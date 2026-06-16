Suedia înăsprește politica privind imigrația. Permisele de ședere pot fi retrase pentru „comportament neadecvat”

Parlamentul Suediei a adoptat luni, 15 iunie, o lege care permite autorităților să retragă permisele de ședere ale imigranților pe baza unui criteriu vag de „bună conduită” și care obligă numeroși angajați din sectorul public să raporteze persoanele suspectate că se află ilegal în țară.

Noua lege, potrivit The Guardian, vine înaintea alegerilor parlamentare din septembrie și reflectă politica tot mai dură a Suediei față de imigrație, promovată de guvernul de centru-dreapta cu sprijinul partidului de extremist Democrații Suedezi.

„Oricine nu depune efortul de a face ceea ce este corect nu ar trebui să se poată baza pe faptul că va rămâne aici”, a declarat în martie ministrul suedez al migrației, Johan Forssell, atunci când a propus proiectul.

Deși legea nu precizează exact ce tipuri de comportament vor fi considerate inacceptabile, guvernul a menționat anterior exemple precum datorii neachitate, neplata taxelor, activități infracționale și legături cu organizații extremiste.

Permisele de ședere vor fi revizuite de autoritățile pentru migrație, iar deciziile vor putea fi contestate în instanță.

Legea este criticată de opoziție și de organizațiile pentru drepturile omului, precum Amnesty International, care avertizează că ar putea permite retragerea dreptului de ședere pe baza unor criterii vagi și arbitrare.

Organizația suedeză Civil Rights Defenders a afirmat că legislația „subminează statul de drept”.

Într-un comunicat, aceasta a adăugat: „Legea privind buna conduită îi lasă pe oameni în incertitudine cu privire la ce acțiuni sau exprimări pot fi folosite împotriva lor.”

De asemenea, Parlamentul a aprobat la limită și controversata „lege a turnătoriei”, care obligă numeroși angajați din sectorul public să raporteze persoanele suspectate că se află ilegal în țară.

Criticii susțin că măsura va afecta migranții, va crește riscul de profilare rasială și va încuraja denunțurile specifice statelor autoritare.

Louise Bonneau, reprezentantă a Platformei pentru Cooperare Internațională privind Migranții fără Acte, a descris măsura drept „un regres grav pentru drepturile omului” în Suedia.

„Așa-numitele excepții pentru sistemul medical, școli și servicii sociale nu oferă suficientă protecție. În practică, informațiile vor circula între furnizorii de servicii, agențiile statului și autoritățile pentru imigrație”, a declarat aceasta, sugerând că unele persoane vor evita complet contactul cu personalul medical.

Punctul său de vedere este susținut de cercetători suedezi care, în urma unor interviuri cu funcționari publici, au avertizat că legea îi va transforma, în practică, pe angajații statului în polițiști de frontieră.

Guvernul suedez susține că măsurile sunt necesare pentru identificarea și deportarea persoanelor aflate ilegal în țară. Reguli similare există în puține state europene, iar modelul este comparat cu politica „mediului ostil” introdusă în Marea Britanie în 2012 pentru a limita accesul imigranților fără acte la servicii și beneficii.