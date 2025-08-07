Video Franța a retras permisul de ședere unui marocan care a aprins o țigară de la flacăra Monumentului Soldatului Necunoscut din Paris

Ministrul francez de interne, Bruno Retailleau, a impus miercuri o pedeapsă severă unui bărbat care a fost surprins de camerele de supraveghere aprinzând o țigară la un monument comemorativ de război din Paris.

Bărbatul, un imigrant marocan în vârstă de 47 de ani, va fi privat de permisul de ședere în Franța, a anunțat ministerul de interne, după ce a fost arestat sub acuzația de profanare a unui monument comemorativ de război, scrie Politico.

Sancțiunea severă vine în contextul în care rivalitățile se intensifică în dreapta, Retailleau, ministrul Justiției Gerald Darmanin și alții luptând pentru conducerea Franței într-un context politic dominat de partidul de extremă dreapta Rassemblement National.

Videoclipul din această săptămână în care un bărbat se apleacă pentru a-și aprinde țigara la Monumentul Soldatului Necunoscut din Paris a stârnit indignare și a fost distribuit pe scară largă pe internet.

Retailleau a criticat dur acțiunile bărbatului, calificându-le drept „indecente și patetice”, în timp ce Patricia Miralles, ministrul veteranilor și comemorării, a scris online că „Franța nu va permite niciodată nimănui să păteze memoria celor care au murit pentru ea. Niciodată”.

Retailleau, un conservator radical cu aspirații politice în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027, a adoptat o poziție draconică în materie de securitate și imigrație de când a fost numit în funcție în septembrie anul trecut. El dorește ca Franța să adopte o abordare mult mai dură față de Algeria în eforturile de a reduce migrația, de exemplu, și de a expulza mai mulți migranți ilegali.

Memorialul Soldatului Necunoscut conține o flacără și mormântul unui soldat ucis în Primul Război Mondial, sub arcul mult vizitatului Arc de Triomphe.

Bărbatul filmat în timp ce aprindea o țigară la memorial a fost arestat marți și a recunoscut fapta, au raportat mai multe agenții de știri. Potrivit cotidianului francez Le Figaro, acesta era cunoscut de poliție și mai comisese infracțiuni în trecut.

Decizia de a-i retrage dreptul de ședere în Franța ar fi un prim pas către expulzarea sa înapoi în Maroc.