search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Franța fierbe. Sindicatele scot oamenii în stradă, Macron e presat să demisioneze

0
0
Publicat:

La Paris, Republica pare să-și fi pierdut reperele. Sindicatele au anunțat o zi națională de blocaj miercuri care ar putea aduce în stradă peste 100.000 de persoane.

Proteste în Franța/FOTO:Arhiva
Proteste în Franța/FOTO:Arhiva

Într-un climat deja tensionat de incertitudini economice și sociale, Franța se confruntă cu o criză politică profundă, fără precedent în actualul mandat prezidențial. Prăbușirea guvernului condus de François Bayrou a aruncat țara într-o nouă etapă de instabilitate, iar apelurile pentru demisia președintelui Emmanuel Macron se înmulțesc.

Înfrângerea suferită de prim-ministru în Parlament – 364 de voturi împotrivă și doar 194 în favoare – echivalează cu o moțiune de cenzură categorică împotriva unei guvernări minoritare care nu a reușit să convingă că are o soluție pentru criza bugetară. Iar în spatele cifrelor se află o realitate dură: Franța are, din nou, nevoie de un nou premier — al cincilea în mai puțin de doi ani.

O țară în derivă: între austeritate, proteste și riscul insurgenței

Eșecul bugetului de austeritate propus de Bayrou nu este doar o înfrângere tehnică. Este expresia unei rupturi adânci între instituțiile statului și o societate aflată într-o stare de saturație. Marți, Palatul Élysée a confirmat că Emmanuel Macron va accepta oficial demisia guvernului.

Între timp, sindicatele au anunțat o zi națională de blocaj miercuri, sub sloganul "Bloquons Tout" („Să blocăm totul”), care ar putea aduce în stradă peste 100.000 de persoane. Se anunță greve în transporturi, boicoturi comerciale, blocaje în intersecții și posibile ocupări ale unor instituții. Mai multe federații sindicale, printre care SUD-Rail și CGT-Cheminots, au anunțat deja oprirea trenurilor, iar ramura aeronautică a sindicatului SUD a cerut oprirea activității în aeroporturi.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a vorbit deja despre „riscul unui climat insurgențial”. Iar șeful Poliției din Paris, Laurent Nuñez, a avertizat că acțiunile vor fi „fără lideri și fără revendicări clare” și că sunt implicate „mișcări ultra-stângiste” care ar putea recurge la sabotaje.

Pentru această operațiune „excepțională”, vor fi mobilizați 80.000 de polițiști.

Datoria publică crește, încrederea politică scade

Discursul rostit de Bayrou înaintea votului din Parlament a fost unul fără iluzii. El a avertizat că respingerea bugetului ar putea aduce „haos și dezordine” și a subliniat că datoria Franței a ajuns la 114% din PIB, cu un deficit aproape dublu față de pragul european de 3%. „Realitatea rămâne necruțătoare. Cheltuielile vor continua să crească, iar datoria – deja insuportabilă – va deveni și mai grea”, a spus el.

Planul său prevedea economii de 44 de miliarde de euro pentru anul viitor, dar nu a reușit să adune consens într-un parlament fragmentat și aflat deja în febra pre-electorală, în perspectiva alegerilor din 2027, la care Macron nu mai poate candida.

O republică obosită. Și un președinte slăbit

Atmosfera de contestare atinge acum și Palatul Élysée. Liderii opoziției cer deschis demisia sau chiar demiterea președintelui Macron. Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France Insoumise, a scris pe rețelele sociale: „Macron este acum singur în fața poporului. Și el trebuie să plece.”

Marine Le Pen, lidera formațiunii de extrema dreapta Rassemblement National (Aduarea Națională), a vorbit despre „sfârșitul agoniei unui guvern-fantomă” și a cerut organizarea de alegeri anticipate. Iar deputata Mathilde Panot a mers și mai departe: „Îi oferim lui Macron două opțiuni: fie demisionează, fie este demis.”

Un sondaj recent realizat de institutul Odoxa-Backbone pentru Le Figaro confirmă tendințele. 64% dintre francezi ar prefera ca președintele să demisioneze, în loc să numească un nou prim-ministru.

Tensiune internă, ambiții externe

Paradoxul este că această criză internă vine într-un moment în care Emmanuel Macron încearcă să-și consolideze rolul de lider european, în special în dosarul războiului din Ucraina. Dar în timp ce imaginea internațională a președintelui este încă activă, suportul intern se prăbușește.

Franța este prinsă între două crize: una financiară, adusă de o datorie tot mai greu de gestionat, și una instituțională, generată de un președinte care nu mai are o majoritate, dar nici un plan clar de ieșire din impas. Alegerile anticipate sunt evitate, dar opțiunile reale sunt tot mai puține.

Dacă Franța va trece sau nu printr-o „zi a insurgenței”, așa cum avertizează oficialii, rămâne de văzut. Dar este limpede că această toamnă va fi una de fracturi adânci și decizii dramatice. Iar Emmanuel Macron se află, poate pentru prima dată în cele două mandate ale sale, cu adevărat singur în fața unei Republici care nu-l mai urmează.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas