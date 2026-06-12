Video Români prinși în violențele din Belfast: 41 de cetățeni, sprijiniți de MAE pentru a reveni în țară. Oana Țoiu: „Asigurarea securității a fost prioritatea principală”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că a oferit sprijin consular pentru 41 de cetățeni români afectați de recentele violențe din Irlanda de Nord și a emis 15 titluri de călătorie pentru revenirea în România, majoritatea destinate minorilor fără documente de călătorie valabile.

Potrivit ministrului interimar de Externe, Oana Țoiu, autoritățile române au prioritizat asigurarea unui climat de securitate pentru cetățenii români din zonă, în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese ale unor cetățeni străini, inclusiv din comunități românești, ceea ce a amplificat riscurile de siguranță.

„Protestele din Irlanda de Nord au generat şi riscuri privind siguranța cetățenilor români şi suntem în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația, apreciem buna colaborare şi apelurile responsabile la calm. De la declanșarea crizei și până în prezent, MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, menține legătura cu comunitatea de români şi cu autoritățile, atât cele locale cât şi ministerele de linie”, a transmis Oana Țoiu.

Oficialul a precizat că o parte dintre familiile afectate se întorc deja în România, iar Consulatul General al României la Edinburgh continuă demersurile de identificare și sprijinire a cetățenilor afectați. Până în prezent au fost emise 15 titluri de călătorie, majoritatea pentru minori.

MAE arată că, în total, au fost gestionate 11 solicitări de asistență consulară, vizând 41 de cetățeni români, dintre care 17 minori, precum și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui român.

„Asigurarea unui climat de securitate în zonă a fost prioritatea transmisă de către misiunea diplomatică a României, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetățeni străini, inclusiv din zone cu comunități românești. O parte dintre familii se întorc acasă. Până acum au fost emise titluri de călătorie, în special pentru minorii fără paşaport”, a trasmis Oana Țoiu.

În paralel, Ambasada României la Dublin a intervenit pentru sprijin consular, iar consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat la Belfast, unde a discutat cu familii afectate de violențe și cu autoritățile locale.

În cadrul vizitei, reprezentantul României a participat la întâlniri cu Poliția din Irlanda de Nord, organizații comunitare și oficiali guvernamentali, unde s-a discutat despre măsuri de securitate și suplimentarea forțelor de ordine pentru dezescaladarea situației.

MAE subliniază că autoritățile locale au intensificat prezența poliției în zonele afectate, în contextul protestelor violente izbucnite în Belfast.

Ministerul recomandă cetățenilor români din Irlanda de Nord să evite zonele unde au loc demonstrații și să urmeze indicațiile poliției. Pentru situații de urgență sunt disponibile liniile telefonice ale misiunilor diplomatice din Dublin și Edinburgh.

Violențele au izbucnit marți seară la Belfast, în timpul unor manifestații anti-imigranți, la o zi după un atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez, incident care a generat tensiuni majore.

Protestele au degenerat rapid: un autobuz și mai multe mașini au fost incendiate, iar mai multe locuințe au fost cuprinse de flăcări, potrivit presei internaționale. Locuitori din zonele afectate au fost evacuați de urgență.