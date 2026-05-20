Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români

Moartea unei fetițe din Marea Britanie, în vârstă de un an, după o vacanță la un hotel de cinci stele din Hurghada, Egipt, a readus în discuție riscurile gastrointestinale asociate sejururilor în destinații unde apa de la robinet nu este potabilă.

Potrivit Daily Mail, Ariella Mann s-a îmbolnăvit după un sejur la Jaz Makadi Aquaviva și a dezvoltat sindrom hemolitic uremic, o complicație renală gravă asociată infecției cu E.coli. Alte două familii britanice susțin că și copiii lor au avut probleme grave de sănătate după sejururi la același hotel.

Cazurile au avut loc între iulie 2024 și ianuarie 2026. Familiile cer acum răspunsuri, iar operatorul TUI a transmis că a solicitat o investigație independentă privind igiena și siguranța alimentară la hotel. Potrivit companiei, verificările nu au identificat urme de E.coli, iar TUI afirmă că nu este potrivit să se speculeze asupra cauzei până la finalizarea procedurilor.

Copiii s-au îmbolnăvit după sejururi la același resort

Ariella Mann a mers în Egipt în decembrie 2025, împreună cu părinții și sora ei. În timpul vacanței, fetița a început să aibă febră, vărsături și diaree. După întoarcerea în Marea Britanie, starea ei s-a agravat, iar copilul a fost internat într-un spital pediatric specializat. Medicii au confirmat sindromul hemolitic uremic, iar fetița a murit pe 10 ianuarie 2026.

Alți doi copii britanici, Chloe Crook și Arthur Broughton, au dezvoltat același sindrom după vacanțe la Jaz Makadi Aquaviva. Mai exact, Chloe, în vârstă de doi ani la momentul sejurului, a fost transportată cu avion medical la Londra, iar Arthur, în vârstă de șase ani, a ajuns la terapie intensivă și a avut nevoie de dializă.

Discuții și printre părinții români: „Apa nu este potabilă, dar primiți îmbuteliată din belșug”

Subiectul vacanțelor în Egipt cu copii mici este discutat frecvent și în grupurile românești de călătorii. Pe grupul de Facebook „Vacanțe sub 500 de euro”, o mamă întreba dacă Egiptul este o alegere sigură pentru o familie cu doi copii mici, de 1 an și 4 ani, având rețineri legate de apă și igienă.

Răspunsurile sunt împărțite. Un participant la discuție a scris: „Mizerie este în afara resorturilor, nu în Resort. Alegeți unul cu servicii bune și veți fi mulțumiți.”

Același utilizator a adăugat: „Apa nu este potabilă, dar primiti îmbuteliată din belșug”.

Altcineva a povestit: „Eu am fost de două ori în Egipt,circuit și croazieră pe Nil și nu am avut probleme. Fiica mea a fost într- un resort și a avut probleme cu stomacul, de fapt mare parte din grup. Depinde de la caz la caz...de reținut că nu trebuie să folosiți apa de la robinet.”

„Folosiți doar apă îmbuteliată”

Cei mai mulți români care au răspuns în discuția de pe Facebook au insistat asupra aceleiași reguli: apa de la robinet trebuie evitată, inclusiv la spălatul pe dinți.

Un participant a scris: „Folosiți apă îmbuteliată pentru spălat pe dinți și băut și e ok”.

Altul a confirmat: „Evitați să folosiți apa de la chiuvetă, doar cea îmbuteliată.”

Un alt comentariu avertizează asupra gheții din băuturi: „Nu veți avea nicio problemă ...Atenție! Marea greșeală pe care o fac mulți este că folosesc gheață în diferite băuturi...Acolo este o problema. Gheața este făcută din apa lor ...așa că ...”

Experiențe pozitive, dar și episoade de enterocolită

Mulți români spun că au mers de mai multe ori în Egipt cu copii mici și nu au avut probleme. Un utilizator a scris: „Noi am fost de două ori cu copii în Egipt, cel mic avea un an, nu am avut deloc probleme. Ne-am spălat pe dinți cu apa îmbuteliată, dar atât.”

Alt participant a spus: „Noi mergem an de an cu copii mici, de când sunt bebeluși (3 copii). Niciodată nu am avut probleme nici noi, nici ei.”

Există însă și experiențe negative. Un utilizator a povestit: „Am fost acum o săptămână într-un resort de 5*... resortul frumos, piscine încălzite, dar credeți-mă că de când am pășit în această țară, mi s-a părut totul atât de sărac și murdar(...) la 2 zile după ce ne-am întors, am fost pe rând toți cu vărsături și diaree, de la mic la mare.”

Recomandarea repetată: hotel bun, apă îmbuteliată, asigurare medicală

În discuția lor, apare frecvent ideea că alegerea resortului contează enorm. Cineva a spus: „Efectiv folosiți doar apă îmbuteliată, inclusiv la spălat pe dinți, spălați fructele, stați cu gura pe ei să nu soarbă apa din piscină și căutați un hotel mai de Doamne ajută”.

Altul a adăugat: „Dar în orice caz, să aveți asigurare medicală de călătorie. În caz ca aveți nevoie de medic, costă foarte mult să apelați la medicul din resort”.

Ministerele de Externe occidentale nu au emis în prezent avertismente generale împotriva vacanțelor în stațiunile turistice din Egipt, însă recomandă respectarea măsurilor uzuale de siguranță și igienă.

Cazul Ariellei Mann nu dovedește că toate vacanțele în Egipt sunt periculoase, iar anchetele nu au stabilit public cauza exactă a îmbolnăvirilor. Totuși, tragedia readuce în atenție importanța măsurilor de precauție pentru familiile care călătoresc cu copii mici, mai ales în destinații unde turiștilor li se recomandă evitarea consumului de apă de la robinet.