepotrivit sau prădători rămâne. Există, de asemenea, temerea că restricția privind marile platforme va face adolescenții să migreze de pe acestea pe Discord, Steam sau Roblox. 

Pe de altă parte, reprezentanții Discord spun că au decis să implementeze măsuri de siguranță. Din 9 decembrie, utilizatorii australieni vor beneficia de o experiență „implicit-teens” (setări adaptate adolescenților): filtre de conținut, restricții pentru canale potențial riscante, reguli stricte de confidențialitate și verificări de vârstă pentru acces la conținut sexual. 

Copiii găsesc noi alternative

Odată cu site-urile interzise, platforme noi câștigă popularitate în rândul copiilor. Yope, o platformă bazată pe împărtășirea de conținut foto, a câștigat 100.000 de noi utilizatori. Alți copii și adolescenți s-au îndreptat spre Lemon8, o plaformă care se aseamănă cu Tik Tok. 

Inspectorii de la Comisariatul pentru Siguranță Online spun că lista site-urilor interzise este în continuă dezvoltare și noi platforme ar putea fi introduse pe măsură ce cresc în popularitate. 

Care sunt reacțiile

Experții în social media din lumea întreagă spun că implementarea legii  va veni cu provocări.

Totodată, criticii — inclusiv grupuri care apără drepturile omului — avertizează că o restricție generală ar putea bloca accesul la rețele sociale unor tineri vulnerabili, pentru care mediul online era singurul spațiu de exprimare, socializare sau căutare de ajutor.

Pe de altă parte, autoritățile australiene au apărat decizia ca pe un gest necesar pentru ferirea copiilor de conținut nociv și influențele negative. Printre susținători se numără și organizații de sănătate mintală, care consideră că întârzierea accesului copiilor la social media  poate reduce riscurile de bullying, depresie, anxietate și presiuni sociale.

Aceste argumente nu anulează temerile potrivit cărora interdicția ar putea forța copiii și adolescenții să migreze către platforme mai puțin reglementate sau să folosească metode de ocolire (VPN ori conturi false, etc.), ceea ce ar anula scopul inițial: protecția.

România a venit cu o propunere asemănătoare

Recent, și autoritățile din România au venit cu o propunere asemănătoare, prin așa-zisa lege a majoratului digital. Inițiatorii își doresc ca adolescenții și copiii români care au sub 16 ani să poată accesa servicii online sau își creeze conturi pe rețele doar cu acordul părinților. Actul normativ a fost adoptat de Senat, dar încă nu a ajuns în Camera Deputaților, care este for decizional. 

