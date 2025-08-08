Jurnaliștii de la BBC, sceptici că discuţiile dintre Trump şi Putin vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând.

„Sunt aici pentru a pune capăt (războiului)”, a declarat miercuri liderul american.

Cele trei runde de negocieri dintre Rusia şi Ucraina, organizate la iniţiativa sa între mai şi iulie, nu au reuşit să apropie cele două părţi de pace, iar Trump speră probabil că, luând situaţia în propriile mâini, va putea în cele din urmă să obţină un armistiţiu. Însă prăpastia dintre Kiev şi Moscova este atât de mare, încât ar putea fi dificil de a o depăşi chiar şi în urma unor negocieri mediate de însuşi Trump, comentează BBC.

Într-un memorandum prezentat ucrainienilor de Rusia în iunie, Moscova a prezentat cererile sale maximaliste pentru o „soluţionare definitivă” a conflictului. Acestea includ recunoaşterea suveranităţii Rusiei asupra regiunilor ucrainene Crimeea, Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson, precum şi acceptarea de către Ucraina a demilitarizării, neutralităţii, neimplicării militare străine, plus organizarea de noi alegeri.

„Partea rusă poate prezenta acest lucru în zeci de moduri diferite, creând impresia că Moscova este deschisă la concesii şi negocieri serioase”, a scris analistul politic rus Tatiana Stanovaia. „Dar poziţia de bază rămâne neschimbată: Rusia vrea ca Kievul să se predea”, a punctat ea.

Fără concesii din partea Rusiei

După o întâlnire între Putin şi trimisul american Steve Witkoff, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Washingtonul înţelege mai bine condiţiile în care Rusia ar fi dispusă să pună capăt războiului. Nu ştim dacă aceste condiţii s-au schimbat. Cu toate acestea, săptămâna trecută, Putin – probabil referindu-se la memorandum – a declarat că Rusia şi-a făcut cunoscute obiectivele în iunie şi că acestea au rămas neschimbate. Prin urmare, în ciuda faptului că Kremlinul a acceptat o întâlnire între Trump şi Putin, nu există motive să credem că Moscova este gata să renunţe la condiţiile sale dure, conchide BBC.

Atunci de ce ar fi de acord Putin să participe la negocieri în acest moment? O posibilitate este că speră că dialogul ar putea împiedica sancţiunile secundare pe care Trump a ameninţat că le va impune partenerilor comerciali ai Moscovei încă de vineri. Kremlinul ar putea, de asemenea, să considere că îl poate convinge pe Trump de meritele condiţiilor sale pentru a pune capăt războiului.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump părea să fie mai aliniat cu Rusia decât cu Ucraina, calificându-l pe Zelenski drept „dictator” şi sugerând că acesta era vinovat pentru războiul cu Rusia, reaminteşte BBC. Deşi de atunci şi-a manifestat nerăbdarea faţă de Putin – „el doar mă duce cu zăhărelul”, a declarat în aprilie Trump -, şeful Casei Albe a refuzat să spună dacă este de părere că liderul rus l-a minţit în privinţa disponibilităţii sale de a ajunge la un acord de încetare a focului.

Fie din afinitate personală, fie din cauza unei viziuni similare asupra lumii, Trump s-a abţinut să-l condamne pe Putin pentru acţiunile sale. Când cei doi s-au întâlnit la Helsinki în 2018 – în timpul primului mandat al lui Trump ca preşedinte – mulţi au rămas uimiţi să vadă că Trump a luat partea Kremlinului în ceea ce priveşte acuzaţiile de amestec al Rusiei în alegerile din 2016 din SUA şi şi-a asumat responsabilitatea pentru starea tensionată a relaţiilor dintre SUA şi Rusia.

Kievul se teme

Poate că, în parte, pentru a evita posibilitatea ca Trump să fie influenţat de Putin, Kievul doreşte să se implice în orice negocieri de încetare a focului.

Prin intermediul trimisului său Steve Witkoff, Trump a sugerat, de asemenea, organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin şi Zelenski. Însă preşedintele rus a respins aceste sugestii. Condiţiile pentru o întâlnire sunt încă departe de a fi îndeplinite, a spus liderul de la Kremlin.

Acum, unii din Ucraina sunt îngrijoraţi că o întâlnire între Trump şi Putin ar putea duce la cedarea preşedintelui american în faţa cererilor lui Putin.

Deputata ucraineană Irina Heraşcenko a declarat că devine evident că vor fi formulate cereri de concesii teritoriale şi a adăugat că absenţa de la masa negocierilor ar fi „foarte periculoasă” pentru Kiev.

„Ucraina nu se teme de întâlniri şi aşteaptă aceeaşi abordare curajoasă din partea Rusiei”, a declarat Zelenski joi.

Dar prăpastia dintre Rusia şi Ucraina rămâne.

Şi chiar dacă Kremlinul ar accepta în cele din urmă o întâlnire trilaterală, cererile Moscovei privind încetarea focului s-au dovedit atât de intransigente, încât nu este clar ce s-ar putea obţine dintr-o întâlnire faţă în faţă între Zelenski şi Putin, conchide BBC.