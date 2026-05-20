search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Moartea unei fetițe din Marea Britanie, în vârstă de un an, după o vacanță la un hotel de cinci stele din Hurghada, Egipt, a readus în discuție riscurile gastrointestinale asociate sejururilor în destinații unde apa de la robinet nu este potabilă.

imagine din Egipt
Tot mai mulți părinți discută despre riscurile de igienă din Egipt Sursă foto: Shutterstock

Potrivit Daily Mail, Ariella Mann s-a îmbolnăvit după un sejur la Jaz Makadi Aquaviva și a dezvoltat sindrom hemolitic uremic, o complicație renală gravă asociată infecției cu E.coli. Alte două familii britanice susțin că și copiii lor au avut probleme grave de sănătate după sejururi la același hotel.

Cazurile au avut loc între iulie 2024 și ianuarie 2026. Familiile cer acum răspunsuri, iar operatorul TUI a transmis că a solicitat o investigație independentă privind igiena și siguranța alimentară la hotel. Potrivit companiei, verificările nu au identificat urme de E.coli, iar TUI afirmă că nu este potrivit să se speculeze asupra cauzei până la finalizarea procedurilor.

Copiii s-au îmbolnăvit după sejururi la același resort

Ariella Mann a mers în Egipt în decembrie 2025, împreună cu părinții și sora ei. În timpul vacanței, fetița a început să aibă febră, vărsături și diaree. După întoarcerea în Marea Britanie, starea ei s-a agravat, iar copilul a fost internat într-un spital pediatric specializat. Medicii au confirmat sindromul hemolitic uremic, iar fetița a murit pe 10 ianuarie 2026.

Alți doi copii britanici, Chloe Crook și Arthur Broughton, au dezvoltat același sindrom după vacanțe la Jaz Makadi Aquaviva. Mai exact, Chloe, în vârstă de doi ani la momentul sejurului, a fost transportată cu avion medical la Londra, iar Arthur, în vârstă de șase ani, a ajuns la terapie intensivă și a avut nevoie de dializă.

Discuții și printre părinții români: „Apa nu este potabilă, dar primiți îmbuteliată din belșug”

Subiectul vacanțelor în Egipt cu copii mici este discutat frecvent și în grupurile românești de călătorii. Pe grupul de Facebook „Vacanțe sub 500 de euro”, o mamă întreba dacă Egiptul este o alegere sigură pentru o familie cu doi copii mici, de 1 an și 4 ani, având rețineri legate de apă și igienă.

Răspunsurile sunt împărțite. Un participant la discuție a scris: „Mizerie este în afara resorturilor, nu în Resort. Alegeți unul cu servicii bune și veți fi mulțumiți.”

Același utilizator a adăugat: „Apa nu este potabilă, dar primiti îmbuteliată din belșug”.

Altcineva a povestit: „Eu am fost de două ori în Egipt,circuit și croazieră pe Nil și nu am avut probleme. Fiica mea a fost într- un resort și a avut probleme cu stomacul, de fapt mare parte din grup. Depinde de la caz la caz...de reținut că nu trebuie să folosiți apa de la robinet.”

Zăcământ important de gaze naturale descoperit în largul coastelor Egiptului în plină criză energetică

„Folosiți doar apă îmbuteliată”

Cei mai mulți români care au răspuns în discuția de pe Facebook au insistat asupra aceleiași reguli: apa de la robinet trebuie evitată, inclusiv la spălatul pe dinți.

Un participant a scris: „Folosiți apă îmbuteliată pentru spălat pe dinți și băut și e ok”.

Altul a confirmat: „Evitați să folosiți apa de la chiuvetă, doar cea îmbuteliată.”

Un alt comentariu avertizează asupra gheții din băuturi: „Nu veți avea nicio problemă ...Atenție! Marea greșeală pe care o fac mulți este că folosesc gheață în diferite băuturi...Acolo este o problema. Gheața este făcută din apa lor ...așa că ...”

Experiențe pozitive, dar și episoade de enterocolită

Mulți români spun că au mers de mai multe ori în Egipt cu copii mici și nu au avut probleme. Un utilizator a scris: „Noi am fost de două ori cu copii în Egipt, cel mic avea un an, nu am avut deloc probleme. Ne-am spălat pe dinți cu apa îmbuteliată, dar atât.”

Alt participant a spus: „Noi mergem an de an cu copii mici, de când sunt bebeluși (3 copii). Niciodată nu am avut probleme nici noi, nici ei.”

Există însă și experiențe negative. Un utilizator a povestit: „Am fost acum o săptămână într-un resort de 5*... resortul frumos, piscine încălzite, dar credeți-mă că de când am pășit în această țară, mi s-a părut totul atât de sărac și murdar(...) la 2 zile după ce ne-am întors, am fost pe rând toți cu vărsături și diaree, de la mic la mare.”

Recomandarea repetată: hotel bun, apă îmbuteliată, asigurare medicală

În discuția lor, apare frecvent ideea că alegerea resortului contează enorm. Cineva a spus: „Efectiv folosiți doar apă îmbuteliată, inclusiv la spălat pe dinți, spălați fructele, stați cu gura pe ei să nu soarbă apa din piscină și căutați un hotel mai de Doamne ajută”.

Altul a adăugat: „Dar în orice caz, să aveți asigurare medicală de călătorie. În caz ca aveți nevoie de medic, costă foarte mult să apelați la medicul din resort”.

Ministerele de Externe occidentale nu au emis în prezent avertismente generale împotriva vacanțelor în stațiunile turistice din Egipt, însă recomandă respectarea măsurilor uzuale de siguranță și igienă.

Cazul Ariellei Mann nu dovedește că toate vacanțele în Egipt sunt periculoase, iar anchetele nu au stabilit public cauza exactă a îmbolnăvirilor. Totuși, tragedia readuce în atenție importanța măsurilor de precauție pentru familiile care călătoresc cu copii mici, mai ales în destinații unde turiștilor li se recomandă evitarea consumului de apă de la robinet.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
gandul.ro
image
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
mediafax.ro
image
Horațiu Potra, tranzacții imobiliare cu o șefă de la o mare companie de stat. Ce avere uriașă are femeia
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
Ceaiul care poate ajuta la reducerea trigliceridelor. Recomandarea dieteticienilor pentru sănătatea inimii
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Semafoarele din Bucureşti vor avea inteligenţă artificială. Cum vor funcţiona
observatornews.ro
image
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
cancan.ro
image
Tribunalul judecă azi dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv la pensie. Șanse bune
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Câți litri de alcool poţi produce în gospodărie fără să încalci legea. Noile limite propuse de Parlament, aşa nu vei plăti accize
playtech.ro
image
Aryna Sabalenka, imagini de senzație pentru o revistă de renume. Pictorialul incendiar care i-a cucerit pe bărbați
fanatik.ro
image
Descoperire neobișnuită făcută din satelit: O civilizație pierdută de 6.000 de ani, observată în deșert VIDEO
ziare.com
image
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
digisport.ro
image
6 lucruri pe care oaspeții le observă mereu în baia ta și s-ar putea să-și facă o părere proastă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Probleme mari la ANAF! Românii se plâng, Ministerul Finanțelor promite un nou portal mai simplu
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Câți bani costă un singur concert al Andrei la Sala Palatului. Măruță a vorbit despre cheltuielile uriașe
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?