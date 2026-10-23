Strada milionarilor celebri, prea îngustă pentru SUV-uri. Ce soluție propune Primăria

Mai mulți milionari celebri care au cumpărat proprietăți de lux într-o zonă exclusivistă din Italia au o problemă neașteptată. Strada pe care se află vilele lor este prea îngustă pentru SUV-uri. Primăria localității încearcă să rezolve problema.

Portofino Foto: Pixabay

Primăria din Portofino, una dintre cele mai exclusiviste destinații de pe Riviera Italiană, va investi peste 320.000 de euro pentru a rezolva problemele de circulație de pe o stradă unde se află vilele unor oameni de afaceri celebri. Drumul este atât de îngust, încât nu permite trecerea a două mașini care circulă din sensuri opuse, în special dacă sunt SUV-uri.

O stradă îngustă între vile de lux

Intervenția este prevăzută pe Via San Sebastiano, un drum care traversează una dintre cele mai exclusiviste zone din Portofino și duce inclusiv la hotelul Belmond Splendido, potrivit presei italiene.

În această zonă se află proprietățile unor antreprenori cunoscuți, precum Pier Silvio Berlusconi, Vittorio Malacalza și Marco Tronchetti Provera.

Lățimea redusă a drumului provoacă probleme atunci când două vehicule se întâlnesc venind din sensuri opuse. Situația este mai dificilă în cazul mașinilor de mari dimensiuni, care nu au suficient spațiu pentru a trece simultan.

Cum va fi folosită investiția de peste 320.000 de euro

Pentru a fluidiza circulația, administrația locală intenționează să amenajeze, în zona Villa Grande, un spațiu de refugiu în care șoferii să poată opri temporar pentru a permite trecerea vehiculelor care vin din direcția opusă.

Proiectul nu presupune lărgirea întregului drum, ci intervenția asupra unui anumit sector, unde amenajarea unei zone de refugiu ar urma să faciliteze deplasarea mașinilor. Investiția municipalității depășește 320.000 de euro.

Accesul pe drum este restricționat

Via San Sebastiano este clasificată drept drum rural, iar accesul este permis doar persoanelor care locuiesc în casele de-a lungul traseului. Ceilalți vizitatori pot ajunge în zonă numai pe jos.