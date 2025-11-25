Președintele Ucrainei merge în SUA pentru a negocia cu Donald Trump „planul de pace”. Când este planificată întâlnirea

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că Ucraina așteaptă organizarea vizitei președintelui Zelenski în SUA pentru a finaliza etapele finale ale negocierilor și a ajunge la un acord cu Donald Trump.

Potrivit declarației oficialului pe pagina sa de Facebook, negocierile dintre partea ucraineană și cea americană la Geneva au fost productive și constructive. El a menționat că părțile au ajuns la un consens cu privire la condițiile cheie ale viitorului acord, care se află în prezent în etapa finală de elaborare, scrie Focus.

În postarea sa, Umerov a subliniat că Ucraina apreciază eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului. De asemenea, el a subliniat importanța sprijinului continuu din partea partenerilor europeni ai Ucrainei în procesul de implementare a următoarelor măsuri după încheierea negocierilor.

„Apreciem întâlnirile productive și constructive de la Geneva între delegațiile ucraineană și americană, precum și eforturile constante ale președintelui Trump pentru încheierea războiului”, se arată în mesaj.

În plus, Umerov a confirmat că partea ucraineană se așteaptă ca președintele Ucrainei să efectueze o vizită oficială în Statele Unite în luna noiembrie, la cea mai apropiată dată posibilă. Scopul acestei vizite, potrivit lui, ar trebui să fie finalizarea etapelor finale ale procesului de negociere și ajungerea la un acord cu președintele SUA.

Întâlnirea dintre Zelenski și Trump: ce vor discuta politicienii

Pe 24 noiembrie, Reuters a anunțat că Washingtonul și Kievul iau în considerare posibilitatea unei vizite a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în SUA chiar în această săptămână. Scopul principal al vizitei va fi o discuție personală cu președintele Donald Trump despre aspectele cheie ale planului de pace, în special chestiunile teritoriale. Decizia finală privind data vizitei nu a fost încă luată.

În plus, potrivit informațiilor furnizate de Axios, Zelenski s-a aflat sub o presiune considerabilă pentru a aproba planul de pace al SUA în vederea discutării. La negocieri au participat consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și secretarul Consiliului Național de Securitate, Rustem Umerov. Tocmai în timpul acestor negocieri, Zelenski a aflat toate cele 28 de puncte ale planului.