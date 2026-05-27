Curtea Supremă din Italia a decis că hotelurile pot refuza servirea apei de la robinet, după ce o turistă a dat în judecată un complex de cinci stele

Curtea Supremă din Italia a decis că un hotel de cinci stele din Dolomiți a acționat legal atunci când a refuzat să furnizeze apă de la robinet unui turist.

Turista care a dat hotelul în judecată a susținut fără succes că „apa este o resursă naturală și un drept universal al omului” după ce un chelner i-a oferit apă îmbuteliată de 7 euro la restaurantul hotelului de cinci stele Sassongher din Corvara, în timpul sezonului de schi din 2019.

Curtea Supremă italiană i-a respins cererea de despăgubire de 2.700 de euro pentru „suferința emoțională” și „prejudiciul economic”, relatează BBC.

Silvio Belardi, avocatul care reprezintă hotelul, a spus că instanța a decis că „nu există nicio obligație de a furniza apă de la robinet” clienților.

Femeia a susținut că drepturile sale de consumator au fost încălcate atunci când personalul i-a refuzat solicitarea de a primi la masă apă de la robinet, spunând că aceasta este o parte esențială a serviciilor unui hotel și a comparat situația cu obligația de a exista „săpun la baie”.

Judecătorii Curții Supreme i-au respins plângerea, hotărând că legile și reglementările italiene nu obligă locațiile să furnizeze apă de la robinet oaspeților și că decizia de a o servi aparține fiecărei locații.

Conform Legii nr. 96/2024, unitățile de alimentație publică din România (restaurante, cafenele, cantine și servicii de catering) sunt obligate să ofere gratuit la cerere apă potabilă de la robinet clienților.