Ciprian Ciucu vrea schimbări în Centrul Vechi al Capitalei: „O zonă câteodată rău famată”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, susține că Centrul Vechi al Bucureștiului are nevoie de o regândire a modului în care funcționează, după ce multe companii au părăsit zona, iar aceasta a ajuns să fie asociată, în anumite intervale, cu probleme de siguranță și un consum orientat aproape exclusiv spre viața de noapte.

Invitat la emisiunea „Inspiră România” de la TVR Info, edilul a afirmat că una dintre cauze a fost modul în care a fost realizată pietonalizarea.

„Sunt mai multe probleme în Centrul Vechi. A fost gândit prost”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că eliminarea completă a traficului auto a afectat activitatea unor agenți economici:

„Firmele care s-au mutat acolo la început, după ce a fost consolidat, au plecat pentru că nu aveau acces cu mașina să încarce și să descarce”, a spus primarul.

Potrivit primarului, plecarea companiilor a avut un efect direct asupra profilului economic al zonei.

1/11 Centrul Vechi București. foto: Click!

„Această zonă nu a mai putut să țină restaurantele de zi sau alte activități economice conexe și a devenit o zonă cu consum îndoielnic după anumite ore noaptea”, a afirmat edilul.

Ciucu a descris Centrul Vechi drept „o zonă câteodată și rău famată”, adăugând că aceasta poate deveni „o zonă care poate să atragă turiștii străini ca într-o capcană”.

În acest context, primarul a anunțat că a solicitat o prezență mai mare a Poliției Locale în zonă.

„Am cerut Poliției Locale să fie mult mai prezentă, pentru că se întâmplă lucruri care nu sunt foarte ok”, a precizat primarul.

Ce soluții propune Ciprian Ciucu: o zonă mixtă cu consum economic mixt

Primarul consideră că soluția este readucerea unor activități în Centrul Vechi și crearea unei zone cu funcțiuni mixte.

„Soluția ar fi să regândim un pic situația și să vedem, fără a permite parcarea și oprirea, una-două zone ar trebui redeschise circulației auto. Și o parcare lângă Strada Franceză, știu deja locul, am un plan, pentru cei care vor să revină în Centrul Vechi cu companii mici și medii pentru a avea o zonă mixtă cu consum economic mixt”, a adăugat Ciprian Ciucu.