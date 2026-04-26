Video O mașină-capcană a explodat lângă o secție de poliție din Irlanda de Nord. Autoritățile consideră că ar fi „opera Noii IRA”

O mașină-capcană a explodat sâmbătă, 25 aprilie, în localitatea Dunmurry, aproape de orașul Belfast din Irlanda de Nord, motiv pentru care mai mulți localnici au fost evacuați din propriile locuințe. Potrivit autorităților, incidentul „ar putea fi opera Noii IRA”.

Doi bebeluși s-au numărat s-au numărat printre cei evacuați, transmite Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI), scrie Sky News.

Mașina, care aparținea unui curier, a fost deturnată în zona Twinbrook, în vestul Belfastului, iar în portbagaj a fost plasat un dispozitiv exploziv. Bărbatul a fost obligat să conducă vehiculul până la secția de poliție din Dunmurry.

Vehiculul a fost abandonat în fața secției, iar polițiștii „au intervenit imediat și cu curaj, punându-și viața în pericol” pentru a evacua locuințele din apropiere.

„Mai mulți locuitori, inclusiv doi bebeluși, erau evacuați de polițiști în momentul în care dispozitivul a explodat, cuprinzând mașina în flăcări și aruncând resturi în toate direcțiile”, a afirmat șeful adjunct al PSNI, Bobby Singleton, calificând incidentul drept un „atac laș”.

Singleton a spus că există similitudini cu un incident petrecut la secția de poliție din Lurgan în luna martie și că „ipoteza de lucru este că acest atac ar putea fi opera Noii IRA” (Armata Republicană Irlandeză).

Ancheta este coordonată de poliția antiteroristă. Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a declarat că autorii atacului „nu reprezintă pe nimeni”.

„Nu au nicio viziune, niciun sprijin și nu au nimic de oferit societății noastre. Comunitățile noastre merită pace”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Luna trecută, un alt dispozitiv exploziv, descris de poliție drept „rudimentar, dar funcțional”, a fost folosit într-o tentativă de atac asupra unei secții a Serviciului de Poliție al Irlandei de Nord (PSNI).

În acel caz, un curier a fost forțat, sub amenințarea armei, să transporte dispozitivul până la secția de poliție din Lurgan, într-un incident atribuit republicanilor disidenți.

Ce este IRA

Armata Republicană Irlandeză (IRA) este o organizație paramilitară republicană care urmărește înființarea unei republici, încetarea dominației britanice în Irlanda de Nord și reunificarea Irlandei.

De-a lungul timpului, mai multe grupări au folosit numele IRA, de regulă în urma unor neînțelegeri la nivel ideologic.

Real IRA este o grupare paramilitară desprinsă din IRA în 1997, care a respins acordul de pace din Vinerea Mare (1998), și a continuat atacurile armate. Acordul respectiv a pus capăt în mare parte conflictului dintre unioniști și naționaliști din Irlanda de Nord, scrie Britanica.

Real IRA este responsabilă pentru atentatul de la Omagh din 1998, soldat cu 29 de morți, cel mai grav din conflictul nord-irlandez.

De-a lungul timpului, gruparea a fost implicată în atentate și atacuri asupra forțelor britanice și a poliției, rămânând una dintre principalele facțiuni republicane disidente active în Irlanda de Nord.

New IRA este o grupare paramilitară republicană formată în 2012, după unirea mai multor facțiuni, care a continuat atacurile împotriva poliției și armatei britanice. Este cea mai activă dintre grupările disidente, dar mai mică decât IRA originală.