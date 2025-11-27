Sancțiunile mici care pot bloca armata lui Putin: „O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Rusiei”

Un grup civic din SUA avertizează că Occidentul ignoră o serie de sancțiuni mărunte, dar decisive, care ar putea lovi puternic capacitatea Rusiei de a continua războiul din Ucraina. O eventuală penurie de lubrifianți și substanțe pentru anvelope ar afecta direct tancurile și tehnica militară a Moscovei.

Occidentul a impus până acum sancțiuni împotriva companiilor energetice, băncilor, furnizorilor de armament și a așa-numitei „flote fantomă” de petroliere utilizate de Rusia. Însă grupul civic Dekleptocracy, care analizează economia de război a Kremlinului, susține că există o serie de vulnerabilități tehnice și discrete pe care SUA, Marea Britanie și UE nu le-au exploatat încă.

Potrivit organizației, substanțele chimice necesare pentru fabricarea lubrifianților și a anvelopelor de calitate militară sunt o slăbiciune majoră. Kristofer Harrison, președintele Dekleptocracy și fost expert al Departamentului de Stat american pe probleme rusești, afirmă că factorii de decizie se concentrează în mod tradițional pe sancțiuni „vizibile”, precum microcipurile sau companiile petroliere, în timp ce aceste ținte mai mici sunt ignorate.

El a descris aceste substanțe drept prea „buruienoase și mărunte” pentru a atrage atenția autorităților, deși impactul lor potențial ar fi considerabil, relatează The Guardian.

„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Rusiei”

Dekleptocracy avertizează că tehnica militară a Moscovei depinde critic de lubrifianți speciali, greu de produs și dificil de înlocuit.

„O penurie de lubrifianți ar afecta grav mașina de război a Rusiei”, se arată în cel mai recent raport al grupului.

Doar câteva companii din lume produc aditivii necesari pentru uleiurile de motor utilizate în tancuri și vehicule militare. Majoritatea au întrerupt exporturile către Rusia după invazia pe scară largă din 2022, ceea ce a creat deja lipsuri semnificative și numeroase plângeri din partea șoferilor ruși.

Investigațiile grupului arată însă că o companie chineză, Xinxiang Richful, acoperă acum o mare parte din necesarul Rusiei, furnizând până la opt milioane de kilograme de aditivi pe an. Compania și-a deschis recent un birou în statul american Virginia. Blocarea activității acestui birou și a altor câțiva furnizori mai mici ar putea provoca o penurie serioasă de lubrifianți în Rusia, susțin experții.

Grupul civic a descoperit, de asemenea, că Rusia dispune de o capacitate internă redusă pentru producția acceleratoarelor de vulcanizare și a altor substanțe chimice esențiale în fabricarea anvelopelor militare. Limitarea accesului Kremlinului la aceste materiale ar afecta direct logistica și mobilitatea armatei.

Sancțiunile „mari” au fost deja aplicate

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat recent, în cadrul unei reuniuni G7, că marile sancțiuni au fost deja introduse.

„Ei bine, nu mai sunt multe sancțiuni pe care le putem aplica din partea noastră, adică am lovit marile companii petroliere, ceea ce toată lumea a cerut”, a spus Rubio.

Raportul Dekleptocracy sugerează însă că, dincolo de sancțiunile mari și vizibile, există o serie de măsuri tehnice, relativ ușor de aplicat, care ar putea avea un impact disproporționat asupra capacității de război a Rusiei.