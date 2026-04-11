România, magnet pentru americanii care fug de SUA lui Trump. „Visul american nu mai este ce a fost”

România devine o destinație tot mai atractivă pentru americanii care vor să se relocheze, în condițiile în care tot mai mulți oameni aleg să plece din SUA și să se orienteze spre Europa de Est, fiind atrași de costurile reduse, siguranță și condiții mai flexibile pentru obținerea cetățeniei.

Nu este deloc surprinzător faptul că statele din Uniunea Europeană, în special Franța, Italia, Spania și Portugalia, reprezintă o alegere de top pentru imigranți. Totuși, experții au observat un interes tot mai mare pentru destinații europene mai puțin frecventate, în special țări din Europa de Est, Europa Centrală și statele baltice. Printre acestea se numără și România, alături de Bulgaria, Slovacia, Polonia, Albania și Estonia, notează CNN.

„Visul american nu mai este ce a fost”

Dorința americanilor de a se muta în străinătate atinge niveluri record: unul din cinci afirmă că, în mod ideal, ar dori să emigreze dacă ar avea ocazia, potrivit unui sondaj Gallup din 2025 — iar numărul tinerelor care vor să plece s-a multiplicat de patru ori față de un sondaj similar din 2014.

În timp ce unele țări foarte populare, precum Italia, Portugalia și Franța, continuă să înăsprească reglementările privind imigrația, altele din Europa de Est oferă opțiuni atractive pentru relocare, precum stimulente fiscale și condiții mai flexibile pentru obținerea cetățeniei, arată experții.

Dragoș Poede, director executiv al Door to Romania, companie care sprijină persoane și firme să se relocheze în fostul bloc estic, spune că a observat direct această creștere. El a declarat pentru CNN că firma sa din București a înregistrat, în ultimele 18 luni, o creștere de cinci ori a numărului de clienți din SUA — de la aproximativ 200 la circa 1.000 — interesați să se mute.

„Când oamenii ne întreabă «De ce aleg clienții dumneavoastră România?», mulți se așteaptă la un răspuns complicat sau la vreun secret ascuns”, spune Poede. În realitate însă, răspunsul ține de „factori de zi cu zi, elemente esențiale fără de care este greu să te bucuri de viață: siguranța în spațiile publice, accesul la un sistem de sănătate de calitate, educația, nivelul taxelor, mediul de afaceri, un cost al vieții foarte scăzut”.

Mulți dintre clienții americani vorbesc și despre sentimentul de insecuritate sau lipsă de siguranță în propria țară „din motive politice”.

„Ei înțeleg că visul american nu mai este ce a fost”, adaugă Poede.

Mulți se întorc la origini

Un exemplu dintre cei care și-au găsit refugiul în țara noastră este newyorkezul Antoni Scarano. Când a vizitat România în 2019, a fost pentru prima dată când s-a întors în țara natală după anii ’90. Nou-născut fiind, Scarano, acum în vârstă de 34 de ani, s-a numărat printre zecile de mii de copii români adoptați de familii din SUA după prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1991. În jurul anului 2017, cu ajutorul unui grup de Facebook, Scarano a reușit să-și regăsească familia din România, inclusiv mama biologică, frații și bunica.

Doi ani mai târziu, Scarano și soția sa, Samantha Attaguile, au ajuns într-un sat mic din Transilvania, într-o zi însorită de primăvară, pentru a-și întâlni rudele — care le-au oferit, după cum spune el, „tratamentul deosebit specific Europei de Est”.

În mai 2024, după luni de pregătiri, documente și demersuri pentru obținerea actelor de identitate, a permisului de ședere și redobândirea cetățeniei române, cei doi s-au mutat din New York într-un sat din județul Sibiu, în Transilvania. „Este un loc idilic, cu munți, păduri vechi, biserici — un spațiu cu adevărat magic, plin de spirit și energie”, spune Scarano.

„În ceea ce privește acceptarea revendicărilor de origine, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Letonia și Lituania ies în evidență”, a declarat Ted Baumann, director pentru diversificare globală la International Living, o revistă și platformă online dedicată vieții în străinătate. „Politicile lor nu impun o limită de generații. Cererile care vizează străbunici sau generații și mai îndepărtate sunt aprobate în mod obișnuit.”

Cei doi intenționează să-și cumpere, în cele din urmă, o locuință în România, iar până atunci se bucură de libertatea oferită de un program de muncă mai puțin aglomerat: Scarano este muzician cu normă întreagă și organizator de festivaluri, iar Attaguile predă limba engleză. De asemenea, își dedică mai mult timp pasiunii comune pentru muzică și au apărut recent în emisiunea „Românii au Talent”: Scarano la chitară, iar Attaguile ca solistă vocală.

„În Statele Unite nici măcar nu aveam timp să ne gândim să ne urmăm aceste pasiuni, iar aici chiar suntem plătiți pentru a cânta, ceea ce este un dar și un privilegiu”, spune Attaguile.