Summitul Trump - Putin ar putea redesena harta Europei de Est, avertizează presa germană

Nikolas Busse, editorialist al influentului cotidian german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), avertizează că posibila întâlnire dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin ar putea avea consecințe majore pentru întreaga Europă de Est, nu doar pentru Ucraina.

„Președintele rus reacționează la presiune – dar nu ar trebui să ne așteptăm prea mult de la o întâlnire cu Trump. Kremlinul va încerca să exploateze negocierile în propriul avantaj”, a scris Busse, subliniind că Vladimir Putin ia în serios amenințările președintelui american cu sancțiuni secundare.

„Aparent, a luat amenințarea lui Trump mai în serios decât unii din Occident; la urma urmei, președintele american a demonstrat în cazul Indiei că este dispus să acționeze. Veniturile din petrol sunt atât de importante pentru Rusia încât Trump a găsit aici o pârghie pe care Occidentul a fost până acum prea ezitant să o folosească.”

„Putin știe să folosească astfel de ocazii”

Editorialistul avertizează însă că disponibilitatea lui Putin de a se întâlni nu înseamnă că Rusia va accepta rapid o înțelegere. „Disponibilitatea lui Putin de a se întâlni este însă departe de cererea lui Trump ca Rusia să accepte o înțelegere pentru a pune capăt războiului în termen de zece sau douăsprezece zile. Într-adevăr, președintele rus și-a câștigat, deocamdată, spațiul de manevră cu o concesie minimă. Nu ar trebui să ne așteptăm prea mult nici de la o întâlnire personală între cei doi șefi de stat. Putin are multă practică în utilizarea unor astfel de ocazii în propriul scop: pentru a smulge concesii de la cealaltă parte sau pentru a câștiga timp. Așa cum se știe, procesul de la Minsk nu a adus pacea, ci a fost doar o treaptă până la următoarea escaladare rusă.”

În opinia lui Busse, miza depășește granițele Ucrainei. „În final, totul va depinde de detalii, așa că europenii trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a-și face vocea auzită: Nu este vorba doar despre o posibilă redesenare a Ucrainei, ci și despre Europa de Est.”

Întâlnirea, programată pentru săptămâna viitoare

Potrivit Fox News, summitul Trump-Putin este planificat pentru săptămâna viitoare. Locația exactă nu a fost încă stabilită, însă pe lista opțiunilor se află Emiratele Arabe Unite, Ungaria, Elveția și Roma.

Detaliile logistice rămân neclare, iar data exactă nu a fost definitiv stabilită. Nu se știe încă dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la discuții.

Partea rusă a transmis deja o listă de cerințe pentru un potențial armistițiu, iar Washingtonul încearcă să obțină acordul Ucrainei și al aliaților europeni asupra acestor propuneri. Kievul a reiterat însă că nu va ceda niciun teritoriu anexat ilegal de Rusia.