Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Peste 360.000 de imigranţi au primit azil în Uniunea Europeană în 2025. Care sunt principalele țări de provenienţă

Statele membre ale Uniunii Europene au acordat protecţie în 2025 unui număr total de 361.325 de solicitanţi de azil, ceea ce a reprezentat o scădere cu 18% faţă de 2024, Afganistanul şi Venezuela fiind principalele ţări de provenienţă, informează vineri EFE.

Imigranți FOTO: Shutterstock

Conform raportului făcut public vineri de biroul de statistică Eurostat, 51% dintre solicitanţii de azil au obţinut statutul de refugiat, 25% statutul umanitar şi 24% protecţie subsidiară.

În termeni comparativi, UE a înregistrat o scădere cu 18% a protecţiilor acordate faţă de 2024, când statele membre au autorizat 437.735 de cereri.

Germania este ţara care a acceptat cele mai multe cereri în termeni absoluţi, cu 103.360 de cereri, 29% din totalul UE, urmată de Spania (76.210, 21%) şi Franţa (72.930, 20%). La nivel global, aceste trei ţări au acordat 70% din toate protecţiile acordate la nivelul UE, scrie Agerpres.

În ceea ce priveşte acceptarea sau respingerea cererilor, Eurostat a indicat că ţările europene au pronunţat 832.360 de hotărâri de primă instanţă privind cererile de azil, dintre care 325.765 au fost favorabile, ceea ce a rezultat într-o rată de recunoaştere de 39%.

Au fost pronunţate alte 170.175 de hotărâri definitive după ce solicitanţii au făcut cereri de recurs sau de revizuire. În acest proces, 35.565 de persoane au obţinut protecţie, ceea ce a dus la o rată de recunoaştere de 21% după aceste apeluri.

În 2025, majoritatea persoanelor care au primit protecţie au fost afgani (27%), urmaţi de venezueleni (16%), sirieni şi ucraineni (ambii cu 5%).

Dintre cele cinci naţionalităţi cu cel mai mare număr de decizii de primă instanţă în 2025, venezuelenii (92%), afganii (73%) şi turcii (13%) au avut cele mai mari rate de recunoaştere.

În deciziile de ultimă instanţă după contestaţie sau revizuire, ratele de recunoaştere au fost mai mari pentru sirieni (67%), afgani (36%) şi irakieni (18%).

